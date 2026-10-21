La puce M5 Pro brille là où ce MacBook Pro est attendu : retouche photo, montage vidéo lourd et modélisation 3D. Dans notre test du MacBook Pro 16 M5 Pro, mené sur une version 64 Go et 4 To, son GPU de 20 cœurs devançait la RTX 5070 du Galaxy Book 6 Ultra dans les logiciels de création, en se contentant de 60 W. La connectique évite les adaptateurs au quotidien, avec trois ports Thunderbolt 5, un HDMI, un lecteur SDXC et le MagSafe. Elle accepte jusqu’à trois écrans externes 6K, de quoi en faire un poste fixe au bureau.

Cette configuration parle aux photographes, monteurs et développeurs qui veulent la plus grande dalle de la gamme. Ses 24 Go de mémoire unifiée, le point d’entrée du modèle, sont soudés comme le SSD : si vous manipulez déjà de très gros projets, visez plus haut dès la commande. Les joueurs passeront leur chemin : nous peinions à tenir 30 images par seconde sur Cyberpunk 2077 en QHD+ Ultra. Et avec 2,14 kg, ce n’est pas un compagnon de voyage léger.