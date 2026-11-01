Trois opérations se croisent ce week-end. Sur AliExpress, la remise du 11.11 passe par un code à saisir au moment de payer : le prix indiqué ici est celui obtenu une fois le code appliqué, le prix barré celui de la fiche avant le code. Chez Boulanger, le prix barré est le prix de référence affiché par l’enseigne. Chez Amazon, le Lenovo LOQ 15 et le Roborock Qrevo S Pro sont des offres à durée limitée, qui s’arrêtent les 13 et 12 novembre.

Un prix barré ne dit pas grand-chose de la vraie baisse. Sur AliExpress, nous avons donc comparé chaque prix avec celui affiché sur la même fiche le 30 octobre : avec le code, l’écart va de 13 % à 39 %. Les dix offres AliExpress sont expédiées depuis la France, mais sept passent par des revendeurs plutôt que par la boutique de la marque.