Au quotidien, l’écran AMOLED de 6,57 pouces en définition 1,5K et à 120 Hz offre une lecture confortable, et sa luminosité de pointe annoncée à 8 000 nits aide en plein soleil. Le Snapdragon 8 Elite fait tourner les jeux exigeants, avec une réserve relevée par Phonandroid : l’appareil chauffe lors des tests de stress. Le zoom 3,5x sert les portraits et les sujets éloignés, et le même test salue la qualité des modes portrait. Les 512 Go, non extensibles, laissent de la marge pour les photos en 200 Mpx et les jeux.

Lors de notre test du Honor 600, nous avions aussi pris en main la version Pro, qui ajoute ce téléobjectif et une puce plus puissante. Il vise l’utilisateur qui veut une photo polyvalente et un appareil durable. Il convient moins si vous tenez à un service après-vente de proximité : acheté sur AliExpress, il sort des circuits officiels français, le site d’Honor et Bouygues Telecom, et les conditions de garantie dépendent du vendeur. Les amateurs d’écran LTPO regarderont aussi ailleurs.