Les forfaits mobiles augmentent chez Orange comme chez RED by SFR, et Sosh suit le mouvement : sa plus petite offre prend un euro, mais gagne quelque chose en échange. Le forfait 1 Go passe à 2,99 € par mois chez Sosh avec des appels désormais illimités, un vrai progrès si vous téléphonez beaucoup, un choix plus discutable si vous vivez sur votre smartphone.
Jusqu’ici, le plus petit forfait de Sosh coûtait 1,99 € par mois et limitait les appels à 2 heures. Il devient le forfait Sosh 1 Go à 2,99 € par mois, avec des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM, pour la même enveloppe d’internet.
La marque low cost d’Orange le propose sans engagement, et sa fiche n’annonce ni date de fin ni hausse après quelques mois : c’est un changement de gamme plutôt qu’une promotion. Reste à savoir à qui il rend service, car cet euro supplémentaire n’a de sens que pour un profil précis.
Le forfait Sosh 1 Go, avec appels illimités sur le réseau Orange, est à 2,99 € par mois sans engagement chez Sosh.
Pourquoi choisir le forfait Sosh 1 Go ?
- Des appels sans compteur : Les 2 heures mensuelles laissent place à l’illimité en France métropolitaine et vers les DOM. Vous n’avez plus à surveiller votre temps de communication, dans le cadre fixé par Sosh de 3 heures par appel et 250 correspondants différents par mois.
- Le réseau d’Orange : Sosh profite de la même couverture et de la même qualité de réseau qu’Orange, classé premier en métropole par l’Arcep. Le petit prix ne se paie donc pas en couverture, ce qui compte si Orange est l’opérateur qui passe le mieux chez vous.
- Une sortie facile : Le forfait est sans engagement et vous gardez gratuitement votre numéro. Sosh rembourse aussi 5 € sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur, sous forme d’avoir sur facture.
Un forfait pour téléphoner, pas pour vivre en 4G
Ce forfait vise un usage simple : appeler, envoyer des messages et garder un accès ponctuel à internet. Le 1 Go en 4G sert à dépanner hors de chez vous, à condition de rester en Wi-Fi le reste du temps. Pour situer cette enveloppe, les Français consomment en moyenne 19,3 Go par mois d’après l’Arcep. Au-delà du 1 Go, le débit est réduit, sans que Sosh précise à quel niveau sur sa fiche.
Il convient à un parent qui passe du temps au téléphone, à une seconde ligne réservée aux appels ou à un abonné en Wi-Fi toute la journée. En voyage, appels, SMS et MMS restent illimités depuis l’Europe et les DOM vers ces zones et la France, avec 1 Go d’internet, hors Suisse et Andorre. En revanche, passez votre chemin si vous regardez des vidéos dans les transports ou partagez votre connexion. Les clients mobile Orange ou Sosh sont aussi exclus, l’offre ne s’appliquant pas aux changements de forfait.
À 2,99 €, Sosh n’est pas le moins cher du marché
Sur le seul prix, ce forfait ne gagne pas. Notre comparateur, mis à jour le 5 novembre, affiche 1 Go et les appels illimités à 1,99 € par mois chez RED by SFR, NRJ Mobile et Cdiscount Mobile, soit 12 € d’écart sur un an. Sosh garde l’argument du réseau Orange, alors qu’Orange fait passer son forfait 2 heures et 100 Mo de 2,99 € à 8,99 € après six mois. Si vous hésitez, notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles classe les offres selon votre consommation, et le palier suivant chez Sosh est de 20 Go à 9,99 €.
✅ Les points forts
- Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM
- Réseau Orange, avec la même couverture qu’un abonné Orange
- Sans engagement, numéro conservé gratuitement
- Appels et 1 Go d’internet utilisables depuis l’Europe et les DOM
- Carte SIM ou eSIM, compatible tous mobiles
❌ Les limites
- Seulement 1 Go, avec un débit réduit au-delà
- 1 € de plus par mois que RED by SFR, NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile
- 10 € de frais d’activation de la carte SIM
- Réservé aux nouvelles souscriptions, hors clients Orange ou Sosh en changement d’offre
Avant de vous décider, les conditions du forfait 1 Go à 2,99 € par mois sont détaillées sur la boutique Sosh.
Ce forfait Sosh vaut moins par son prix que par l’arbitrage qu’il propose. L’euro supplémentaire retire la principale contrainte de l’ancienne formule, ces 2 heures qui obligeaient à compter ses appels. Sur une année, la facture atteint 35,88 € hors frais de carte SIM, soit 12 € de plus qu’à l’ancien tarif. Si vous téléphonez beaucoup et que vous tenez au réseau Orange, ce surcoût se défend sans difficulté.
À l’inverse, si le réseau Orange ne change rien pour vous, les offres à 1,99 € font le même travail pour moins cher. Et si votre smartphone sert d’abord à naviguer ou à regarder des vidéos, 1 Go ne suffira pas, quel que soit le tarif. Vérifiez donc deux choses avant de changer : l’opérateur qui passe le mieux chez vous, et les données que vous consommez réellement chaque mois.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.