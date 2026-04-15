Choisir un robot aspirateur laveur, c’est avant tout chercher à se libérer d’une corvée quotidienne. Pourtant, dans les faits, difficile d’échapper complètement au passage manuel pour venir à bout des taches les plus tenaces et des saletés incrustées. C’est précisément là que le Deebot X12 OmniCyclone entend faire la différence, en promettant un nettoyage bien plus poussé.

Pour tenir cet engagement, l’appareil embarque une panoplie assez impressionnante : système de pré-dissolution des taches FocusJet, rouleau OZMO Roller 3.0 revisité, jets d’eau croisés haute pression, nettoyage des bords… tout est réuni pour assurer une véritable démonstration d’efficacité. Reste à voir ce que cela donne concrètement.

À noter que le DEEBOT X12 est proposé en deux versions afin de s’adapter aux préférences de chacun : l’OmniCyclone (sans sac) et le Pro Omni (avec sac à poussière).