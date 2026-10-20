Le Samsung Galaxy S26 Ultra version 512 Go est l'outil ultime des professionnels nomades, les créatifs et les technophiles qui cherchent un smartphone durable, performant et sécurisé. Il propose un stockage massif, de vraies innovations tangibles et son fameux filtre d'écran avec une IA qui impressionne.

Si vous possédez déjà le Samsung Galaxy S25 Ultra, en revanche, le fait de passer à cette génération n'est pas forcément recommandé. Le conservatisme du design est indéniable quand on regarde les deux côte à côte. Pensez juste à investir dans un bloc d'alimentation compatible 60 W lors de votre achat pour en profiter pleinement, car il n'est pas fourni.