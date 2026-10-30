La promotion proposée par Amazon sur le robot-tondeuse MOVA ViAX 250 le rend particulièrement intéressant pour les propriétaires d’un petit jardin qui souhaitent déléguer les tontes régulières. L’absence de câble à poser constitue l’un de ses principaux atouts.

En revanche, mieux vaut choisir un modèle plus endurant et dimensionné pour votre terrain si vous disposez d’une grande pelouse. Quant à l’installation, elle nécessite de guider manuellement le robot pour cartographier le jardin.