Avec l’opération 11.11 d’AliExpress, un smartphone à clapet que nous avons noté 9/10 passe sous la barre des 450 €. Le Xiaomi MIX Flip 12/512 Go en version mondiale s’affiche à 436,28 € avec le code CLU80, contre 539,45 € pour son plus bas des 30 derniers jours : un pliant brillant en photo et par son écran externe, à condition d’accepter une autonomie juste et l’absence de certification IP.
Le Xiaomi MIX Flip 3 reprend la formule du smartphone à clapet, avec un écran intérieur de 6,86 pouces qui se replie sur un écran externe de 4,01 pouces. Xiaomi l’a doté d’un Snapdragon 8 Gen 3, de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage, une fiche de haut de gamme lancée autour de 1 300 €.
Pour l’opération 11.11, le Xiaomi MIX Flip version mondiale descend à 436,28 € sur AliExpress avec le code CLU80, contre 539,45 € pour son prix le plus bas des 30 derniers jours. L’offre vise ceux qui veulent un pliant compact et puissant sans payer le prix d’un Galaxy Z Flip 7, à condition d’accepter quelques concessions.
Le Xiaomi MIX Flip 12/512 Go en version mondiale passe à 436,28 € avec le code CLU80 sur AliExpress, contre 539,45 € pour son plus bas des 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le Xiaomi MIX Flip ?
- Un écran externe vraiment exploitable : Avec ses 4,01 pouces en 120 Hz, il ouvre en plein écran neuf applications favorites, des réseaux sociaux au navigateur. Répondre à un message ou consulter une page se fait donc souvent sans déplier le téléphone.
- Une puce de haut de gamme : Le Snapdragon 8 Gen 3 et ses 12 Go de mémoire vive font tourner jeux et applications lourdes avec aisance. Dans notre test, il a frôlé les 1,9 million de points sur AnTuTu.
- Une recharge rapide fournie dans la boîte : Le chargeur de 67 W est inclus, tout comme une coque de protection. Nous avons mesuré 50 % de batterie en une vingtaine de minutes et une charge complète en 57 minutes.
Un clapet qui soigne l’affichage et la photo
Plié, le MIX Flip se glisse dans une poche, pour 192 g et 16 mm d’épaisseur. Ses deux écrans en 120 Hz montent à 3 000 nits en pic HDR, et le traitement antireflet de la dalle externe nous a convaincus. Côté photo, le duo de capteurs de 50 Mpx co-conçu avec Leica, dont un téléobjectif équivalent 47 mm, livre des clichés détaillés de jour et une plage dynamique bien maîtrisée de nuit, comme nous l’avons relevé dans notre test du Xiaomi MIX Flip.
Ce pliant parle d’abord à ceux qui veulent un téléphone compact sans renoncer aux performances ni à la photo. Il convient moins aux gros utilisateurs : en usage courant, son autonomie dépasse tout juste la journée, et 40 minutes de jeu ont fait grimper la température à 50 °C côté écran, avec une baisse de performances à la clé. L’absence de certification IP et d’eSIM écarte aussi ceux qui veulent un téléphone protégé contre l’eau ou voyagent avec une carte SIM virtuelle. Enfin, le zoom optique s’arrête à 2x.
Face au Galaxy Z Flip 7, l’argument du prix
Dans notre comparatif des meilleurs smartphones pliants, le MIX Flip figure comme l’option discrète au prix compétitif, aux côtés du Galaxy Z Flip 7, affiché à partir de 699,99 €, et du Motorola Razr 60 Ultra, à partir de 794,05 €. À 436,28 €, il coûte plus de 260 € de moins que le modèle de Samsung, que nous désignons comme le meilleur smartphone pliant du marché. En contrepartie, le MIX Flip est sorti en 2024 sous Android 14, avec quatre mises à jour majeures et cinq ans de correctifs de sécurité promis par Xiaomi.
✅ Les points forts
- Deux écrans en 120 Hz lumineux, jusqu’à 3 000 nits en pic HDR
- Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de mémoire vive
- Photo réussie de jour comme de nuit, avec deux capteurs de 50 Mpx
- Chargeur 67 W et coque fournis
- 512 Go de stockage
❌ Les limites
- Autonomie qui dépasse tout juste la journée
- Chauffe marquée en jeu prolongé
- Ni certification IP, ni eSIM
- Zoom optique limité à 2x, stockage non extensible
Pensez à saisir le code CLU80 au moment de payer : c’est lui qui ramène le Xiaomi MIX Flip 12/512 Go à 436,28 € sur AliExpress.
À 436,28 €, le Xiaomi MIX Flip devient une porte d’entrée abordable vers le smartphone pliant, sans sacrifier la fiche technique. Nous lui avions attribué 9/10 pour ses écrans, ses performances et sa photo, et c’est bien la même configuration 12/512 Go qui est proposée ici. Les 103,17 € d’écart avec son plus bas des 30 derniers jours rendent l’arbitrage plus simple face aux pliants de Samsung et Motorola.
Ceux qui attendent une autonomie confortable ou un téléphone résistant à l’eau feront mieux de regarder ailleurs, quitte à payer davantage. Les autres, surtout s’ils aiment photographier et lire leurs messages sans déplier l’écran, trouvent ici un clapet complet à un tarif très éloigné de son prix de lancement. Gardez seulement en tête que son suivi logiciel court depuis 2024.
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