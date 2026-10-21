Apple s’est rallié au pliant au format passeport avec l’iPhone Duo, vendu dès 2 339 € et dont les délais de livraison se sont allongés dès les précommandes. Le Galaxy Z Fold8 512 Go, lancé cet été par Samsung dans ce format, descend à 1 585 € chez Amazon : notre test salue ses écrans, bien moins sa photo.
Samsung a ajouté cet été à sa gamme un pliant plus court et plus large que ses Fold habituels, le Galaxy Z Fold8. Amazon le propose à 1 585 € au lieu de 1 899 € en version 512 Go Graphite, vendu et expédié par Amazon. Ce même modèle avait été lancé à 2 199 €. L’offre intéresse d’abord ceux qui lorgnaient l’iPhone Duo, dont la version 512 Go coûte 2 589 €, et qui acceptent de passer sous Android. La somme reste élevée pour un smartphone, et se juge à ce que l’appareil fait bien.
Le Samsung Galaxy Z Fold8 512 Go passe à 1 585 € au lieu de 1 899 € chez Amazon, qui le vend et l’expédie lui-même.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Z Fold8 ?
- Un format passeport qui tient en poche : Avec 201 g et 9,7 mm d’épaisseur replié, il se glisse dans une poche de veste. Son écran externe de 5,5 pouces au format 10:16 rend la saisie au clavier naturelle.
- Un grand écran pensé pour la vidéo : Déplié, la dalle de 7,6 pouces au format 4:3 réduit nettement les bandes noires des films et des séries. En portrait, elle rend la lecture d’un site ou d’un magazine plus confortable.
- Une recharge enfin rapide : La batterie silicium-carbone de 4 800 mAh passe de 1 à 63 % en 30 minutes en 45 W, ce que nous avons vérifié.
Des séries dépliées aux messages tapés au pouce, ce que change le format passeport
Plié, le Galaxy Z Fold8 sert aux réseaux sociaux et aux messageries, avec un clavier très agréable sur l’écran externe. Déplié, il devient un petit écran de visionnage, lumineux jusqu’à 3 000 nits en pic HDR et lisible en plein soleil. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et ses 12 Go de mémoire vive gèrent trois fenêtres ou des jeux 3D sans broncher. Comme le relève notre test du Galaxy Z Fold8, la puce perd toutefois la moitié de sa puissance après quelques minutes de charge intense, ce qui pénalise les longues parties.
Il vise celui qui regarde beaucoup de vidéos en déplacement et veut un appareil discret. L’autonomie dépend de l’usage : un jour et demi à deux jours en l’ouvrant une dizaine de fois, une journée au mieux en enchaînant les séries sur le grand écran. Si la photo compte pour vous, il déçoit : sans téléobjectif, il se contente d’un zoom 2x, et ses images ne sont pas à la hauteur de son prix. Sa certification IP48 le protège des éclaboussures, pas d’une immersion.
Face à l’iPhone Duo, le même format pour 1 000 € de moins
L’iPhone Duo reprend ce format passeport, mais sa version 512 Go coûte 2 589 €, 1 004 € de plus que cette offre, pour 254 g contre 201 g. Aucun des deux n’embarque de téléobjectif, et l’iPhone garde l’avantage de l’Apple Pencil, quand Samsung a renoncé au S Pen. Pour quitter un iPhone, Smart Switch transfère sans fil la plupart des applications et les mots de passe depuis un QR code. Entre format livre et clapet, notre comparatif des meilleurs smartphones pliants passe en revue les autres modèles.
✅ Les points forts
- Format compact de 201 g, à l’aise dans une poche
- Deux écrans lumineux et une pliure quasi invisible
- Recharge 45 W, de 1 à 63 % en 30 minutes
- Sept ans de mises à jour Android et de sécurité
- 1 004 € de moins que l’iPhone Duo en 512 Go
❌ Les limites
- Partie photo décevante, sans téléobjectif
- Puissance réduite de moitié en usage intensif prolongé
- Poinçon visible sur l’écran pliant
- Étanchéité limitée à l’IP48, chargeur 45 W non fourni
Chez Amazon, le Galaxy Z Fold8 en 512 Go Graphite s’affiche à 1 585 €, soit 614 € sous son prix de lancement.
À 1 585 €, le Galaxy Z Fold8 devient une alternative sérieuse pour qui voulait le format de l’iPhone Duo sans en payer le prix. Il a pour lui la compacité, deux écrans de grande qualité et une recharge rapide qui rattrape une autonomie variable. La remise de 314 € sur le prix barré d’Amazon le rend plus défendable qu’à sa sortie. Il reste un appareil cher, que notre test jugeait déjà trop onéreux à son lancement.
Les amateurs de photo ont intérêt à passer leur chemin, tout comme ceux qui jouent longtemps sur leur smartphone. Les fidèles d’iOS et de l’écosystème Apple trouveront davantage leur compte avec l’iPhone Duo, malgré l’attente. Pour les autres, c’est l’occasion d’adopter le format passeport avec deux fois plus de stockage que l’iPhone Duo de base, pour 754 € de moins. Prévoyez simplement un chargeur 45 W si vous n’en avez pas déjà un.
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