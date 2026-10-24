Sur carrelage ou parquet, le rouleau frotte plutôt qu’il n’essuie, ce qui sert contre les traces sèches et les taches du quotidien. Le système TruEdge 3.0 déporte ce rouleau vers les plinthes et sous les meubles, là où un robot laisse souvent une bande sale. Sur un tapis, le rouleau se soulève de lui-même pour ne pas le mouiller. Le robot franchit des seuils de 2,5 cm et deux obstacles consécutifs de 4 cm, selon Ecovacs.

Le T90S Pro Omni s’adresse d’abord aux foyers avec animaux : l’application permet de définir des zones prioritaires, et la brosse anti-enroulement limite la corvée des poils. La recharge PowerBoost, qui récupère 10 % de batterie en trois minutes pendant les lavages du rouleau, vise les grandes surfaces sans interrompre le cycle. Il est moins pertinent dans un logement très encombré : le site allemand inside-digital, qui l’a testé, conseille de ranger les câbles avant son passage. Sur le T90 Pro Omni, notre test relevait une navigation parfois chaotique, un défaut que le T90S doit encore corriger.