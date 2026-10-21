Depuis sa sortie en mars, le MacBook Pro 16 pouces a pris 400 € sur la boutique d’Apple, qui demande désormais 3 399 € pour sa version d’entrée. Amazon ramène la déclinaison M5 Pro avec 24 Go de mémoire et 1 To de SSD à 2 999,99 €, pour une machine que nous avons notée 9/10, à condition de choisir sa mémoire avec soin : elle ne pourra plus évoluer.
Le MacBook Pro 16 M5 Pro est le plus grand portable d’Apple, pensé pour celles et ceux qui retouchent, montent ou développent. Notre test lui a attribué la note de 9/10, en saluant le rendement de sa puce et l’endurance de sa batterie. Amazon le propose à 2 999,99 € au lieu de 3 399 € dans sa version argent avec 24 Go de mémoire unifiée et 1 To de SSD, soit 399,01 € d’économie sur le prix pratiqué par Apple. Elle vise les créatifs qui veulent la grande dalle sans payer la version 48 Go, affichée 3 759 €.
Le MacBook Pro 16 M5 Pro en 24 Go et 1 To passe à 2 999,99 € au lieu de 3 399 € sur Amazon, vendu et expédié par Amazon.
Pourquoi choisir le MacBook Pro 16 M5 Pro ?
- Un écran Mini-LED de 16,2 pouces : sa dalle de 3456 x 2234 pixels grimpe à 120 Hz, dépasse 600 cd/m² en SDR et affiche des couleurs très justes selon nos mesures.
- Une puce M5 Pro qui ne faiblit pas : ses 18 cœurs CPU et 20 cœurs GPU ont encaissé nos sessions Lightroom et nos exports vidéo 4K sans baisse de régime.
- Une autonomie de grosse journée : la batterie de 100 Wh a tenu un peu plus de 20 heures en lecture vidéo pendant notre test. En bureautique, comptez plutôt 12 à 13 heures.
Une station de création qui se déplace, à condition de la porter
La puce M5 Pro brille là où ce MacBook Pro est attendu : retouche photo, montage vidéo lourd et modélisation 3D. Dans notre test du MacBook Pro 16 M5 Pro, mené sur une version 64 Go et 4 To, son GPU de 20 cœurs devançait la RTX 5070 du Galaxy Book 6 Ultra dans les logiciels de création, en se contentant de 60 W. La connectique évite les adaptateurs au quotidien, avec trois ports Thunderbolt 5, un HDMI, un lecteur SDXC et le MagSafe. Elle accepte jusqu’à trois écrans externes 6K, de quoi en faire un poste fixe au bureau.
Cette configuration parle aux photographes, monteurs et développeurs qui veulent la plus grande dalle de la gamme. Ses 24 Go de mémoire unifiée, le point d’entrée du modèle, sont soudés comme le SSD : si vous manipulez déjà de très gros projets, visez plus haut dès la commande. Les joueurs passeront leur chemin : nous peinions à tenir 30 images par seconde sur Cyberpunk 2077 en QHD+ Ultra. Et avec 2,14 kg, ce n’est pas un compagnon de voyage léger.
Face aux 16 pouces Windows, un choix de rendement plus que de polyvalence
Le MacBook Pro 16 a désormais des rivaux sérieux, comme l’ASUS ProArt P16 et son écran OLED, ou le Razer Blade 16, bien plus à l’aise en jeu avec sa RTX 5090. Face à eux, la machine d’Apple garde l’avantage du rendement : en monocœur, les puces Panther Lake et Strix Point de ses concurrents restaient loin derrière dans nos mesures. Elle n’offre en revanche ni OLED, ni évolutivité, ni adaptateur secteur dans la boîte. Si vous hésitez encore entre macOS et Windows, notre comparatif des meilleurs PC portables situe ce MacBook face aux références de 2026.
✅ Les points forts
- Puce M5 Pro très efficace, sans baisse de régime sous la charge
- Écran Mini-LED 120 Hz lumineux et bien calibré
- Un peu plus de 20 heures en lecture vidéo dans notre test
- Connectique complète : Thunderbolt 5, HDMI, SDXC et MagSafe
- Six haut-parleurs parmi les meilleurs du marché sur un portable
❌ Les limites
- Mémoire et SSD soudés : les 24 Go sont définitifs
- Adaptateur secteur vendu séparément
- Wi-Fi 7 limité aux canaux de 160 MHz
- 2,14 kg et performances en jeu modestes
Le MacBook Pro 16 M5 Pro 24 Go reste à 2 999,99 € sur Amazon au moment où nous écrivons ces lignes : vérifiez la mémoire choisie avant de valider, elle ne pourra plus évoluer.
À 2 999,99 €, le MacBook Pro 16 M5 Pro retrouve le tarif d’entrée que nous relevions à sa sortie, alors qu’Apple le facture 3 399 € aujourd’hui. Pour qui veut un grand écran fidèle et une machine qui tient la charge, c’est la porte d’entrée la plus raisonnable du modèle. Notre 9/10 récompense justement cet équilibre entre puissance, discrétion et endurance.
Reste la question de la mémoire, à trancher maintenant puisqu’elle ne bougera plus. Si vos projets saturent déjà 24 Go, la version 48 Go à 3 759 € sera plus durable, et si vous cherchez une machine à emporter partout, le format 14 pouces vous encombrera moins. Prévoyez enfin un chargeur, absent de la boîte.
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