Le Redmi Note 17 5G s’adresse d’abord à ceux qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone pour regarder des vidéos, faire défiler les réseaux sociaux ou lire. Sa dalle AMOLED de 6,99 pouces en définition FHD+ rafraîchit l’image à 120 Hz et grimpe jusqu’à 1 800 nits en pic, et le site allemand Smartzone la classe parmi les meilleures de sa catégorie. Le châssis est protégé par du Gorilla Glass 7i et certifié IP65, avec une fonction qui garde l’écran tactile utilisable les mains mouillées. Le smartphone embarque aussi deux haut-parleurs stéréo, le NFC, un émetteur infrarouge pour piloter la télévision et un emplacement microSD hybride pour étendre le stockage.

Il faut en revanche accepter des concessions sur la puissance et la photo. Le Snapdragon 4 Gen 4 suffit pour les usages courants, mais Notebookcheck le juge en recul par rapport au modèle de l’an dernier, et le stockage UFS 2.2 n’est pas le plus rapide. Côté photo, seul le capteur principal de 50 Mpx compte vraiment, le second module ne servant que d’appoint. Le téléphone ne gère pas l’eSIM, et ses 225 g se sentent en main.