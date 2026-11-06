Ce forfait vise un usage simple : appeler, envoyer des messages et garder un accès ponctuel à internet. Le 1 Go en 4G sert à dépanner hors de chez vous, à condition de rester en Wi-Fi le reste du temps. Pour situer cette enveloppe, les Français consomment en moyenne 19,3 Go par mois d’après l’Arcep. Au-delà du 1 Go, le débit est réduit, sans que Sosh précise à quel niveau sur sa fiche.

Il convient à un parent qui passe du temps au téléphone, à une seconde ligne réservée aux appels ou à un abonné en Wi-Fi toute la journée. En voyage, appels, SMS et MMS restent illimités depuis l’Europe et les DOM vers ces zones et la France, avec 1 Go d’internet, hors Suisse et Andorre. En revanche, passez votre chemin si vous regardez des vidéos dans les transports ou partagez votre connexion. Les clients mobile Orange ou Sosh sont aussi exclus, l’offre ne s’appliquant pas aux changements de forfait.