Le spécialiste de la robotique Ecovacs fait parler de lui avec trois nouveautés qui tombent à pic pour le grand ménage de printemps.

Au menu : le robot laveur Deebot T90 Pro et son système de nettoyage particulièrement musclé, le robot lave-vitres Winbot Mini 2, dont la précision millimétrique impressionne, et enfin le robot de piscine Ultramarine P1, capable d’engloutir jusqu’à 300 litres d’eau par minute.

Une offensive produit en règle, d’autant plus marquante que ces nouveaux modèles s’affichent à des prix agressifs, avec l’intention claire de secouer le marché. Alors, la promesse est-elle tenue ? C’est précisément ce que nous allons voir.