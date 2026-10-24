Un mois après son lancement à 799 €, le nouveau robot laveur milieu de gamme d’Ecovacs passe 50 € sous le prix de sa promotion de lancement. Le Deebot T90S Pro Omni est à 649 € chez Amazon, vendu par la boutique officielle de la marque : voici ce qu’apporte son rouleau laveur, et pourquoi son prédécesseur, moins cher, reste une alternative sérieuse.
Présenté fin septembre, le Deebot T90S Pro Omni prend la relève du T90 Pro Omni dans la série T, le milieu de gamme d’Ecovacs. Il reprend la recette du rouleau laveur, avec une aspiration portée à 40 000 Pa et une station qui lave, rince et vide le robot. On trouve actuellement l’Ecovacs Deebot T90S Pro Omni à 649 € chez Amazon, en coloris noir, vendu par la boutique officielle de la marque et expédié par Amazon. La version blanche reste affichée à 799 € sur la même boutique, et Darty vend le pack Care Kit à 799,99 €.
Le Deebot T90S Pro Omni est à 649 € chez Amazon, contre 799,99 € pour le pack Care Kit du même robot chez Darty.
Pourquoi choisir l’Ecovacs Deebot T90S Pro Omni ?
- Un rouleau rincé en continu : L’OZMO Roller 3.0 de 27 cm tourne à 220 tours par minute et reçoit de l’eau propre sous pression pendant tout le cycle. Il évite ainsi d’étaler la saleté ramassée.
- Une aspiration taillée pour les poils : 40 000 Pa et 16 litres d’air par seconde, avec une brosse ZeroTangle 4.0 conçue pour limiter l’enroulement des cheveux. Un argument concret pour les foyers avec animaux ou cheveux longs.
- Une station qui espace l’entretien : Elle lave le rouleau à l’eau chaude, rince son propre plateau et nettoie le réservoir d’eau sale. Avec 4 litres d’eau propre et un sac de 2,5 litres, vos interventions se raréfient.
Du parquet du salon aux tapis de la chambre
Sur carrelage ou parquet, le rouleau frotte plutôt qu’il n’essuie, ce qui sert contre les traces sèches et les taches du quotidien. Le système TruEdge 3.0 déporte ce rouleau vers les plinthes et sous les meubles, là où un robot laisse souvent une bande sale. Sur un tapis, le rouleau se soulève de lui-même pour ne pas le mouiller. Le robot franchit des seuils de 2,5 cm et deux obstacles consécutifs de 4 cm, selon Ecovacs.
Le T90S Pro Omni s’adresse d’abord aux foyers avec animaux : l’application permet de définir des zones prioritaires, et la brosse anti-enroulement limite la corvée des poils. La recharge PowerBoost, qui récupère 10 % de batterie en trois minutes pendant les lavages du rouleau, vise les grandes surfaces sans interrompre le cycle. Il est moins pertinent dans un logement très encombré : le site allemand inside-digital, qui l’a testé, conseille de ranger les câbles avant son passage. Sur le T90 Pro Omni, notre test relevait une navigation parfois chaotique, un défaut que le T90S doit encore corriger.
Face à son prédécesseur et à la concurrence
Le T90S apporte surtout un rouleau plus long, 10 000 Pa d’aspiration en plus et une promesse de silence : Ecovacs annonce 60 dB en fonctionnement, un chiffre que nous n’avons pas encore pu mesurer. Son prédécesseur, le T90 Pro Omni à 30 000 Pa, figure dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots comme le meilleur rapport qualité/prix du milieu de gamme, autour de 599 €, et nous l’avons déjà relayé à 479 € chez Amazon. L’écart de prix reste donc réel, pour des progrès qui relèvent encore de la fiche constructeur.
✅ Les points forts
- Rouleau OZMO Roller 3.0 de 27 cm rincé en continu
- Aspiration de 40 000 Pa et brosse anti-enroulement
- Station qui lave le rouleau à l’eau chaude et rince son plateau
- Rouleau qui se relève sur les tapis et se déporte vers les plinthes
- 150 € de moins que la version blanche sur la même boutique
❌ Les limites
- Pas encore passé entre nos mains : silence et lavage restent des chiffres constructeur
- Son prédécesseur, que nous recommandons, coûte nettement moins cher
- Sac à poussière jetable de 2,5 litres à racheter
- Assistant Yiko qui ne nous avait pas convaincus jusqu’ici
Ce prix concerne le coloris noir vendu par la boutique officielle Ecovacs sur Amazon : la version blanche du même robot y reste affichée à 799 €.
À 649 €, le Deebot T90S Pro Omni passe sous le tarif de sa promotion de lancement, un mois à peine après sa sortie. Il réunit ce qu’on attend d’un robot laveur récent : rouleau rincé en continu, aspiration élevée, station qui gère l’entretien courant. Pour un appartement ou une maison aux sols surtout durs, avec un chat ou un chien, la proposition tient debout.
Reste la question du budget. Si vous cherchez avant tout un robot endurant et efficace au lavage, le T90 Pro Omni, notre choix malin du milieu de gamme, fait le travail pour moins cher. Le T90S se justifie si vous voulez la génération la plus récente et ses promesses sur le bruit. Gardez en tête que ni sa navigation ni son silence n’ont encore été vérifiés par notre rédaction.
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