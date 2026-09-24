Ecovacs lance le Deebot T90S et sa version Pro Omni, avec un rouleau de lavage repensé et une aspiration portée à 40 000 Pa. La marque promet aussi un fonctionnement nettement plus silencieux, l’un des reproches les plus fréquents adressés à la catégorie.
Chez Ecovacs, la série T n’a jamais été le porte-étendard de la marque. C’est traditionnellement à la série X que revient ce rôle, avec des modèles qui dépassent régulièrement les 1 000 euros. La génération précédente, le Deebot T90 Pro Omni, s’était d’ailleurs installée sur un segment que la presse spécialisée anglophone qualifiait de robot aspirateur premium milieu de gamme. Le T90S Pro Omni poursuit cette ambition. Affiché à 799 euros, le même prix que son prédécesseur à sa sortie, il vient chevaucher la fourchette tarifaire jusqu’ici réservée aux modèles X. Avec ce saut tarifaire et un appareil davantage tourné vers l’intelligence artificielle embarquée, Ecovacs assume cette fois un vrai positionnement haut de gamme pour sa série T, plutôt qu’une simple montée en gamme incrémentale.
Un rouleau plus long, une aspiration revue, et enfin moins de bruit
Le lavage repose sur l’Ozmo Roller 3.0, allongé à 27 cm et animé à 220 tours par minute, avec un rinçage sous pression en continu pour éviter que le rouleau ne redépose la saleté qu’il vient de ramasser. Ecovacs annonce un doublement de l’efficacité en lavage seul par rapport au T80, un chiffre issu de tests internes menés en laboratoire par la marque elle-même, donc à prendre avec la réserve habituelle.
L’aspiration suit la même logique, avec un débit porté à 40 000 Pa et 16 litres par seconde. ZeroTangle 4.0 limite l’enroulement des cheveux autour de la brosse, tandis que TruEdge 3.0 pousse le robot au plus près des plinthes. La recharge PowerBoost complète la batterie en cours de cycle plutôt que d’interrompre le nettoyage, pour une autonomie qu’Ecovacs qualifie « à l'infini » en usage standard, une formule à confronter à un vrai appartement de plusieurs centaines de mètres carrés avant d’être prise au pied de la lettre.
Reste le bruit, point sensible de la catégorie, surtout lors de la vidange automatique. Ecovacs annonce une réduction de 3 dBA à la vidange et 5 dBA à l’aspiration, soit une intensité perçue inférieure d’environ 50 % et 68 %, pour un robot à 60 dB en fonctionnement, un niveau à vérifier sur sol dur. La station Omni prend en charge l’essentiel de l’entretien courant, lavage à l’eau propre, rinçage du plateau, nettoyage du réservoir sale, de quoi limiter les allers-retours vers le robot.
La promesse d’un robot qui s’adapte au foyer
Le T90S embarque aussi Yiko, un assistant vocal censé accompagner l’installation, répondre aux commandes orales et diagnostiquer les pannes courantes. L’ambition dépasse le gadget vocal puisque Yiko est présenté comme capable de recommander des stratégies de nettoyage selon les habitudes du foyer et d’ajuster les plannings en conséquence. Il ne nous a pas réellement convaincus lors de nos précédents tests, on espère que la marque aura retravaillé ses algorithmes et que cette personnalisation tient sa promesse une fois les premières semaines passées. Pour les foyers avec animaux, le robot permet de définir des zones prioritaires, avec l’idée de perturber le moins possible le quotidien des compagnons à quatre pattes.
Le Deebot T90S Pro Omni est disponible à 799 euros chez les différents revendeurs, avec une promotion de lancement à 699 euros du 29 septembre au 7 octobre. À ce tarif, l’appareil vient chatouiller les modèles d’entrée de la série X, et se frotte à une concurrence tout aussi dense chez Roborock et Dreame. Ce saut de prix se justifiera-t-il une fois le robot sorti du laboratoire ?