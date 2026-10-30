La fin des beaux jours est synonyme de baisse de prix pour le robot tondeuse MOVA ViAX 250. Amazon le propose à 399,16 € au lieu de 579 € : de quoi anticiper, avec beaucoup d’avance, le retour du printemps.
L’été est terminé et votre pelouse garde peut-être les stigmates des fortes chaleurs. Malgré cela, vous pouvez d’ores et déjà anticiper le retour du printemps en vous équipant d’un robot-tondeuse à prix réduit. Destiné aux pelouses jusqu’à 250 m², le MOVA ViAX 250 à 399,16 € chez Amazon a l’avantage de ne pas nécessiter de câble périphérique pour fonctionner, ce qui simplifie son installation.
Le MOVA ViAX 250 est disponible à 399,16 € au lieu de 579 € chez Amazon avec la livraison offerte.
Pourquoi choisir le MOVA ViAX 250 ?
- Pour son installation sans câble : ses deux caméras lui permettent de naviguer sans fil périphérique ni antenne RTK à installer.
- Pour déléguer la tonte : ses trajectoires en U organisent les passages sur les petites pelouses jusqu’à 250 m².
- Pour ses réglages dans l’application : MOVAhome permet de programmer les horaires, de gérer plusieurs zones et d’exclure les massifs.
Une tonte régulière sans sortir la tondeuse chaque semaine
Le ViAX 250 est conçu pour entretenir la pelouse de manière autonome. Pour la mise en route, vous devez guider le robot depuis l’application MOVAhome afin de délimiter le terrain, régler manuellement la hauteur de coupe entre 2 et 6 cm, puis paramétrer les jours et heures de passage. Le robot est capable de négocier des pentes jusqu’à 40 % et des passages de 60 cm de large, selon le fabricant. Dans notre test du MOVA ViAX 250, noté 8 sur 10, nous avons notamment salué sa tonte homogène et sa détection d’obstacles efficace.
Un robot-tondeuse abordable dédié aux petits jardins
Sous la barre des 400 € grâce à la promotion d’Amazon, le MOVA ViAX 250 se présente comme une porte d’entrée intéressante dans le monde des robots-tondeuses. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que ses performances sont adaptées aux petits terrains : si vous avez une grande pelouse, mieux vaut opter pour un modèle prévu pour une surface plus importante.
✅ Les points forts
- Navigation par double caméra, sans câble périphérique.
- Programmation et gestion des zones dans l’application.
- Tonte homogène constatée lors de notre test.
❌ Les limites
- Cartographie initiale non automatique.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe.
Adapté aux terrains jusqu’à 250 m², le MOVA ViAX 250 est proposé pour 399,16 € sur Amazon pendant une durée limitée.
La promotion proposée par Amazon sur le robot-tondeuse MOVA ViAX 250 le rend particulièrement intéressant pour les propriétaires d’un petit jardin qui souhaitent déléguer les tontes régulières. L’absence de câble à poser constitue l’un de ses principaux atouts.
En revanche, mieux vaut choisir un modèle plus endurant et dimensionné pour votre terrain si vous disposez d’une grande pelouse. Quant à l’installation, elle nécessite de guider manuellement le robot pour cartographier le jardin.
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