Ce dimanche 1er novembre, AliExpress déclenche son 11.11 avec des codes qui retranchent jusqu’à 120 €, au moment où Boulanger déroule déjà son Black Friday jusqu’au 30 novembre et où Amazon place ses premières offres à durée limitée. Nous avons gardé 25 offres tech, de la console au PC gamer, en vérifiant chaque prix sur la fiche du marchand.
Trois opérations se croisent ce week-end. Sur AliExpress, la remise du 11.11 passe par un code à saisir au moment de payer : le prix indiqué ici est celui obtenu une fois le code appliqué, le prix barré celui de la fiche avant le code. Chez Boulanger, le prix barré est le prix de référence affiché par l’enseigne. Chez Amazon, le Lenovo LOQ 15 et le Roborock Qrevo S Pro sont des offres à durée limitée, qui s’arrêtent les 13 et 12 novembre.
Un prix barré ne dit pas grand-chose de la vraie baisse. Sur AliExpress, nous avons donc comparé chaque prix avec celui affiché sur la même fiche le 30 octobre : avec le code, l’écart va de 13 % à 39 %. Les dix offres AliExpress sont expédiées depuis la France, mais sept passent par des revendeurs plutôt que par la boutique de la marque.
11.11 AliExpress et Black Friday : les 25 offres de notre sélection
- Nintendo Switch 2 à 367,87 € au lieu de 427,87 € avec le code 11FR60
- Pack Xiaomi 17T Pro + Redmi Buds 8 + Smart Band 11 Active à 749,99 € au lieu de 1 089,99 €
- Xiaomi 15T Pro à 439,46 € au lieu de 539,46 € avec le code FRD11100
- PC portable gamer Lenovo LOQ 15 (Ryzen 5 150, RTX 5060) à 1 099,99 € au lieu de 1 299,99 €
- Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute à 549 € au lieu de 799 €
- Montre GPS Garmin Forerunner 255 à 125,28 € au lieu de 149,28 € avec le code 11FR24
- TV Mini LED TCL 55C89L 55 pouces (2026) à 799 € au lieu de 1 099 €
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo S Pro à 379,99 € au lieu de 589,99 €
- Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D à 289,34 € au lieu de 349,34 € avec le code 11FR60
- PC portable Samsung Galaxy Book6 14 pouces à 599,99 € au lieu de 899,99 €
- Casque Bose QuietComfort Ultra à 299,99 € au lieu de 399,99 €
- Caméra 360 Insta360 X5 à 289,08 € au lieu de 349,08 € avec le code 11FR60
- Samsung Galaxy S25 FE à 397,65 € au lieu de 457,65 € avec le code 11FR60
- Écouteurs Samsung Galaxy Buds4 Pro à 160 € au lieu de 249,99 €
- PC portable Acer Swift Air 14 pouces à 599,99 € au lieu de 899,99 €
- Tablette Xiaomi Pad 7 à 202,35 € au lieu de 242,35 € avec le code 11FR40
- Enceinte JBL Charge 5 à 99,99 € au lieu de 199,99 €
- Drone DJI Mini 5 Pro à 499,05 € au lieu de 619,05 € avec le code FRD11120
- Barre de son Bose Smart Soundbar à 329 € au lieu de 549 €
- Robot aspirateur laveur Dreame L50 Ultra CE à 449 € au lieu de 599 €
- Écran PC gamer Asus ROG XG27AQWMG 27 pouces OLED à 469 € au lieu de 599,99 €
- Mini PC Chuwi AuBox Ryzen 7 8745HS (barebone) à 189,39 € au lieu de 229,39 € avec le code 11FR40
- Routeur Wi-Fi 7 TP-Link Deco BE22 (pack de 2) à 99,99 € au lieu de 199,99 €
- Nettoyeur vapeur Tineco Floor One S7 Steam à 177,48 € au lieu de 201,48 € avec le code 11FR24
- Station de recharge Belkin BoostCharge 3-en-1 Qi2 à 48,99 € au lieu de 129,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 2,75 €/mois pendant 2 ans (-40 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Six offres que nous avons regardées de près
Une remise ne pèse pas pareil sur une console, un PC portable ou un aspirateur. La Switch 2 ouvre la liste, et notre test de la Switch 2 en détaille les forces comme les limites ; pour les cinq autres, nous précisons à qui elles s’adressent et ce qui peut les rendre moins intéressantes.
- Nintendo Switch 2 : lancée à 469,99 €, la console descend à 367,87 € avec le code 11FR60. Nous avions salué son écran LCD de 7,9 pouces à 120 Hz, ses 256 Go de stockage et sa rétrocompatibilité avec les jeux Switch, en regrettant une autonomie en retrait, autour de 3 heures sur Tears of the Kingdom. Elle est vendue par un revendeur, Core Tech Store, et expédiée depuis la France.
- Pack Xiaomi 17T Pro : le smartphone arrive avec des écouteurs Redmi Buds 8, un bracelet Smart Band 11 Active et une coque, pour 250 € de moins que le prix de lancement du téléphone seul, 999,99 €. Batterie de 7 000 mAh, charge à 100 W et téléobjectif Leica 5x de 50 Mpx sont ses atouts ; son ultra grand-angle de 12 Mpx reste en retrait et le chargeur n’est pas fourni. Le pack parle surtout à ceux qui n’ont ni écouteurs sans fil ni bracelet d’activité.
- Lenovo LOQ 15 : avec sa RTX 5060, son Ryzen 5 150, 16 Go de mémoire et un écran Full HD à 144 Hz, ce PC portable vise le jeu en 1080p. Amazon le facture 200 € sous son plus bas prix des 30 derniers jours, en offre à durée limitée jusqu’au 13 novembre. Son clavier n’est pas rétroéclairé et la puissance de sa carte graphique n’est pas précisée.
- Dyson V15 Detect Absolute : noté 8/10 dans notre test, il combine une aspiration puissante, une filtration efficace et une brosse laser qui fait apparaître la poussière fine. Il pèse 3,1 kg en mode balai, ce qui se sent sur les longues séances, et le mode Boost vide vite la batterie. Boulanger le passe à 549 €, contre un prix de référence de 799 €.
- AMD Ryzen 7 9800X3D : noté 9/10 dans notre test, c’est le processeur que nous recommandons pour jouer, avec 8 cœurs, 16 threads et 96 Mo de cache L3. À 289,34 € avec le code 11FR60, il arrive sans ventirad et réclame une carte mère AM5 : pour une configuration à monter de zéro, l’économie se dilue vite.
- Garmin Forerunner 255 : lancée à 349,99 €, la montre de course passe à 125,28 € avec le code 11FR24. Elle tient jusqu’à 14 jours en mode montre et 30 heures en GPS seul, avec un GPS multibande pour les parcours en ville ou en forêt. Son écran MIP manque de contraste en intérieur et cette version ne stocke pas de musique.
Ce que valent les remises de ce week-end
Les pourcentages affichés ne racontent pas la même chose d’un marchand à l’autre. Chez Boulanger, les -50 % de l’enceinte JBL Charge 5 et du routeur TP-Link Deco BE22 se mesurent au prix de référence de l’enseigne. Chez Amazon, le Lenovo LOQ 15 est comparé à son plus bas prix des 30 derniers jours, mais les autres offres le sont au prix conseillé, plus flatteur : c’est sur cette base que le chargeur Belkin affiche -62 %. Sur AliExpress, le code retranche de 24 à 120 €, et les codes FRD du Xiaomi 15T Pro et du DJI Mini 5 Pro s’arrêtent le 12 novembre, une semaine avant les autres.
Si la Switch 2 vous tente mais que vous hésitez encore, notre comparatif des meilleures consoles portables la situe face au Steam Deck OLED ou à l’ASUS ROG Ally, plus orientés PC. Pour les achats sur AliExpress, la mention « Expédié depuis » et le nom de la boutique figurent sur chaque fiche : mieux vaut les contrôler avant de valider le code.
Vos questions sur le 11.11 et le Black Friday
Comment utiliser un code promo du 11.11 sur AliExpress ?
Le code se saisit sur la page de paiement, avant de valider la commande. Chaque offre AliExpress de cette sélection indique le sien, et le prix affiché est celui obtenu une fois le code appliqué.
Jusqu’à quand durent ces offres ?
Les codes AliExpress 11FR24, 11FR40 et 11FR60 restent valables jusqu’au 18 novembre 2026, les codes FRD11100 et FRD11120 jusqu’au 12 novembre. L’opération Black Friday de Boulanger court jusqu’au 30 novembre, mais ses prix peuvent évoluer d’ici là, et les offres Amazon du Lenovo LOQ 15 et du Roborock Qrevo S Pro s’arrêtent les 13 et 12 novembre.
Les produits AliExpress sont-ils expédiés depuis l’Europe ?
Le 30 octobre, les dix fiches AliExpress retenues indiquaient une expédition depuis la France, donc sans frais d’importation. La mention peut changer selon la variante : elle se vérifie sur la fiche au moment de commander.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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