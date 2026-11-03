Mi-septembre, son offre de pré-lancement le plaçait à 299 €, et Amazon fait désormais mieux. Le POCO X8 en 8 + 256 Go passe à 279 € au lieu de 399,90 €, un prix qui récompense sa batterie de 8 340 mAh plus que sa photo, réduite à un seul vrai capteur.
Le POCO X8 ferme la marche de la gamme POCO de la rentrée, sous les F9 Pro et F9 Ultra. Il ne cherche pas la puissance et mise sur une batterie de 8 340 mAh, un grand écran AMOLED et une certification IP68. Amazon le propose à 279 € au lieu de 399,90 € en 8 Go + 256 Go, coloris noir, soit 120,90 € sous son prix conseillé.
C’est aussi 20 € sous l’offre de pré-lancement à 299 € que nous relevions à son annonce, valable jusqu’au 21 septembre. Il s’adresse à ceux qui veulent tenir longtemps loin d’une prise sans dépasser 300 €.
Le POCO X8 8 Go + 256 Go et sa batterie de 8 340 mAh sont à 279 € au lieu de 399,90 € chez Amazon, coloris noir.
Pourquoi choisir le POCO X8 ?
- Une batterie hors normes : Avec 8 340 mAh, sa batterie au silicium-carbone dépasse de 1 840 mAh celle du POCO X8 Pro. Elle se recharge en 67 W et dépanne un autre appareil par câble, jusqu’à 22,5 W.
- Un écran taillé pour l’extérieur : La dalle AMOLED de 6,83 pouces affiche une définition 1,5K à 120 Hz et un pic annoncé à 3 500 nits, de quoi rester lisible en plein soleil.
- Une coque qui encaisse : Certifié IP68 et protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2, il résiste selon Xiaomi à 30 minutes d’immersion à 2 mètres en eau douce. Une vraie sécurité au quotidien.
Trajets, GPS, séries : là où sa batterie fait la différence
Cette batterie prend tout son sens pour qui passe ses journées en déplacement, guide sa voiture au GPS ou enchaîne les séries dans les transports. Le grand écran et le double haut-parleur Dolby Atmos se prêtent à la vidéo, et la charge inversée filaire remet quelques pourcents à des écouteurs ou au téléphone d’un proche. Le NFC gère le paiement sans contact, et l’émetteur infrarouge fait office de télécommande pour la télévision ou la climatisation.
Il convient aux étudiants et aux actifs qui multiplient les trajets sans vouloir y laisser 400 €. Les amateurs de photo seront moins servis : un capteur principal de 50 Mpx stabilisé, un capteur de profondeur de 2 Mpx, aucun ultra grand-angle, et une vidéo plafonnée en 1080p à 30 images par seconde. Comme nous le notions à son annonce, il rogne aussi sur les performances avec sa puce Snapdragon 6s Gen 4, ce qui oriente les joueurs exigeants ailleurs. Avec 223 g, il se manie enfin difficilement d’une main.
POCO X8 ou X8 Pro : l’endurance contre la puissance
Lancé en mars au même prix conseillé de 399,90 € en 8 + 256 Go, le POCO X8 Pro apporte une puce Dimensity 8500-Ultra plus puissante, un ultra grand-angle de 8 Mpx et une charge de 100 W. Le X8 lui oppose 8 340 mAh contre 6 500 mAh et un écran plus grand, dans un format moins compact. Pour situer ces deux modèles face au reste du marché, notre comparatif des meilleurs smartphones passe en revue les références à tous les budgets, y compris sous 300 €.
✅ Les points forts
- Batterie de 8 340 mAh, rechargée en 67 W
- Écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces à 120 Hz
- Certification IP68 et verre Gorilla Glass Victus 2
- NFC, émetteur infrarouge et double haut-parleur
- 256 Go de stockage en UFS 3.1
❌ Les limites
- Pas d’ultra grand-angle, vidéo limitée au 1080p à 30 i/s
- Performances de milieu de gamme, en retrait du X8 Pro
- Ni chargeur dans la boîte, ni charge sans fil
- Gabarit imposant : 223 g et 8,6 mm d’épaisseur
Vendu au même prix conseillé que le X8 Pro, le POCO X8 descend à 279 € chez Amazon, 20 € sous son offre de pré-lancement de septembre.
À 279 €, le POCO X8 devient un achat cohérent pour qui place l’autonomie au-dessus du reste. Sa batterie de 8 340 mAh, son écran lumineux et sa résistance à l’eau répondent à un usage intensif et nomade, à un prix inférieur à celui de son offre de pré-lancement. La remise de 30 % porte sur un prix conseillé que l’offre de lancement à 299 € avait déjà entamé : c’est ce repère qui compte, et il est battu.
Les photographes et les joueurs ont en revanche intérêt à regarder du côté du X8 Pro ou d’un modèle mieux équipé en photo. Le X8 ne cherche pas à tout faire, et c’est ce choix assumé qui le rend intéressant pour un étudiant ou un gros consommateur de vidéo. Pensez simplement à prévoir un bloc secteur compatible 67 W si vous n’en avez pas déjà un.
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