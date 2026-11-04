Plié, le MIX Flip se glisse dans une poche, pour 192 g et 16 mm d’épaisseur. Ses deux écrans en 120 Hz montent à 3 000 nits en pic HDR, et le traitement antireflet de la dalle externe nous a convaincus. Côté photo, le duo de capteurs de 50 Mpx co-conçu avec Leica, dont un téléobjectif équivalent 47 mm, livre des clichés détaillés de jour et une plage dynamique bien maîtrisée de nuit, comme nous l’avons relevé dans notre test du Xiaomi MIX Flip.

Ce pliant parle d’abord à ceux qui veulent un téléphone compact sans renoncer aux performances ni à la photo. Il convient moins aux gros utilisateurs : en usage courant, son autonomie dépasse tout juste la journée, et 40 minutes de jeu ont fait grimper la température à 50 °C côté écran, avec une baisse de performances à la clé. L’absence de certification IP et d’eSIM écarte aussi ceux qui veulent un téléphone protégé contre l’eau ou voyagent avec une carte SIM virtuelle. Enfin, le zoom optique s’arrête à 2x.