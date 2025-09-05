Avec le Winbot W2S Omni, Ecovacs introduit la technologie TruEdge pour un nettoyage plus précis dans les coins et le long des bords des fenêtres.
Ecovacs, connu pour ses aspirateurs robots, s’attaque de nouveau aux vitres avec le lancement du Winbot W2S Omni. Présenté comme une évolution majeure, ce robot laveur de vitres, déclinaison du Winbot W2 OMNI que nous avions testé il y a quelques mois, se distingue par une innovation clé, déjà bien éprouvée à travers les différents aspirateurs de la gamme : la technologie TruEdge. Elle lui permet de nettoyer au plus près des rebords et des coins, là où les modèles classiques laissaient encore passer poussières et traces.
Et maintenant le Winbot lave dans les coins
Le Winbot W2S Omni s’appuie sur un système inédit de nettoyage de bords. Grâce à un capteur haute sensibilité et à un algorithme de trajectoire, il applique une pression supplémentaire sur la brosse au contact du rebord. Cette dernière effectue 200 rotations par minute pour déloger les saletés, avant de se relever pour éviter la dispersion de poussière. Résultat : un rendu plus homogène, jusque dans les coins.
L’appareil intègre également une technologie de pulvérisation à grand angle, capable de couvrir 90 % de la surface avec une fine brume d’eau. Associée à un tampon haute absorption, elle dissout les impuretés et évite les traces. Contrairement aux nettoyages manuels ou aux modèles plus basiques, le Winbot maintient une humidité constante pour un rendu net et lumineux.
Pensé pour s’adapter aux différentes configurations, il embarque la technologie WIN-SLAM 4.0. Celle-ci planifie ses déplacements selon la taille et la forme des vitres, tout en évitant poignées et obstacles. L’application mobile permet en outre de choisir entre plusieurs modes : nettoyage intensif, rapide ou ciblé sur les bords.
Une évolution en douceur du robot laveur de vitres d'Ecovacs
Le Winbot W2S Omni est livré avec une station qui fait office de chargeur, panneau de commande et stabilisateur. Grâce à sa batterie intégrée, il peut fonctionner jusqu’à 110 minutes sans prise secteur, un atout pour les fenêtres difficiles d’accès. Le système intègre aussi un cordon de sécurité et une corde de protection capables de résister à une traction allant jusqu’à 100 kg, pour limiter tout risque de chute.
Ecovacs met aussi en avant un dispositif de protection à 12 niveaux. De la compensation de pression atmosphérique à une aspiration de 8 000 Pa, tout est pensé pour assurer une adhérence maximale du robot à la vitre. Une combinaison de capteurs intelligents complète ce dispositif, garantissant un nettoyage sûr, même sur de grandes surfaces vitrées.
Avec un design compact et un poids de 5,2 kg, la station facilite aussi le rangement et le transport. Une poignée en caoutchouc souple permet de déplacer facilement l’ensemble, confirmant la volonté de la marque de proposer un produit pratique autant que performant.
Prix et disponibilité
Le Winbot W2S est proposé au prix de 449 €, tandis que le Winbot W2S Omni est affiché à 599 €. À l’occasion du lancement, une offre spéciale du 5 au 18 septembre 2025 inclura un litre de solution nettoyante CSOL offert .