Arrivé en France en septembre, le Redmi Note 17 Pro 5G se place au cœur de la nouvelle gamme Redmi Note de Xiaomi, entre le Note 17 et le Note 17 Pro Max. Sa version 8 Go + 512 Go était lancée à 553 € sur le store officiel de Xiaomi.

Amazon l’affiche aujourd’hui à 399 € au lieu de 553 €, soit 154 € d’économie (-28 %), sur un modèle expédié et vendu par Amazon et estampillé « Exclusivité Amazon ». Le prix est identique pour les trois coloris proposés.