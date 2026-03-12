Il y a ceux qui paient encore 30 ou 40 €/mois chez Orange pour un forfait équivalent, par habitude ou par peur de perdre en qualité de réseau en changeant. Avec Sosh, il n'y a aucun compromis à faire sur ce point : c'est le même réseau, le même signal, la même couverture. Et il y a ceux qui ont un forfait low cost à 9,99 €/mois sur un réseau moins étendu, et qui cherchent la qualité réseau d'Orange sans en payer le prix fort.

Les abonnés Orange qui paient trop cher : même réseau, deux à trois fois moins cher

Les voyageurs fréquents en Europe : 25 Go inclus sans option ni configuration

Les utilisateurs en zones rurales : réseau Orange, meilleur en couverture et débit hors des grandes villes