Ecovacs dégaine un trio de robots ménagers particulièrement ambitieux : le Deebot T90 Pro pour l’aspiration et le lavage des sols, le Winbot Mini 2 dédié aux vitres, et pour la première fois, l’Ultramarine P1 pour la piscine.
Le spécialiste de la robotique Ecovacs fait parler de lui avec trois nouveautés qui tombent à pic pour le grand ménage de printemps.
Au menu : le robot laveur Deebot T90 Pro et son système de nettoyage particulièrement musclé, le robot lave-vitres Winbot Mini 2, dont la précision millimétrique impressionne, et enfin le robot de piscine Ultramarine P1, capable d’engloutir jusqu’à 300 litres d’eau par minute.
Une offensive produit en règle, d’autant plus marquante que ces nouveaux modèles s’affichent à des prix agressifs, avec l’intention claire de secouer le marché. Alors, la promesse est-elle tenue ? C’est précisément ce que nous allons voir.
DEEBOT T90 Pro Omni : ce robot aspirateur-laveur impressionne !
Le Deebot T90 Pro Omni parvient à allier performances, polyvalence et flexibilité. C’est simple, il coche toutes les cases du robot aspirateur idéal, y compris celles que l’on n’attend pas forcément, comme une discrétion remarquable. Son niveau sonore en fonctionnement est réduit jusqu’à 3 dBA lors de la collecte de la poussière et de 5 dBA en phase d’aspiration. Cela correspond respectivement à une diminution de l’intensité sonore d’environ 50 % et 68 % !
Une aspiration puissante de 30 000 Pa
Mais passons au concret : avec une puissance d’aspiration pouvant atteindre 30 000 Pa et un taux de ramassage annoncé de 100 % sur les gros débris, aussi bien sur sols durs que sur tapis, il fait preuve d’une efficacité redoutable. Cela s’explique notamment par la présence d’une nouvelle brosse principale, dotée d’un système anti-enchevêtrement qui garantit une efficacité dans la durée, aussi bien pour aspirer la poussière que pour capturer les cheveux.
Nettoyage intelligent et rouleau XXL
Pour renforcer l’efficacité du système de lavage, Ecovacs a équipé le Deebot T90 Pro Omni d’un rouleau de 27 cm, capable de tourner jusqu’à 200 tr/min. Qui plus est, ce dernier exerce une pression sur le sol afin de décoller les taches les plus tenaces et ainsi fournir un niveau de propreté constant. Face aux serpillières rotatives classiques, l’avantage de cette technologie, c’est une surface de contact plus large et donc un nettoyage homogène et réellement efficace. D’autant que le rouleau se déporte jusqu’à 1,5 cm pour atteindre les bordures. Pour couronner le tout, un système d’auto-nettoyage sous pression projette des jets d’eau via 32 buses pour détacher les saletés et ainsi obtenir un rouleau impeccable.
Il fait le plein de technologies
Reconnaissance précise des objets et des obstacles, lumière structurée, système Triple Lift intelligent pour éviter de mouiller tapis et moquettes, détection des taches pour un nettoyage en profondeur, système d’ascension TruePass avec quatre roues motrices capable de franchir jusqu’à 2,4 cm et même plusieurs marches jusqu’à 4 cm, station tout-en-un, charge rapide… C’est simple, il ne manque rien.
WINBOT Mini 2 : le robot lave-vitres compact et précis
Ecovacs a doté son robot lave-vitres de brosses améliorées sur les quatre côtés, capables de nettoyer jusqu’à 1 mm des cadres de fenêtres, un atout pratique pour obtenir une surface parfaitement nette.
Un nettoyage jusqu’aux bords
Dans le même esprit, le Winbot Mini 2 embarque une technologie avancée d’atomisation par ultrasons. Des vibrations à haute fréquence transforment l’eau en une brume ultra-fine qui enveloppe la poussière et les taches, afin de faciliter le nettoyage du verre.
Le robot exerce également une pression de 14 N pour venir à bout des taches les plus tenaces, tandis qu’un algorithme intelligent ajuste les trajectoires afin d’optimiser le nettoyage, avec plusieurs modes disponibles : « Nettoyage rapide », « Nettoyage approfondi », « Nettoyage localisé » ou « Nettoyage des bords ».
Sécurité et tranquillité d’esprit
Côté sécurité, le Winbot Mini 2 ne laisse rien au hasard : divers systèmes protègent l’appareil et, pour une tranquillité d’esprit maximale, il est même couvert par une assurance en cas de dommage lié à une perte d’aspiration.
Ultramarine P1 : le premier robot de piscine Ecovacs
Cette année, Ecovacs s’attaque à un nouvel environnement : les piscines, avec son premier robot, l’Ultramarine P1. Et le fabricant ne fait pas les choses à moitié ! Avec une aspiration de 300 litres par minute, un filtre à maillage externe de 180 μm et interne de 3 μm capable de capturer toutes sortes de saletés, quatre brosses rotatives et une autonomie généreuse permettant de nettoyer une piscine jusqu’à 180 m², il impressionne d’emblée !
Navigation intelligente et personnalisation
Grâce à un capteur inertiel, l’Ultramarine P1 analyse sa position pour définir des trajectoires efficaces. L’application associée offre une expérience personnalisée grâce à des modes et une planification flexible. Il est possible de choisir parmi trois modes de nettoyage et trois niveaux d’efficacité, pour cibler le fond, les parois ou l’ensemble de la piscine avec l’aspiration adaptée.
Rapport qualité-prix
En prime, son prix est très compétitif, comptez seulement 549 € pour ce robot de piscine haut de gamme.