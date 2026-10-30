Si vous disposez d’un budget de moins de 500 € et que vous désirez changer de smartphone pour un modèle Samsung récent, alors le Samsung Galaxy S25 FE de 128 Go pourrait bien correspondre à ce que vous recherchez.

En revanche, les amateurs de petits smartphones, de stockage abondant ou les joueurs souhaitant pousser les réglages au maximum devraient se mettre à la recherche d’un terminal un peu plus adapté à leurs besoins. Après tout, le Black Friday ne fait que commencer.