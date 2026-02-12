Fini le temps où l'on devait passer derrière son robot pour finir le travail. ECOVACS lance ses nouvelles gammes GOAT et WINBOT, misant sur une autonomie totale et une navigation laser de haute précision pour que l'entretien du jardin et des vitres devienne enfin invisible.
Pendant longtemps, posséder un aspirateur robot ou un robot tondeuse demandait presque autant de travail que de faire le ménage soi-même. Entre les câbles périmétriques à enterrer dans le jardin, les objets à ranger au sol et les robots lave-vitres qu'il fallait surveiller de peur qu'ils ne ratent un angle, la promesse de l'autonomie restait un peu théorique. Mais, en 2026, la donne change. La technologie ne se contente plus de suivre un chemin : elle comprend son environnement. Avec ses nouveaux modèles, ECOVACS s'attaque aux derniers bastions de la corvée domestique : la pelouse et les baies vitrées; avec une obsession : la précision chirurgicale. L'idée ? Que vous n'ayez plus jamais à sortir le coupe-bordure ou l'escabeau pour corriger les oublis de la machine.
ECOVACS GOAT O1200 LiDAR PRO : la précision de la tonte sans fil périphérique
Pour beaucoup de propriétaires, l’installation d’un robot tondeuse rimait avec l’enfouissement fastidieux d’un câble périmétrique. Le GOAT O1200 LiDAR PRO s’affranchit de cette contrainte grâce à la technologie TrueEdge. Ce système permet la coupe des bordures de manière totalement automatique, qu'il s'agisse de bordures droites ou en courbes. Conçu pour des surfaces allant jusqu’à 1 200 m², ce modèle se distingue par sa capacité à maintenir une trajectoire logique et efficace en lignes droites.
Le GOAT O1200 LiDAR PRO est également équipé de la technologie Dual-LiDAR Holoscope 360 avec un capteur LiDAR 360° et un capteur ToF (Time of Flight) qui permettent au robot de cartographier votre terrain et d'y naviguer avec une précision de 2 cm. Aucune zone ne lui échappe jusqu'aux moindres recoins.
La sécurité et l'évitement sont confiés à la technologie AIVI 3D, qui combine au deux capteurs LiDAR une caméra panoramique à 150°. Imaginez le robot travaillant pendant que vos enfants jouent : il est capable de détecter et d’esquiver des objets aussi petits que 3 cm, qu’il s’agisse d’un hérisson, d’un tuyau d’arrosage ou d’un outil oublié. L'IA intégrée au robot tondeuse permet la détection de près de 200 types d'objets, mais aussi des animaux comme les hérissons ou votre animal de compagnie qui ne craint rien lors de la tonte du gazon.
Sa capacité à franchir des pentes de 24° (environ 45 %) et sa certification d’étanchéité IPX6 en font enfin un appareil robuste, capable de braver les averses et les terrains accidentés. Pour vous, cela signifie une pelouse impeccable chaque matin, sans avoir à ramasser les objets qui traînent avant chaque cycle. Votre gazon est toujours parfaitement entretenu, vous n'avez plus qu'à en profiter.
GOAT A1600 LiDAR PRO : puissance et surveillance intelligente des grands espaces
Pour les propriétés plus vastes, le GOAT A1600 LiDAR PRO monte en gamme pour traiter jusqu'à 1 600 m². Son moteur 32V assure une coupe à la fois rapide et puissante de votre gazon. Sa puissance de tonte est 80 % plus puissante, tandis que la vitesse de rotation est plus rapide de 33 %. Un vrai point fort pour traiter les herbes hautes et les touffes d'herbe, souvent laissées de côté par les robots tondeuse.
Ce modèle ne se contente pas d'une endurance accrue ; il optimise chaque passage pour maximiser le rendement. Sa force réside dans sa continuité : il mémorise les zones tondues et, après une recharge automatique, reprend sa tâche exactement là où il s’était arrêté.
Il bénéficie lui aussi de la technologie Dual-LiDAR Holoscope 360 et de deux capteurs chargés d'analyser le terrain, de le cartographier intégralement et d'assurer la navigation d'un bout à l'autre pour un entretien avec une précision de 2 cm. AiVI 3D, une caméra assistée par IA, se charge quant à elle de la détection des obstacles et de leur évitement.
Il bénéficie enfin de TruEdge pour la coupe des bordures, grâce à ses deux disques de coupes, durant le cycle de tonte, même sur des chemins étroits jusqu'à 90 cm, et peut gravir des pentes jusqu'à 50 %. Le GOAT A1600 LiDAR PRO est l'allié des propriétaires de jardin et peut se charger de l'intégralité de la tonte en un clin d'œil pendant que vous vaquez à vos occupations.
WINBOT W3 OMNI : le nettoyage des vitres haute performance
Nettoyer les vitres est sans doute la tâche ménagère que l’on repousse le plus. Le WINBOT W3 OMNI a été conçu pour transformer cette corvée en un lointain souvenir. Plus qu’un simple lave-vitre, il s’accompagne d’une station multi-fonctions révolutionnaire. Sa force ? Une polyvalence totale puisqu’il peut fonctionner aussi bien sur secteur que sur batterie (grâce à sa station nomade), vous permettant de nettoyer les vitres là où aucune prise n'est accessible.
La performance de nettoyage franchit un palier avec le système Vortex Wash. Plus besoin de manipuler des lingettes sales : la station assure un lavage automatique des lingettes en seulement une minute, garantissant que le robot repart toujours avec un accessoire propre. Pour les finitions, ECOVACS introduit la brosse TruEdge : grâce à une précision chirurgicale, le robot nettoie les bords jusqu’à 1,1 mm, éliminant ainsi les traces souvent oubliées dans les angles.
L'intelligence de déplacement est confiée à l'algorithme WIN-SLAM 5.0. Couplé à une détection intelligente multi-capteurs, le robot cartographie la paroi en temps réel pour ne rater aucun millimètre, même sur les vitres sans cadre. Côté sécurité, l'adhérence est maximale avec une puissance de 8 000 Pa (en compensation d’air), soutenue par 12 niveaux de protection et un câble composite haute résistance. Vous pouvez enfin déléguer le nettoyage de vos baies vitrées les plus hautes en toute sérénité : vous posez le robot, vous lancez l'application, et vous retrouvez une vue parfaitement dégagée sans jamais sortir l'escabeau. Et encore quelques longues minutes de corvée gagnées !
Un écosystème au service de la tranquillité d'esprit
Au-delà de ces trois piliers, ECOVACS complète son catalogue avec des solutions ciblées comme le GOAT O600 RTK, optimisé pour les jardins allant jusqu'à 600 m², ou encore le DEEBOT T80S OMNI pour l'intérieur, doté d'une aspiration record de 24 800 Pa et de la technologie anti-nœuds ZeroTangle 3.0.
L’ensemble de ces produits s’articule autour de technologies de pointe comme le Dual-LiDAR HoloScope 360, qui permet une cartographie holographique de l'environnement pour une navigation sans faille. En déléguant ces tâches répétitives à des robots autonomes capables de comprendre leur environnement, l’utilisateur ne s'offre pas seulement un outil, mais un luxe précieux : du temps libre pour profiter de ses extérieurs et de sa maison, sans l'effort associé à leur entretien.