Sorti en septembre 2023 à 969 € en 128 Go, l’iPhone 15 a troqué l’encoche contre la Dynamic Island et adopté l’USB-C. Ce modèle reconditionné en état Excellent, en noir, est affiché à 389,99 € au lieu de 429,99 € chez Cdiscount, soit 40 € de remise (-9 %).

La remise reste modeste, mais le prix final place un iPhone à écran OLED de 6,1 pouces sous la barre des 400 €. Il s’adresse à qui veut entrer dans l’écosystème Apple ou remplacer un vieil iPhone sans viser les modèles de l’année.