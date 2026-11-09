Un écran de presque 7 pouces, une batterie de 7 700 mAh et la 5G pour moins de 300 €, c’est la recette du Redmi Note 17 5G, nouveau venu dans la gamme la plus populaire de Xiaomi. Sur Amazon, où il s’est déjà hissé en tête des ventes de smartphones débloqués, il profite d’une remise immédiate doublée d’un remboursement qui le fait passer sous la barre des 230 €.
Arrivé en France en septembre, le Redmi Note 17 5G est le modèle d’accès à la 5G de la nouvelle série Redmi Note 17, sous les versions Pro et Pro Max. Il mise sur un très grand écran AMOLED et une batterie au silicium-carbone pensée pour tenir plusieurs jours.
Amazon l’affiche à 279,99 € au lieu d’un prix conseillé de 353 €, soit 73,01 € d’économie (-21 %), dans sa version noire 6 Go + 128 Go estampillée « Exclusivité Amazon ». Xiaomi rembourse en plus 50 € sur demande après l’achat, ce qui ramène le prix final à 229,99 €.
Pourquoi choisir le Redmi Note 17 5G ?
- Une batterie de 7 700 mAh qui dépasse les deux jours d’utilisation selon Xiaomi.
- Un écran AMOLED de 6,99 pouces à 120 Hz, jusqu’à 1 800 nits en pic.
- La 5G et le NFC pour le paiement sans contact.
- Une résistance IP65 et un écran utilisable avec les doigts mouillés.
- Six ans de mises à jour de sécurité.
Le grand écran de ceux qui ne comptent pas les heures
Le Redmi Note 17 5G s’adresse d’abord à ceux qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone pour regarder des vidéos, faire défiler les réseaux sociaux ou lire. Sa dalle AMOLED de 6,99 pouces en définition FHD+ rafraîchit l’image à 120 Hz et grimpe jusqu’à 1 800 nits en pic, et le site allemand Smartzone la classe parmi les meilleures de sa catégorie. Le châssis est protégé par du Gorilla Glass 7i et certifié IP65, avec une fonction qui garde l’écran tactile utilisable les mains mouillées. Le smartphone embarque aussi deux haut-parleurs stéréo, le NFC, un émetteur infrarouge pour piloter la télévision et un emplacement microSD hybride pour étendre le stockage.
Il faut en revanche accepter des concessions sur la puissance et la photo. Le Snapdragon 4 Gen 4 suffit pour les usages courants, mais Notebookcheck le juge en recul par rapport au modèle de l’an dernier, et le stockage UFS 2.2 n’est pas le plus rapide. Côté photo, seul le capteur principal de 50 Mpx compte vraiment, le second module ne servant que d’appoint. Le téléphone ne gère pas l’eSIM, et ses 225 g se sentent en main.
Une batterie taillée pour plusieurs jours
Le silicium-carbone au service de l’endurance
La batterie de 7 700 mAh s’appuie sur une technologie silicium-carbone, qui augmente la capacité sans gonfler démesurément le boîtier. Xiaomi annonce plus de deux jours d’autonomie, et Notebookcheck salue des durées de fonctionnement record dans son test, au point d’en faire l’argument principal du téléphone face à ses limites.
Une recharge adaptée à sa taille
Avec une telle capacité, la recharge aurait pu devenir un frein. La charge à 45 W permet de faire le plein en un peu moins d’une heure et demie selon les mesures de GSMArena. Le téléphone peut aussi dépanner un autre appareil grâce à la recharge filaire inversée de 22,5 W.
✅ Les points forts
- Autonomie de plus de deux jours
- Grand écran AMOLED lumineux et fluide
- IP65, NFC, infrarouge et microSD
- Six ans de mises à jour de sécurité
❌ Les limites
- Processeur en retrait par rapport à la génération précédente
- Photo limitée à un seul vrai capteur
- Pas d’eSIM et un poids de 225 g
Le Redmi Note 17 5G ne cherche pas à briller par sa puissance, mais il offre un grand écran agréable et une autonomie rare à ce prix. À 229,99 € une fois le remboursement obtenu, il devient une option solide pour un premier smartphone 5G ou un téléphone secondaire, en attendant les offres du Black Friday.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- CyberGhost VPN à à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82%)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 39 €
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.