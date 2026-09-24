Avec ses nouveaux aspirateurs-robots laveurs DEEBOT, ECOVACS poursuit le développement de sa technologie OZMO ROLLER, lancée en 2024 avec le DEEBOT X8. Et la marque compte bien faire de son rouleau-serpillière actif le marqueur premium de ses appareils de nettoyage.
Cela fait déjà quelques années que les performances d’un aspirateur-robot ne se mesurent plus seulement à sa capacité à aspirer efficacement les poussières. La partie dédiée au lavage des sols durs est désormais de plus en plus scrutée par les consommateurs, et ça, ECOVACS l’a bien compris. C’est pourquoi la marque a lancé dès 2024 sa technologie OZMO ROLLER, apparue pour la première fois sur le DEEBOT X8.
Ce système repose sur un rouleau-serpillière actif qui répète en continu un cycle breveté de pulvérisation, lavage, raclage et collecte. En d’autres termes, le rouleau est nettoyé au fur et à mesure qu’il lave le sol, ce qui contribue à maintenir son efficacité et à éviter les contaminations croisées.
OZMO ROLLER, la technologie qui roule pour ECOVACS
Bien que cette technologie soit finalement assez jeune, il est évident qu’elle séduit : en juillet 2026, plus de 2,8 millions d’unités équipées de l’OZMO ROLLER avaient déjà été expédiées dans le monde. De quoi pousser ECOVACS à l’améliorer constamment. Cette année, la marque inaugure la troisième génération de son système.
Dans sa version 3.0, l’OZMO ROLLER gagne en maturité : au programme, un rouleau en microfibre plus long, ainsi que l’intégration de TruEdge 3.0 et d’AI Stain Detection 2.0 en fonction des robots.
Soutenue par plus de 3 100 brevets et plus de 5,2 milliards de RMB investis en R&D depuis 2018, cette technologie permet à ECOVACS de rester fidèle à son credo : « Une serpillière ne devrait pas devenir plus sale au fur et à mesure qu’elle nettoie. » Reste à savoir sur quels modèles d’aspirateurs-robots laveurs on la trouve en cette rentrée.
DEEBOT T90S Pro Omni : OZMO ROLLER 3.0 à l’honneur
Le DEEBOT T90S Pro Omni est le premier aspirateur-robot laveur de cette sélection et, sans surprise, il embarque le système OZMO ROLLER 3.0. Cela donne accès à un rouleau 50 % plus long que celui de la précédente génération et à une technologie de lavage sous pression. À cela s’ajoute TruEdge 3.0, qui améliore le nettoyage des bords des murs et des plinthes.
Sur la partie aspiration, le DEEBOT T90S Pro Omni peut monter jusqu’à 40 000 Pa BLAST, pour un flux d’air atteignant 16,45 l/s. Cette puissance est complétée par ZeroTangle 4.0, dont la conception anti-enchevêtrement à flux d’air dirigé permet de réduire l’accumulation de cheveux autour de la brosse.
Côté navigation, le robot s’appuie sur TruePass et AIVI 3D 4.0 pour se repérer dans son environnement, franchir les seuils et éviter les obstacles. Enfin, sa station OMNI automatise plusieurs tâches d’entretien, notamment le lavage du rouleau, la gestion de l’eau sale et le vidage de la poussière. Le DEEBOT T90S Pro Omni est disponible au prix de 799 €.
Deux autres robots pour élargir la gamme OZMO ROLLER
Si le DEEBOT T90S Pro Omni se présente comme l’aspirateur-robot laveur le plus équilibré de cette rentrée, ECOVACS met en avant deux autres références dotées de l’OZMO ROLLER 3.0.
DEEBOT X12S OmniCyclone : redoutable contre les taches
Le DEEBOT X12S OmniCyclone est une autre nouveauté d’ECOVACS
qui ne cache pas ses ambitions. Il s’agit du premier robot de la marque à
combiner les technologies FocusJet et OZMO ROLLER 3.0, en plus de disposer
d’une station OmniCyclone sans sac.
FocusJet peut faire la différence dans les logements où les taches tenaces et les salissures incrustées font partie du quotidien. Ses deux buses d’atomisation sous pression pulvérisent une solution nettoyante à l’avant
de l’appareil afin de pré-dissoudre les taches avant son passage. L’OZMO ROLLER 3.0 prend ensuite le relais avec un lavage actif sous pression.
Le robot profite également de TruEdge 3.0, de ZeroTangle 4.0 et d’AIVI 3D 4.0. Sa station OmniCyclone intègre quant à elle la recharge intelligente PowerBoost Charging Plus, tout en fonctionnant sans sac afin de limiter l’entretien. L’ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone est proposé au prix de 1 299 €.
DEEBOT T90 Max Pro : une porte d’entrée vers OZMO ROLLER
Enfin, le DEEBOT T90 Max Pro est le modèle le plus accessible de cette sélection. Il permet de découvrir la technologie OZMO ROLLER 3.0 à un tarif plus abordable : il bénéficie du long rouleau et du lavage sous pression, mais aussi d’une aspiration de 40 000 Pa associée aux systèmes ZeroTangle 4.0 et TruEdge 3.0. Sa station OMNI propose également une maintenance automatisée qui comprend notamment le lavage à l’eau chaude à 100°C.
Proposé à 599 €, le DEEBOT T90 Max Pro permet à ECOVACS de rendre sa technologie OZMO ROLLER 3.0 plus accessible, sans la réserver à ses modèles les plus onéreux. De quoi contribuer à installer davantage le rouleau dans les foyers.