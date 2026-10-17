Avec 19 500 Pa d’aspiration annoncés et une brosse double HyperStream conçue pour ne pas s’emmêler, le L50 Pro Ultra vise les cheveux longs et les poils d’animaux. Test-Achats, qui l’a mesuré en laboratoire, lui reconnaît une bonne efficacité sur sols durs, carrelage comme parquet, sur les peluches comme sur les miettes. Son capteur DToF et son éclairage l’aident à identifier plus de 180 types d’objets, câbles et déjections animales compris, ce qui limite le rangement préalable.

Le profil le plus cohérent : un foyer avec un chien ou un chat, des sols durs et peu d’envie d’entretenir la machine elle-même. Les serpillières se relèvent lorsque le robot détecte un tapis, ce qui suffit pour des poils courts. En revanche, Vanden Borre le déclare non compatible avec les tapis à poils longs : un intérieur couvert de moquette épaisse ne profitera pas de son lavage. Nous ne l’avons pas encore testé, et cet avis s’appuie donc sur sa fiche technique et sur les mesures publiées par Test-Achats.