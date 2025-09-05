Le Winbot W2S Omni s’appuie sur un système inédit de nettoyage de bords. Grâce à un capteur haute sensibilité et à un algorithme de trajectoire, il applique une pression supplémentaire sur la brosse au contact du rebord. Cette dernière effectue 200 rotations par minute pour déloger les saletés, avant de se relever pour éviter la dispersion de poussière. Résultat : un rendu plus homogène, jusque dans les coins.

L’appareil intègre également une technologie de pulvérisation à grand angle, capable de couvrir 90 % de la surface avec une fine brume d’eau. Associée à un tampon haute absorption, elle dissout les impuretés et évite les traces. Contrairement aux nettoyages manuels ou aux modèles plus basiques, le Winbot maintient une humidité constante pour un rendu net et lumineux.