Plié, le Galaxy Z Fold8 sert aux réseaux sociaux et aux messageries, avec un clavier très agréable sur l’écran externe. Déplié, il devient un petit écran de visionnage, lumineux jusqu’à 3 000 nits en pic HDR et lisible en plein soleil. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et ses 12 Go de mémoire vive gèrent trois fenêtres ou des jeux 3D sans broncher. Comme le relève notre test du Galaxy Z Fold8, la puce perd toutefois la moitié de sa puissance après quelques minutes de charge intense, ce qui pénalise les longues parties.

Il vise celui qui regarde beaucoup de vidéos en déplacement et veut un appareil discret. L’autonomie dépend de l’usage : un jour et demi à deux jours en l’ouvrant une dizaine de fois, une journée au mieux en enchaînant les séries sur le grand écran. Si la photo compte pour vous, il déçoit : sans téléobjectif, il se contente d’un zoom 2x, et ses images ne sont pas à la hauteur de son prix. Sa certification IP48 le protège des éclaboussures, pas d’une immersion.