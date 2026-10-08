Le POCO C95 Pro est un smartphone d'entrée de gamme centré autour de l'autonomie avec une batterie XXL de 7 500 mAh avec charge rapide 45 W. Amazon propose la version 6+128 Go à 199,90 euros au lieu de 283 euros.
Le POCO C95 Pro 4G en version 6+128 Go est un smartphone qui se présente comme un modèle d'entrée de gamme, tout indiqué comme premier appareil pour un collégien, par exemple, en tout cas une personne qui n'a pas besoin d'un monstre de puissance. Son atout principal, c'est la batterie XXL de 7 500 mAh qui fait son endurance. Il est pour les utilisateurs aux usages légers, et son prix préférentiel sur Amazon fait qu'il est vraiment intéressant : il perd 29% jusqu'à la fin de la journée.
Pourquoi choisir le POCO C95 Pro ?
- Son autonomie de deux jours en usage modéré avec sa batterie de 7 500 mAh pour ceux qui ne veulent pas passer par la case recharge tous les soirs.
- Une charge rapide 45 W pour récupérer une journée d'autonomie en 30 minutes, complétée par une charge inversée 22,5 W pour dépanner des écouteurs ou une montre.
- Son grand écran de 6,9 pouces 120 Hz fluide et lumineux, jusqu'à 825 nits en mode HBM, avec une connectivité complète (NFC, IP64, prise jack et radio FM).
Une autonomie monstre pour les usages du quotidien
Le POCO C95 Pro 4G est un smartphone pensé pour les ados, les seniors ou toute personne dont la puissance pure n'est pas la priorité. Son positionnement vis-à-vis de l'endurance est ce qui fait tout sa force. Par contre son processeur Helio G91-Ultra avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire extensible suffit pour les usages courants, mais montre vite ses limites sur les gros usages 3D. Son écran HD+ de 6,9 pouces à 120 Hz reste fluide, même si la définition de 1 600 x 720 pixels et la dalle LCD font que la netteté est un peu en retrait. Côté photo, le capteur principal de 50 Mp fait le job en bonne lumière, mais l'absence de stabilisation optique et la vidéo 1080p 30 fps rappellent qu'on est sur une entrée de gamme.
Une endurance record mais un écran et un suivi en retrait
Le POCO C95 Pro se positionne face à des alternatives comme le Samsung Galaxy A18 4G ou le Motorola Moto G17 Power. Le POCO se distingue par son autonomie XXL et une charge rapide 45 W ce qui n'est pas courant à ce niveau de prix. Mais il fait des compromis sur la finesse de l'écran et n'annonce pas clairement la durée de mises à jour logicielles et de sécurité, là où Samsung est plus clair de ce côté là.
✅ Les points forts
- Sa batterie de 7 500 mAh pour deux jours d'autonomie en usage modéré
- La charge rapide 45 W avec charge inversée 22,5 W
- Son grand écran 6,9 pouces 120 Hz avec une bonne luminosité maximale
- La protection IP64 avec un verre Gorilla Glass 7i
- Son prix très agressif
❌ Les limites
- La netteté de l'écran HD+ est limitée
- Les performances modestes du Helio G91-Ultra
- La photo limitée en basse luminosité
- Le smartphone est lourd (232 g) et épais (8,8 mm)
- Pas d'adaptateur inclus dans la boîte
Si vous cherchez un smartphone pas cher, le POCO C95 Pro est à 199,90 € au lieu de 283 € sur Amazon
Le POCO C95 Pro 4G est un smartphone très ciblé : son intérêt, on l'a dit, c'est son autonomie et sa charge rapide, le tout pour moins de 200 euros avec la promotion du jour sur Amazon. Il convient aux usages légers (ados, séniors, téléphone secondaire) qui veulent un appareil simple, endurant et bien connecté, sans chercher la performance gaming ni la qualité photo poussée.
Mais si vous êtes plus exigeant sur la netteté de l'écran, la qualité photo en basse lumière ou le suivi logiciel à long terme peuvent aller voir ce que propose la concurrence. Idem, si vous avez un POCO C85 4G, soit la génération précédente, le gain en autonomie ne justifie peut-être pas forcément ce nouvel achat.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €