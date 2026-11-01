En plein mois du Black Friday, AliExpress ouvre son Singles’ Day du 11.11, et le haut de gamme d’Honor, lancé à 999 € au printemps, en fait partie. Avec le code FRD11120, le Honor 600 Pro 12 + 512 Go descend à 507,64 € du 1er au 12 novembre : une fiche de flagship, à condition d’accepter un achat sur une place de marché.
Le Honor 600 Pro reprend l’allure d’un iPhone 17 Pro, mais il tourne sous Android 16 et MagicOS 10, avec un Snapdragon 8 Elite aux commandes. Sa configuration de 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, la seule vendue en France, était affichée à 999 € sur le site d’Honor à sa sortie. Sur AliExpress, la version européenne s’affiche à 627,64 €, et pour le Singles’ Day, le code FRD11120 la fait descendre à 507,64 € du 1er au 12 novembre. Elle s’adresse à ceux qui veulent un smartphone haut de gamme complet pour à peine plus de 500 €.
Du 1er au 12 novembre, le Honor 600 Pro 12 + 512 Go passe de 627,64 € à 507,64 € sur AliExpress grâce au code FRD11120.
Pourquoi choisir le Honor 600 Pro ?
- Un vrai téléobjectif : Le capteur principal de 200 Mpx stabilisé s’accompagne d’un zoom optique 3,5x de 50 Mpx. Portraits et sujets éloignés se cadrent sans rogner dans l’image.
- De la marge pour durer : Le Snapdragon 8 Elite et ses 12 Go de mémoire vive tiennent la charge, et Honor promet six ans de mises à jour d’Android et de correctifs de sécurité. De quoi garder le téléphone longtemps.
- Une batterie qui se fait oublier : La version européenne embarque 6 400 mAh, avec une charge filaire à 80 W et une recharge sans fil à 50 W. Le tout dans un châssis de 7,8 mm certifié IP68 et IP69K.
Photo, jeu et longues journées : ce qu’il sait faire
Au quotidien, l’écran AMOLED de 6,57 pouces en définition 1,5K et à 120 Hz offre une lecture confortable, et sa luminosité de pointe annoncée à 8 000 nits aide en plein soleil. Le Snapdragon 8 Elite fait tourner les jeux exigeants, avec une réserve relevée par Phonandroid : l’appareil chauffe lors des tests de stress. Le zoom 3,5x sert les portraits et les sujets éloignés, et le même test salue la qualité des modes portrait. Les 512 Go, non extensibles, laissent de la marge pour les photos en 200 Mpx et les jeux.
Lors de notre test du Honor 600, nous avions aussi pris en main la version Pro, qui ajoute ce téléobjectif et une puce plus puissante. Il vise l’utilisateur qui veut une photo polyvalente et un appareil durable. Il convient moins si vous tenez à un service après-vente de proximité : acheté sur AliExpress, il sort des circuits officiels français, le site d’Honor et Bouygues Telecom, et les conditions de garantie dépendent du vendeur. Les amateurs d’écran LTPO regarderont aussi ailleurs.
Face au Honor 600, notre smartphone préféré de l’année
Le Honor 600 occupe la première place de notre comparatif des meilleurs smartphones, et c’est le point de comparaison le plus parlant. Lancé à 549 €, il se contente d’un Snapdragon 7 Gen 4 et n’a pas de téléobjectif. À 507,64 €, le 600 Pro réunit ces deux atouts pour moins que ce tarif de lancement, avec la même capacité de batterie, 6 400 mAh. Restent deux défauts : pas d’écran LTPO, et des reflets sur les optiques relevés par Phonandroid.
✅ Les points forts
- Téléobjectif 50 Mpx à zoom optique 3,5x
- Snapdragon 8 Elite et 12 Go de mémoire vive
- Batterie de 6 400 mAh, charge à 80 W filaire et 50 W sans fil
- Six ans de mises à jour d’Android et de sécurité promis
- Certification IP68 et IP69K
❌ Les limites
- Pas d’écran LTPO pour adapter finement la fréquence
- Chauffe relevée lors des tests de stress
- Publicités présentes dans MagicOS malgré le positionnement haut de gamme
- Achat sur place de marché : garantie et retours à vérifier auprès du vendeur
Lancé à 999 €, le Honor 600 Pro revient à 507,64 € chez AliExpress une fois le code FRD11120 appliqué, jusqu’au 12 novembre.
À 507,64 €, le Honor 600 Pro coûte près de deux fois moins que son prix officiel, et moins que le prix de lancement du Honor 600, déjà en tête de notre classement. Pour ce montant, vous obtenez un Snapdragon 8 Elite, un vrai zoom optique et une grosse batterie rechargeable sans fil. La remise de 19 % affichée par AliExpress paraît modeste, mais c’est l’écart avec les 999 € officiels qui donne sa mesure à l’offre.
Elle s’adresse à qui veut un smartphone photo polyvalent, suivi pendant des années, et accepte d’acheter sur une place de marché. Si un service après-vente de proximité compte pour vous, un achat chez un revendeur français restera plus rassurant. Gardez en tête la fenêtre du code, valable pendant le Singles’ Day, du 1er au 12 novembre.
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