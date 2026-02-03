Les nouveaux modèles se passent intégralement de câbles périphériques et d’antennes relais, au profit d’un fonctionnement « drop and mow ». Concrètement, il suffit de sortir le robot de son emballage et de le poser sur la pelouse pour qu’il commence à travailler. La cartographie du terrain se fait automatiquement via la fonction Auto Mapping, accessible depuis l’application mobile. La technologie GeoSketch permet ensuite d’obtenir une carte interactive du jardin, que l’utilisateur peut ajuster selon ses besoins. Jusqu’à 120 zones de tonte ou d’exclusion peuvent être définies afin d’éviter les piscines, les allées ou les massifs floraux. Les réglages s’effectuent zone par zone depuis une interface visuelle en glisser-déposer, avec la possibilité de recourir à la commande vocale pour limiter les manipulations.



Cette simplicité d’usage repose sur une base technologique plus avancée qu’il n’y paraît. Les tondeuses s’appuient sur l’architecture de navigation EFLS LiDAR+, qui combine plusieurs modes de positionnement. Un capteur LiDAR à semi-conducteurs, le positionnement Network RTK et la vision embarquée travaillent de concert pour permettre au robot de se repérer avec précision dans son environnement. Le système analyse en continu le terrain afin de produire une représentation détaillée en trois dimensions, sans zones non couvertes.

Le système conserve une trajectoire stable, même sous les arbres, dans les passages étroits ou de nuit. Le LiDAR à semi-conducteurs, dépourvu de pièce mécanique mobile, est conçu pour durer dans le temps, promet la marque américaine dans son communiqué.