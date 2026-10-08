Le POCO C95 Pro 4G est un smartphone très ciblé : son intérêt, on l'a dit, c'est son autonomie et sa charge rapide, le tout pour moins de 200 euros avec la promotion du jour sur Amazon. Il convient aux usages légers (ados, séniors, téléphone secondaire) qui veulent un appareil simple, endurant et bien connecté, sans chercher la performance gaming ni la qualité photo poussée.

Mais si vous êtes plus exigeant sur la netteté de l'écran, la qualité photo en basse lumière ou le suivi logiciel à long terme peuvent aller voir ce que propose la concurrence. Idem, si vous avez un POCO C85 4G, soit la génération précédente, le gain en autonomie ne justifie peut-être pas forcément ce nouvel achat.