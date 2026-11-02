Après la NES lancée en 2020, LEGO s’est attaqué à la Game Boy de 1989 avec un set pour adultes de 421 pièces, disponible depuis octobre 2025 à 59,99 €. Amazon le propose aujourd’hui à 39,90 €, soit 20,09 € de moins et une remise de 33 % sur son prix conseillé.

La console mesure environ 14 cm de haut, 9 cm de large et 3 cm d’épaisseur, presque la taille de l’originale. Elle s’expose sur son support avec deux cartouches en briques, Super Mario Land et The Legend of Zelda: Link’s Awakening. L’offre parle d’abord à ceux qui ont grandi avec la console, et à ceux qui cherchent un cadeau de Noël pour un joueur.