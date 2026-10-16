Au quotidien, la brosse motorisée éclairée par des LED fait ressortir la poussière sur les sols durs, et la mini-brosse motorisée s’attaque aux poils d’animaux sur un canapé. Démonté en aspirateur à main, l’appareil ne pèse plus que 1,9 kg, contre 3,2 kg en format balai. Dans notre test du Rowenta X-Force Flex 14.60, mené sur une version livrée avec un kit animal, nous avions apprécié la puissance d’aspiration et le tube articulé. Nous avions aussi relevé que l’autonomie tombe à environ 5 minutes en mode boost, à réserver aux saletés ponctuelles.

La tête Aqua est l’argument qui distingue cette version, et c’est aussi celui qui nous a le moins convaincus : sur les taches séchées, elle humidifie surtout le sol sans vraiment le laver. Elle rend service pour rafraîchir un carrelage après l’aspiration, pas pour remplacer une serpillière ou un aspirateur laveur à rouleau. Le X-Force Flex convient donc à un logement de taille moyenne, aux sols durs avec quelques tapis. Il l’est moins si vous êtes sensible au bruit, avec 84 dB annoncés, ou si un balai de 3,2 kg vous fatigue vite.