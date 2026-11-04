Il y a six semaines, nous relayions l’iPhone 15 reconditionné à 437 €, et son prix descend encore d’un cran. Cdiscount affiche le modèle 128 Go noir en état Excellent à 389,99 €, un smartphone que nous avions noté 8/10 à sa sortie, avec une autonomie qui reste son point faible.
Sorti en septembre 2023 à 969 € en 128 Go, l’iPhone 15 a troqué l’encoche contre la Dynamic Island et adopté l’USB-C. Ce modèle reconditionné en état Excellent, en noir, est affiché à 389,99 € au lieu de 429,99 € chez Cdiscount, soit 40 € de remise (-9 %).
La remise reste modeste, mais le prix final place un iPhone à écran OLED de 6,1 pouces sous la barre des 400 €. Il s’adresse à qui veut entrer dans l’écosystème Apple ou remplacer un vieil iPhone sans viser les modèles de l’année.
L’iPhone 15 reconditionné de 128 Go en état Excellent est proposé à 389,99 € chez Cdiscount, au lieu de 429,99 €.
Pourquoi choisir l’iPhone 15 ?
- Un écran lisible en plein soleil : La dalle Super Retina XDR OLED grimpe à 2 000 nits en pic. Dans notre test, elle restait lisible en extérieur, même avec des lunettes de soleil.
- Un capteur principal de 48 Mpx : Il autorise un zoom x2 par recadrage, sans objectif dédié, et l’ultra grand-angle de 12 Mpx élargit le cadre. Le flou du mode portrait s’applique même après la prise de vue.
- Une puce A16 Bionic qui ne s’essouffle pas : C’est celle de l’iPhone 14 Pro, gravée en 4 nm. Dans notre test, Honkai Star Rail tournait en qualité maximale à 60 images par seconde.
Un iPhone taillé pour la photo et le jeu, moins pour l’endurance
Au quotidien, l’iPhone 15 se montre à l’aise en photo comme en vidéo, jusqu’à la 4K à 60 images par seconde en Dolby Vision. Son dos en verre dépoli au fini mat évite l’effet miroir, et l’ensemble, certifié IP68 contre l’eau et la poussière, pèse 171 g. Le port USB-C accepte les câbles déjà utilisés pour d’autres appareils, mais son débit plafonne à l’USB 2.0, soit 480 Mb/s, ce qui allonge le transfert d’une grosse galerie vers un ordinateur.
L’autonomie est la vraie réserve : avec sa batterie de 3 877 mAh, il tenait un peu plus de 7 heures d’écran dans notre protocole exigeant, et notre test de l’iPhone 15 lui préférait l’iPhone 15 Plus sur ce point. Il convient à un usage citadin, rechargé chaque soir, d’autant qu’il récupère environ 50 % en une demi-heure en charge filaire de 27 W. Les gros consommateurs de vidéo ou de GPS en déplacement viseront plutôt un modèle plus endurant.
Face aux iPhone actuels, un ancien haut de gamme à prix serré
Son écran reste cantonné à 60 Hz, le 120 Hz ProMotion étant réservé aux modèles Pro de sa génération. Il n’a pas non plus de téléobjectif, son zoom x2 reposant sur le recadrage du capteur principal. Pour qui tient au neuf, notre comparatif des meilleurs smartphones désigne l’iPhone 17e comme l’iPhone le plus accessible de la gamme actuelle. L’iPhone 15 reconditionné joue une autre carte : celle d’un modèle standard de 2023, vendu à moins de la moitié de son prix de lancement.
✅ Les points forts
- Écran OLED de 6,1 pouces à 2 000 nits en pic, lisible en extérieur
- Capteur principal de 48 Mpx et zoom x2 par recadrage
- Puce A16 Bionic, à l’aise en jeu
- Port USB-C et certification IP68
- Moins de la moitié de son prix de lancement de 969 €
❌ Les limites
- Autonomie un peu juste : un peu plus de 7 heures d’écran dans notre test
- Écran limité à 60 Hz
- Port USB-C cantonné au débit de l’USB 2.0
- Garantie et état de batterie à contrôler sur la fiche du reconditionné
Pour 389,99 €, Cdiscount propose l’iPhone 15 noir de 128 Go reconditionné en état Excellent, soit 40 € sous son prix précédent.
À 389,99 €, cet iPhone 15 reconditionné ne doit pas son intérêt à sa remise de 40 €, mais à son prix final, inférieur de 47 € à l’offre que nous relayions en septembre. Son écran très lumineux, son capteur de 48 Mpx et sa puce A16 Bionic tiennent encore la route pour la photo, les réseaux sociaux et le jeu. Il s’adresse d’abord à celui qui veut un iPhone récent sans dépasser 400 €, ou qui remplace un iPhone plus ancien à encoche.
Les utilisateurs intensifs, souvent loin d’une prise, passeront leur chemin : l’autonomie était déjà la faiblesse du modèle neuf, et une batterie qui a servi ne l’améliorera pas. Ceux qui tiennent au 120 Hz ou à un téléobjectif devront viser plus haut dans la gamme. Pour les autres, l’essentiel se joue sur la fiche Cdiscount, où garantie, état de batterie annoncé et contenu de la boîte méritent un coup d’œil avant de valider.
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