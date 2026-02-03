Segway Navimow dévoile sa nouvelle gamme 2026 avec six séries qui promettent de révolutionner l'entretien automatisé des pelouses. Du jardin résidentiel aux vastes espaces professionnels, ces machines intègrent des technologies d'automatisation inédites pour en finir définitivement avec la pire corvée du week-end.
Dévoilée une première fois lors du CES 2026, la nouvelle gamme de tondeuses robotisées Segway Navimow se concrétise désormais avec une offre entièrement remaniée. Structurée autour de six familles de produits, elle couvre un large spectre d’usages, des petits jardins résidentiels aux grands espaces professionnels, en tenant compte des contraintes les plus courantes du terrain, comme les pentes, les zones ombragées ou les installations complexes.
Cartographie automatique, navigation multimodale et déplacements sans dégradation du gazon
Les nouveaux modèles se passent intégralement de câbles périphériques et d’antennes relais, au profit d’un fonctionnement « drop and mow ». Concrètement, il suffit de sortir le robot de son emballage et de le poser sur la pelouse pour qu’il commence à travailler. La cartographie du terrain se fait automatiquement via la fonction Auto Mapping, accessible depuis l’application mobile. La technologie GeoSketch permet ensuite d’obtenir une carte interactive du jardin, que l’utilisateur peut ajuster selon ses besoins. Jusqu’à 120 zones de tonte ou d’exclusion peuvent être définies afin d’éviter les piscines, les allées ou les massifs floraux. Les réglages s’effectuent zone par zone depuis une interface visuelle en glisser-déposer, avec la possibilité de recourir à la commande vocale pour limiter les manipulations.
Cette simplicité d’usage repose sur une base technologique plus avancée qu’il n’y paraît. Les tondeuses s’appuient sur l’architecture de navigation EFLS LiDAR+, qui combine plusieurs modes de positionnement. Un capteur LiDAR à semi-conducteurs, le positionnement Network RTK et la vision embarquée travaillent de concert pour permettre au robot de se repérer avec précision dans son environnement. Le système analyse en continu le terrain afin de produire une représentation détaillée en trois dimensions, sans zones non couvertes.
Le système conserve une trajectoire stable, même sous les arbres, dans les passages étroits ou de nuit. Le LiDAR à semi-conducteurs, dépourvu de pièce mécanique mobile, est conçu pour durer dans le temps, promet la marque américaine dans son communiqué.
Au-delà du positionnement et de la cartographie, Segway Navimow a également travaillé sur les déplacements du robot au sol. Pensée pour préserver la pelouse, la technologie Xero-turn AWD limite les marques au sol lors des manœuvres. Les tondeuses sont capables de pivoter sur place grâce à un système de direction active, sans arracher l’herbe ni creuser le terrain. Un contrôle de traction ajuste en permanence le couple transmis aux roues afin de limiter le patinage, notamment sur les surfaces humides ou à faible adhérence.
X4 : une série conçue pour les grands jardins et les fortes pentes
Destinée aux grands jardins résidentiels, la série X4 se distingue par sa capacité à évoluer sur des pentes pouvant atteindre 84 % (40 degrés). Elle embarque le système de coupe MowMentum, composé d’un large plateau équipé de deux disques et de 12 lames renforcées, entraînés par deux moteurs de 180 W. Cette configuration permet de maintenir une qualité de coupe constante, même sur une herbe dense ou haute, tout en assurant des finitions soignées le long des bordures grâce à la technologie EdgeSense.
En pratique, un modèle X4 peut couvrir jusqu’à 2 000 m² en huit heures. La gamme se décline en trois versions, X420, X430 et X450, prévues pour des surfaces allant jusqu’à 5 000 m², avec des prix compris entre 2 499 et 3 199 euros. La commercialisation est annoncée à partir du 31 mars.
H2 : une gamme dédiée aux jardins complexes
La gamme H2 s’adresse quant à elle aux jardins aux formes plus complexes. Elle s’appuie sur l’architecture EFLS LiDAR+, capable de basculer d’un mode de positionnement à un autre en 20 millisecondes afin de maintenir une trajectoire stable. Les robots peuvent détecter des obstacles dès 1 cm et reconnaître plus de 300 types d’objets. Ils conservent également leur stabilité sur des pentes allant jusqu’à 45 % (24 degrés).
Quatre modèles composent cette série (H206, H210, H215 et H230), couvrant des surfaces de 600 à 3 000 m², avec des tarifs compris entre 1 599 et 2 499 euros. Leur disponibilité est fixée au 3 février, soit à compter d'aujourd'hui.
i2 : des gammes pensées pour les petites et moyennes pelouses
Les séries i2 AWD, i2 LiDAR et i2 LiDAR Pro ciblent les petites et moyennes pelouses résidentielles. Leur architecture à trois roues motrices leur permet de franchir des pentes allant jusqu’à 45 % en version standard, et jusqu’à 55 % pour la déclinaison Pro. Le système AWD à la demande active la troisième roue uniquement lorsque les conditions l’exigent, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie de 30 % par rapport à une transmission intégrale permanente.
Au total, ces nouvelles gammes regroupent pas moins de dix modèles différents (i205, i206, i208, i210 en versions AWD, i208, i210, i215 et i220 en versions LiDAR, ainsi que i210 et i220 en déclinaisons LiDAR Pro), couvrant des surfaces de 500 à 2 000 m², avec un ticket d’entrée fixé à 999 euros pour le i205 AWD. Les premières références sont commercialisées à partir du 3 février, tandis que les versions LiDAR Pro sont attendues pour le 31 mars 2026.
Enfin, Segway en a également profité pour lever le voile sur une gamme spécifiquement destinée aux professionnels. Baptisée Terranox, elle vise l’entretien des grands espaces verts et peut couvrir des surfaces allant jusqu’à 24 000 m², avec deux modèles adaptés à des usages intensifs : le CM120M1 et le CM240M1. Les machines peuvent être pilotées à distance grâce à un logiciel dédié au suivi et à l’optimisation des opérations.
À présent, il ne vous reste plus qu'à choisir le modèle qui s’occupera du jardin pendant que vous profitez tranquillement du reste.
