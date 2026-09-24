L’aspiration suit la même logique, avec un débit porté à 40 000 Pa et 16 litres par seconde. ZeroTangle 4.0 limite l’enroulement des cheveux autour de la brosse, tandis que TruEdge 3.0 pousse le robot au plus près des plinthes. La recharge PowerBoost complète la batterie en cours de cycle plutôt que d’interrompre le nettoyage, pour une autonomie qu’Ecovacs qualifie « à l'infini » en usage standard, une formule à confronter à un vrai appartement de plusieurs centaines de mètres carrés avant d’être prise au pied de la lettre.

Reste le bruit, point sensible de la catégorie, surtout lors de la vidange automatique. Ecovacs annonce une réduction de 3 dBA à la vidange et 5 dBA à l’aspiration, soit une intensité perçue inférieure d’environ 50 % et 68 %, pour un robot à 60 dB en fonctionnement, un niveau à vérifier sur sol dur. La station Omni prend en charge l’essentiel de l’entretien courant, lavage à l’eau propre, rinçage du plateau, nettoyage du réservoir sale, de quoi limiter les allers-retours vers le robot.