Bien que cette technologie soit finalement assez jeune, il est évident qu’elle séduit : en juillet 2026, plus de 2,8 millions d’unités équipées de l’OZMO ROLLER avaient déjà été expédiées dans le monde. De quoi pousser ECOVACS à l’améliorer constamment. Cette année, la marque inaugure la troisième génération de son système.

Dans sa version 3.0, l’OZMO ROLLER gagne en maturité : au programme, un rouleau en microfibre plus long, ainsi que l’intégration de TruEdge 3.0 et d’AI Stain Detection 2.0 en fonction des robots.

Soutenue par plus de 3 100 brevets et plus de 5,2 milliards de RMB investis en R&D depuis 2018, cette technologie permet à ECOVACS de rester fidèle à son credo : « Une serpillière ne devrait pas devenir plus sale au fur et à mesure qu’elle nettoie. » Reste à savoir sur quels modèles d’aspirateurs-robots laveurs on la trouve en cette rentrée.