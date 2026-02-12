Pour beaucoup de propriétaires, l’installation d’un robot tondeuse rimait avec l’enfouissement fastidieux d’un câble périmétrique. Le GOAT O1200 LiDAR PRO s’affranchit de cette contrainte grâce à la technologie TrueEdge. Ce système permet la coupe des bordures de manière totalement automatique, qu'il s'agisse de bordures droites ou en courbes. Conçu pour des surfaces allant jusqu’à 1 200 m², ce modèle se distingue par sa capacité à maintenir une trajectoire logique et efficace en lignes droites.

Le GOAT O1200 LiDAR PRO est également équipé de la technologie Dual-LiDAR Holoscope 360 avec un capteur LiDAR 360° et un capteur ToF (Time of Flight) qui permettent au robot de cartographier votre terrain et d'y naviguer avec une précision de 2 cm. Aucune zone ne lui échappe jusqu'aux moindres recoins.