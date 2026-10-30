Avec son grand écran AMOLED et son équipement photo polyvalent, le Samsung Galaxy S25 FE se présente comme un smartphone attractif, surtout si l’on tient compte de la remise de 250 € dont il bénéficie chez Boulanger pour le lancement du Black Friday.
Boulanger n’a pas de temps à perdre : le Black Friday a déjà démarré sur le site de l’enseigne. Parmi les premières offres intéressantes, on trouve celle qui concerne le smartphone Samsung Galaxy S25 FE de 128 Go, disponible à 499 € au lieu de 749 €. Ce modèle équipé d’un processeur Exynos 2400 et de 8 Go de RAM se destine aux utilisateurs en quête d’un mobile polyvalent et abordable sous Android 16.
Le Samsung Galaxy S25 FE 128 Go est à 499 € au lieu de 749 € au lancement du Black Friday chez Boulanger.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25 FE ?
- Pour son grand écran : la dalle AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz est idéale pour lire, regarder des séries et naviguer.
- Pour son zoom optique : le téléobjectif 3x complète le capteur principal de 50 mégapixels et l’ultra grand-angle.
- Pour son suivi logiciel : Samsung prévoit sept générations de mises à jour du système et sept ans de correctifs de sécurité, à compter du lancement du modèle.
Un smartphone confortable pour les loisirs et la photo
L’écran AMOLED de 6,7 pouces qui équipe le Galaxy S25 FE est son premier atout. Il offre une surface d’affichage généreuse pour regarder des vidéos, surfer sur les réseaux sociaux et utiliser de nombreuses applications, dont des jeux mobiles. Côté photo, on trouve trois capteurs de 50, 12 et 8 mégapixels. La qualité des prises de vue en extérieur fait partie des points forts relevés au sein de notre test, qui accorde la note de 8 sur 10 au Samsung Galaxy S25 FE. Sa batterie de 4 900 mAh accepte une recharge filaire jusqu’à 45 W, mais l’adaptateur secteur est vendu séparément.
Une porte d’entrée dans la gamme Galaxy S
À 499 €, le Galaxy S25 FE se présente comme une porte d’entrée abordable au sein de la gamme Samsung Galaxy S. Son téléobjectif et ses fonctions Galaxy AI sont notamment appréciables. En revanche, il embarque une puce Exynos 2400 moins puissante que le Snapdragon 8 Elite des Galaxy S25 et S25+, ce qui le rend notamment moins adapté aux jeux mobiles les plus gourmands avec les réglages poussés au maximum.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz.
- Téléobjectif avec zoom optique 3x.
- Suivi logiciel longue durée annoncé par Samsung.
❌ Les limites
- Stockage de 128 Go non extensible.
- SoC vieillissant.
Boulanger fait passer le prix du Samsung Galaxy S25 FE de 749 € à 499 € à l’occasion du Black Friday.
Si vous disposez d’un budget de moins de 500 € et que vous désirez changer de smartphone pour un modèle Samsung récent, alors le Samsung Galaxy S25 FE de 128 Go pourrait bien correspondre à ce que vous recherchez.
En revanche, les amateurs de petits smartphones, de stockage abondant ou les joueurs souhaitant pousser les réglages au maximum devraient se mettre à la recherche d’un terminal un peu plus adapté à leurs besoins. Après tout, le Black Friday ne fait que commencer.
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