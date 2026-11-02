Plus de 3 000 achats le mois dernier sur Amazon, d’après le compteur du site : ce n’est pas une console qui s’arrache, c’est une Game Boy en briques. Le set LEGO Super Mario Game Boy 72046 passe à 39,90 € au lieu de 59,99 € pour le Black Friday en avance d’Amazon : une réplique d’exposition fidèle, qui ne fait tourner aucun jeu.
Après la NES lancée en 2020, LEGO s’est attaqué à la Game Boy de 1989 avec un set pour adultes de 421 pièces, disponible depuis octobre 2025 à 59,99 €. Amazon le propose aujourd’hui à 39,90 €, soit 20,09 € de moins et une remise de 33 % sur son prix conseillé.
La console mesure environ 14 cm de haut, 9 cm de large et 3 cm d’épaisseur, presque la taille de l’originale. Elle s’expose sur son support avec deux cartouches en briques, Super Mario Land et The Legend of Zelda: Link’s Awakening. L’offre parle d’abord à ceux qui ont grandi avec la console, et à ceux qui cherchent un cadeau de Noël pour un joueur.
Le LEGO Super Mario Game Boy 72046 est à 39,90 € au lieu de 59,99 € chez Amazon, livré avec ses deux cartouches et son support d’exposition.
Pourquoi choisir le LEGO Super Mario Game Boy 72046 ?
- Des commandes qui bougent : La croix directionnelle pivote sur un amortisseur en caoutchouc et les boutons A et B s’enfoncent grâce à un élastique, selon la revue de Brickset. Start, Select et la molette de contraste s’actionnent aussi, comme sur l’originale.
- Trois écrans au choix : Des éléments lenticulaires affichent l’écran de démarrage Nintendo, le niveau 1-1 de Super Mario Land ou une scène de Link’s Awakening. Un levier à l’arrière permet de passer de l’un à l’autre sans rien démonter.
- Des cartouches soignées : Les deux Game Pak s’insèrent par l’arrière, comme sur la vraie console, et un support séparé accueille celle qui attend son tour. Leur intérieur imprimé reproduit même les puces de la carte d’origine.
Une pièce d’étagère pour les enfants de la Game Boy
Ce set est fait pour être exposé, pas pour jouer : il n’a ni lumière, ni son, ni fonction numérique. À l’échelle quasi réelle, il trouve sa place sur un bureau, à côté d’une console actuelle ou sur une étagère dédiée au rétro, posé sur son support. Changer d’écran ou de cartouche permet de varier la mise en scène, de Mario à Zelda. Le montage, en cinq sachets, demande plus de minutie qu’un set pour enfant, notamment pour les mécanismes des boutons.
Le premier public est celui qui a tenu une Game Boy dans les mains, ou qui garde un souvenir précis de Super Mario Land et de Link’s Awakening. C’est aussi un cadeau facile à viser pour un joueur. Les amateurs de très grands sets risquent en revanche de rester sur leur faim avec 421 pièces. LEGO le réserve aux plus de 18 ans, et Brickset note que la maquette supporte mal les manipulations répétées.
Face aux grands sets LEGO Nintendo, le choix du format compact
Dans la gamme LEGO Nintendo, cette Game Boy succède au set NES lancé en 2020 et côtoie des modèles bien plus imposants, comme un Bowser de près de 3 000 pièces. Avec 421 pièces, elle prend le contre-pied : un objet de bureau, pas un chantier au long cours. Brickset lui trouve d’ailleurs plus de détails internes et de mécanismes interactifs que la NES. À 39,90 €, elle vise moins les collectionneurs exigeants que les curieux qui veulent un seul objet Nintendo bien fini sous les yeux.
✅ Les points forts
- Réplique à l’échelle quasi réelle, environ 14 x 9 x 3 cm
- Croix, boutons A et B, Start et Select qui s’actionnent
- Trois écrans lenticulaires interchangeables par un levier
- Deux cartouches, Super Mario Land et Link’s Awakening
- Support d’exposition et 20,09 € de remise sur le prix conseillé
❌ Les limites
- Purement décoratif : ni son, ni lumière, ni jeu
- 421 pièces, un format court pour les amateurs de grands sets
- Maquette fragile si on la manipule souvent, selon Brickset
- Réservé aux plus de 18 ans, ce n’est pas un jouet
À 39,90 €, la Game Boy en LEGO coûte un tiers de moins que son prix conseillé, plus de trois semaines avant le Black Friday du 27 novembre.
À 39,90 €, cette Game Boy en briques devient un achat plaisir raisonnable pour les nostalgiques de la console de Nintendo. Le set mise sur la fidélité des détails plutôt que sur la taille, avec ses commandes qui s’actionnent et ses écrans interchangeables. Les 33 % de remise le font passer sous la barre des 40 €, un seuil commode pour un cadeau de fin d’année.
Mieux vaut savoir ce que l’on achète : un objet d’exposition, fragile et qui ne s’allume pas. Pour un vrai défi de construction, les grands sets Nintendo de LEGO vous occuperont bien davantage. Si l’idée d’une Game Boy posée à côté de votre écran vous fait sourire, l’offre arrive à point, bien avant la cohue du Black Friday.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,90 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 2,75 €/mois pendant 2 ans (-40 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.