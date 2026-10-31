Face au Black Friday lancé en avance par Boulanger, Amazon multiplie les baisses de prix, y compris sur des smartphones sortis il y a quelques semaines. Le Redmi Note 17 Pro 5G, qui mise tout sur une batterie de plus de 8 000 mAh et un écran très lumineux, repasse ainsi sous la barre des 400 € dans sa version la mieux dotée.
Arrivé en France en septembre, le Redmi Note 17 Pro 5G se place au cœur de la nouvelle gamme Redmi Note de Xiaomi, entre le Note 17 et le Note 17 Pro Max. Sa version 8 Go + 512 Go était lancée à 553 € sur le store officiel de Xiaomi.
Amazon l’affiche aujourd’hui à 399 € au lieu de 553 €, soit 154 € d’économie (-28 %), sur un modèle expédié et vendu par Amazon et estampillé « Exclusivité Amazon ». Le prix est identique pour les trois coloris proposés.
Pourquoi choisir le Redmi Note 17 Pro 5G ?
- Une batterie de 8 340 mAh qui tient deux jours en usage normal
- Un grand écran AMOLED 1.5K à 120 Hz très lumineux
- Une résistance certifiée IP68 et IP69K, avec un verre Gorilla Glass Victus 2
- Six ans de mises à jour de sécurité annoncés
- 512 Go de stockage pour ne pas compter ses photos et vidéos.
Un milieu de gamme taillé pour durer
Le Redmi Note 17 Pro 5G s’adresse à ceux qui veulent un smartphone endurant et solide plutôt qu’une bête de course. Sa dalle AMOLED de 6,83 pouces affiche une définition de 2 772 x 1 280 pixels et monte jusqu’à 3 500 nits en pic, de quoi rester lisible en plein soleil. Côté robustesse, il cumule les certifications IP68 et IP69K, et TÜV SÜD le certifie étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 72 heures. Xiaomi promet enfin six ans de correctifs de sécurité et des mises à jour Android jusqu’à Android 21.
Il faut toutefois accepter quelques compromis. Le Snapdragon 6s Gen 4 offre des performances modestes, que Notebookcheck juge même en retrait du Redmi Note 15 Pro sur la version 6 Go. Le smartphone ne filme pas en 4K, ne propose pas de recharge sans fil, et l’interface HyperOS 3 affiche des publicités bien visibles. Le chargeur n’est pas non plus fourni dans la boîte.
Une batterie qui change la routine
Le silicium-carbone pour gagner en capacité
Le cœur du Redmi Note 17 Pro 5G, c’est sa batterie de 8 340 mAh, qui s’appuie sur une anode contenant 13 % de silicium-carbone pour augmenter la densité d’énergie sans faire exploser le format. Xiaomi annonce jusqu’à 2,4 jours en usage modéré et 1,7 jour en usage intensif. Dans les faits, le site allemand web.de a tenu deux jours sans difficulté en usage normal, en gardant encore de la marge les jours d’utilisation soutenue de l’écran.
Une recharge qui ne traîne pas
Une batterie de cette taille aurait pu transformer chaque recharge en longue attente. La charge HyperCharge 67 W limite cet inconvénient, à condition de s’équiper d’un chargeur compatible, puisqu’aucun n’est fourni.
✅ Les points forts
- Autonomie de deux jours en usage normal
- Écran AMOLED lumineux et fluide
- Résistance IP68/IP69K et Gorilla Glass Victus 2
- Suivi logiciel de six ans
❌ Les limites
- Performances modestes
- Pas de vidéo 4K ni de recharge sans fil
- Publicités dans HyperOS et chargeur non fourni
Le Redmi Note 17 Pro 5G ne vise pas les joueurs, mais il coche l’essentiel pour qui cherche un smartphone endurant, robuste et bien équipé en stockage. À seulement 399 € ce smartphone dans version 512 Go, il devient l’une des options les plus intéressantes de la gamme dans cette bataille de prix entre Amazon et Boulanger.
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