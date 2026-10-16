Tube articulé pour passer sous les meubles, tête Aqua qui humidifie les sols durs pendant l’aspiration : le Rowenta X-Force Flex 14.60 Aqua joue la polyvalence. Darty le propose 250 € sous son plus bas prix des 30 derniers jours, mais notre test invite à relativiser la partie lavage.
Le X-Force Flex 14.60 Aqua (référence YY5508FE) est un aspirateur balai sans fil de Rowenta, annoncé à 200 AW, avec une batterie amovible et un bac de 0,9 litre. Sa particularité tient à son tube en aluminium articulé, qui se plie pour atteindre le dessous d’un lit ou d’un canapé sans s’agenouiller. La version Aqua ajoute une tête équipée de lingettes microfibres humidifiées, qui aspire et passe un coup humide sur les sols durs en même temps.
Le Rowenta X-Force Flex 14.60 Aqua est affiché à 349,99 € chez Darty, vendu et expédié par l’enseigne, contre 599,99 € pour son plus bas prix des 30 derniers jours. Il vise d’abord les logements équipés de carrelage ou de parquet, avec des meubles bas.
Le Rowenta X-Force Flex 14.60 Aqua passe à 349,99 € chez Darty, contre 599,99 € pour son plus bas prix relevé sur les 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le Rowenta X-Force Flex 14.60 Aqua ?
- Un tube qui se plie : Le tube articulé passe sous les meubles bas en gardant le dos droit, là où un tube rigide oblige à se pencher ou à déplacer le mobilier.
- Une autonomie modulable : Notre test a relevé jusqu’à 70 minutes en mode éco et 34 minutes en mode automatique, qui ajuste la puissance selon le sol. La batterie amovible se recharge en 3 heures.
- Un entretien simple : Le bac de 0,9 litre se détache facilement et la station murale range les accessoires, à portée de main à chaque ménage.
Un balai pensé pour les sols durs et les recoins difficiles
Au quotidien, la brosse motorisée éclairée par des LED fait ressortir la poussière sur les sols durs, et la mini-brosse motorisée s’attaque aux poils d’animaux sur un canapé. Démonté en aspirateur à main, l’appareil ne pèse plus que 1,9 kg, contre 3,2 kg en format balai. Dans notre test du Rowenta X-Force Flex 14.60, mené sur une version livrée avec un kit animal, nous avions apprécié la puissance d’aspiration et le tube articulé. Nous avions aussi relevé que l’autonomie tombe à environ 5 minutes en mode boost, à réserver aux saletés ponctuelles.
La tête Aqua est l’argument qui distingue cette version, et c’est aussi celui qui nous a le moins convaincus : sur les taches séchées, elle humidifie surtout le sol sans vraiment le laver. Elle rend service pour rafraîchir un carrelage après l’aspiration, pas pour remplacer une serpillière ou un aspirateur laveur à rouleau. Le X-Force Flex convient donc à un logement de taille moyenne, aux sols durs avec quelques tapis. Il l’est moins si vous êtes sensible au bruit, avec 84 dB annoncés, ou si un balai de 3,2 kg vous fatigue vite.
Face aux balais sans fonction lavage de notre comparatif
Le X-Force Flex 14.60 Aqua ne figure pas dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais, qui retient notamment le Rowenta X-PERT 6.60 Essential comme option française à petit prix et le Dreame V20 Pro comme meilleur rapport qualité-prix sous 300 €. Face à eux, il apporte surtout le tube articulé et la tête Aqua, sans viser l’aspiration haut de gamme d’un Dyson Gen5 Detect Absolute. Côté prix, Boulanger affiche la même référence YY5508FE à 349 € à notre relevé : l’offre de Darty se situe donc au prix du marché, pas en dessous.
✅ Les points forts
- Tube articulé pratique pour passer sous les meubles
- Jusqu’à 70 minutes en mode éco, batterie amovible
- Bac de 0,9 litre facile à vider
- Station murale qui range tous les accessoires
- Indice de réparabilité supérieur à 9 sur 10
❌ Les limites
- Tête Aqua peu efficace sur les taches séchées
- Niveau sonore élevé, 84 dB annoncés
- 3,2 kg en format balai, fatigant sur la durée
- Lingettes à remplacer après une centaine d’utilisations
Avant de commander, vérifiez le contenu de la boîte et le délai de livraison sur la fiche Darty, où ce balai sans fil reste affiché à 349,99 €.
À 349,99 €, le Rowenta X-Force Flex 14.60 Aqua revient à un tarif cohérent pour un balai de 200 AW à batterie amovible. La baisse de 250 € se mesure par rapport au plus bas prix de Darty sur 30 jours, et Boulanger affiche un prix équivalent : c’est un bon prix de marché plutôt qu’une affaire isolée. Son vrai atout reste le tube articulé, utile dès que les meubles sont bas.
Ce bon plan s’adresse à ceux qui veulent un seul appareil pour la poussière du quotidien, les recoins et un coup humide rapide sur le carrelage. Si vous cherchez un vrai lavage des sols, un aspirateur laveur à rouleau répondra mieux au besoin. Et si la fonction Aqua ne vous sert pas, un balai plus simple de notre comparatif coûtera moins cher.
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