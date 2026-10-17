Lancé à 1 299 € en février 2025, le Dreame L50 Pro Ultra s’affiche à 599 € sur Darty, vendu par Dreame Tech sur la place de marché de l’enseigne. Reste à savoir pour quel logement ce robot laveur à station automatique est un bon calcul, et où il fait des concessions.
Le Dreame L50 Pro Ultra réunit une station qui vide, lave et sèche, un capteur laser escamotable et deux bras extensibles. Il est proposé à 599 € au lieu de 1 099 € sur Darty, soit 500 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours chez ce marchand, le même tarif que l’offre la moins chère relevée ce matin chez Cdiscount.
Précision : il est vendu et expédié par Dreame Tech sur la place de marché, pas par Darty. L’offre parle d’abord aux foyers à sols durs qui veulent déléguer aspiration et serpillière, moins aux intérieurs couverts de tapis épais.
Le Dreame L50 Pro Ultra passe à 599 € au lieu de 1 099 € sur Darty, vendu et expédié par Dreame Tech.
Pourquoi choisir le Dreame L50 Pro Ultra ?
- Une station qui entretient le robot : la base PowerDock vide le bac dans un sac de 3,2 litres prévu pour tenir jusqu’à 100 jours, lave les serpillières à l’eau chaude à 75 °C puis les sèche à l’air chaud. Restent les réservoirs et le sac à gérer.
- Des bras qui vont chercher les bords : la technologie Dual Flex Arm déploie la brosse latérale et la serpillière vers les plinthes et les angles, là où un robot rond ne passe pas.
- Un robot qui se faufile et franchit : son capteur laser se rétracte pour ramener sa hauteur à 8,95 cm sous les meubles bas, et le système EasyLeap lui fait passer des seuils jusqu’à 4 cm.
Sols durs, poils d’animaux et meubles bas : son terrain de jeu
Avec 19 500 Pa d’aspiration annoncés et une brosse double HyperStream conçue pour ne pas s’emmêler, le L50 Pro Ultra vise les cheveux longs et les poils d’animaux. Test-Achats, qui l’a mesuré en laboratoire, lui reconnaît une bonne efficacité sur sols durs, carrelage comme parquet, sur les peluches comme sur les miettes. Son capteur DToF et son éclairage l’aident à identifier plus de 180 types d’objets, câbles et déjections animales compris, ce qui limite le rangement préalable.
Le profil le plus cohérent : un foyer avec un chien ou un chat, des sols durs et peu d’envie d’entretenir la machine elle-même. Les serpillières se relèvent lorsque le robot détecte un tapis, ce qui suffit pour des poils courts. En revanche, Vanden Borre le déclare non compatible avec les tapis à poils longs : un intérieur couvert de moquette épaisse ne profitera pas de son lavage. Nous ne l’avons pas encore testé, et cet avis s’appuie donc sur sa fiche technique et sur les mesures publiées par Test-Achats.
Serpillières rotatives contre rouleau : où il se situe
Le L50 Pro Ultra lave avec deux serpillières rotatives, quand plusieurs modèles retenus dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots misent sur un rouleau serpillière, comme le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, notre recommandation toutes catégories. Pour le lavage jusque dans les coins, ce guide distingue le Dreame X60 Pro Ultra Complete et sa serpillière extensible, un principe que le L50 Pro Ultra reprend avec ses bras Dual Flex ARM. À 599 €, il s’adresse à ceux qui veulent une station complète pour moins de la moitié de son prix de lancement.
✅ Les points forts
- Station qui vide le bac, lave les serpillières à 75 °C et les sèche
- Bras extensibles pour les plinthes et les angles
- Capteur laser rétractable, 8,95 cm de haut sous les meubles
- Brosse double conçue contre l’enroulement des cheveux et des poils
- 500 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours chez Darty
❌ Les limites
- Non adapté aux tapis à poils longs
- Sacs à poussière à racheter pour la station
- Station encombrante : près de 59 cm de haut pour 46 cm de profondeur
- Qualité globale jugée seulement raisonnable par Test-Achats
Avant de valider le Dreame L50 Pro Ultra à 599 €, vérifiez sur la fiche Darty que Dreame Tech en est toujours le vendeur.
À 599 €, le Dreame L50 Pro Ultra coûte moins de la moitié de son prix de lancement et réunit l’essentiel d’un robot laveur autonome : vidage automatique, serpillières lavées à l’eau chaude puis séchées, bras qui atteignent les bords. Pour un foyer à sols durs avec un animal, c’est une façon concrète de confier au robot la corvée de serpillière. Les mesures de Test-Achats sur sols durs vont dans ce sens.
Si votre intérieur compte surtout des tapis épais, ou si la place manque pour une station de près de 60 cm de haut, mieux vaut regarder ailleurs. Si vous hésitez avec un modèle à rouleau, notre guide aide à trancher selon vos sols. Et puisque l’offre passe par un vendeur de la place de marché, un coup d’œil à la garantie et aux conditions de retour avant de payer reste un bon réflexe.
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