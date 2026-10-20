La gamme S26 est la dernière née de la marque coréenne, et le Samsung Galaxy S26 Ultra est le smartphone le plus premium de cette dernière. Vous le retrouvez en promo sur Joybuy en version 512 Go pour 1 115,49 euros au lieu de 1 669 euros.
Le Samsung Galaxy S26 Ultra est un smartphone qui, pour l'année 2026, en tout cas chez le constructeur coréen, réunit ce qu'il sait faire de mieux en la matière. Un écran AMOLED de 6,9 pouces, une puce puissante, un appareil photo performant et de nombreuses fonctions IA, avec un stockage généreux. Si vous cherchez à changer de smartphone en cette fin d'année et que vous ne souhaitez pas faire de compromis, en tout cas le moins possible, vous pouvez le retrouvez en promo avec 33% de réduction sur Joybuy. Ça reste un investissement, puisque même comme ça il est au dessus de 1 000 euros, mais c'est un smartphone fait pour durer.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S26 Ultra ?
- Pour son écran qui protège la confidentialité avec le Privacy Display qui permet de limiter les regards indiscrets dans les transports et les lieux publics.
- Sa puissance et son appareil photo polyvalent avec une Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 Go de RAM et un capteur principal de 200 Mpx qui fonctionnent bien.
- Pour ses 7 ans de mises à jour garanties donc certes, ça reste un investissement, mais si vous le gardez pendant 7 ans, il vous aura bien servi.
Une bête de productivité dopée à l'IA
Au quotidien, le Samsung Galaxy S26 Ultra peut devenir votre assistant personnel, et ça c'est en grande partie dû à l'intelligence artificielle dans One UI 8.5. Elle est capable d'analyser sémantiquement vos requêtes afin de planifier vos activités en un seul clic. Le confort n'est pas en reste avec une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces protégée par du Gorilla Glass Armor 2 pour un bon confort de lecture avec un pic de luminosité à 2 600 nits. Sans oublier la fameuse technologie de confidentialité Privacy Display qui fait que les gens à côté de vous ne voient pas le contenu de votre écran. Pour l'imagerie, il dispose d'un capteur principal de 200 Mpx et un nouvel encodage vidéo AV422 HQ avec un beau piqué. On peut lui reprocher un léger bridage thermique de la puce, le throttling, lors des sessions de jeu 3D intensives. Pour les pros et les créateurs de contenu, le stylet S-Pen, logé dans le châssis, est d'une précision redoutable pour la prise de notes ou la retouche sur le pouce.
Un bon équilibre global facturé au prix fort
Face aux flagships asiatiques, notamment chez Xiaomi, qui misent sur des batteries surdimensionnées avec des charges à plus de 100 W, ce S26 Ultra se contente d'une simple batterie de 5 000 mAh qui est bien optimisée et parvient à tenir jusqu'à deux jours. Même si vous forcez un peu, notamment sur le jeu 3D, vous pouvez facilement faire une journée complète. Et Samsung fait un vrai bond en avant sur le charge rapide avec le protocole Super Fast Charging 3.0 60 W, à condition d'avoir le bloc d'alimentation qui va avec, car il n'est pas fourni. Quand on sait qu'il est vendu de base à 1 669 euros, c'est une pilule dure à avaler.
✅ Les points forts
- Son écran AMOLED de 6,9 pouces avec le Privacy Display
- Les performances du Snapdragon 8 Elite Gen 5 avec 12 Go de RAM
- L'autonomie solide avec la charge 60 W
- Le module photo de 200 Mpx redoutable, avec les agents IA proactifs
- Le stylet S-Pen et les 7 ans de mises à jour majeures de l'OS
❌ Les limites
- Son design conservateur avec la perte de la finition titane au profit de l'aluminium
- Le throttling lors des charges de travail extrêmes
- L'absence de chargeur dans la boîte malgré le prix
- La certification IP68 qui date face à l'IP69 des concurrents
C'est une des rares fois où vous pouvez avoir le Samsung Galaxy S26 Ultra à 1 115,49 € sur Joybuy
Le Samsung Galaxy S26 Ultra version 512 Go est l'outil ultime des professionnels nomades, les créatifs et les technophiles qui cherchent un smartphone durable, performant et sécurisé. Il propose un stockage massif, de vraies innovations tangibles et son fameux filtre d'écran avec une IA qui impressionne.
Si vous possédez déjà le Samsung Galaxy S25 Ultra, en revanche, le fait de passer à cette génération n'est pas forcément recommandé. Le conservatisme du design est indéniable quand on regarde les deux côte à côte. Pensez juste à investir dans un bloc d'alimentation compatible 60 W lors de votre achat pour en profiter pleinement, car il n'est pas fourni.
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