Cette batterie prend tout son sens pour qui passe ses journées en déplacement, guide sa voiture au GPS ou enchaîne les séries dans les transports. Le grand écran et le double haut-parleur Dolby Atmos se prêtent à la vidéo, et la charge inversée filaire remet quelques pourcents à des écouteurs ou au téléphone d’un proche. Le NFC gère le paiement sans contact, et l’émetteur infrarouge fait office de télécommande pour la télévision ou la climatisation.

Il convient aux étudiants et aux actifs qui multiplient les trajets sans vouloir y laisser 400 €. Les amateurs de photo seront moins servis : un capteur principal de 50 Mpx stabilisé, un capteur de profondeur de 2 Mpx, aucun ultra grand-angle, et une vidéo plafonnée en 1080p à 30 images par seconde. Comme nous le notions à son annonce, il rogne aussi sur les performances avec sa puce Snapdragon 6s Gen 4, ce qui oriente les joueurs exigeants ailleurs. Avec 223 g, il se manie enfin difficilement d’une main.