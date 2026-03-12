Le forfait Sosh 150 Go est disponible à 11,99 €/mois sans engagement, sur le réseau Orange, classé premier en qualité par l'ARCEP pour la 15ème fois en 2025. C'est 30 Go de data supplémentaires pour seulement 1 € de plus par rapport à l'ancienne offre, avec 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, et les appels illimités en France et en Europe.
Il y a une règle non écrite dans les télécoms : pour avoir le meilleur réseau, il faut payer le prix fort. Orange, premier en qualité selon le classement ARCEP 2025 sur 251 des 258 indicateurs mesurés, affiche des forfaits à 30 ou 40 €/mois. Sosh, c'est exactement le même réseau, la même couverture, le même signal, à deux à trois fois moins cher. À 11,99 €/mois, le forfait 150 Go Sosh monte à 30 Go de plus qu'avant pour un seul euro supplémentaire, sans engagement, sans hausse automatique, sans mauvaise surprise.
Pourquoi choisir le forfait Sosh 150 Go ?
- Le réseau Orange, premier en qualité selon l'ARCEP 2025 : 91% d'appels en qualité parfaite, 92% de bonne couverture nationale, meilleur débit en zones rurales avec 14 Mbit/s contre moins de 12 Mbit/s pour les concurrents
- 150 Go pour 11,99 €/mois : 30 Go de plus que l'ancienne offre à 10,99 €, le meilleur ratio data/prix de la gamme Sosh, sans engagement et sans doublement de prix dans 12 mois
- 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM : voyager sans acheter de forfait local, ni surveiller sa consommation depuis l'étranger
30 Go de plus pour 1 €, le bon calcul
L'ancienne offre Sosh à 10,99 €/mois couvrait 100 Go. Le nouveau forfait à 11,99 €/mois monte à 150 Go. Un euro supplémentaire par mois pour 50% de data en plus : aucun opérateur ne propose ce ratio en ce moment sur le réseau Orange. Pour les utilisateurs qui rationnaient leur consommation vidéo et GPS en fin de mois, c'est la fin de ce calcul permanent.
Forfait 4G Sosh 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
11,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Orange
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Sosh
Réseau
Orange
4G/5G
4G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Nombre de destinations
32
Liste de destinations
Union Européenne et DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
27
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
✅ Les points forts
- Réseau Orange premier ARCEP 2025 : 91% d'appels parfaits, meilleur débit en zones rurales
- 11,99 €/mois sans engagement : résiliation gratuite à tout moment, aucun frais de sortie
- 150 Go 4G/5G : navigation, streaming et télétravail nomade sans surveiller sa conso
- 30 Go en Europe et DOM : voyages sans forfait local supplémentaire
- eSIM disponible : activation immédiate sans attendre une carte physique
❌ Les limites
- Pas de service client téléphonique : support uniquement digital
- Frais de SIM à 10 € à la souscription
- Offre réservée aux nouveaux abonnés
- Pas de boutique physique : tout se gère en ligne
Concrètement, pour qui c'est une bonne affaire ?
Il y a ceux qui paient encore 30 ou 40 €/mois chez Orange pour un forfait équivalent, par habitude ou par peur de perdre en qualité de réseau en changeant. Avec Sosh, il n'y a aucun compromis à faire sur ce point : c'est le même réseau, le même signal, la même couverture. Et il y a ceux qui ont un forfait low cost à 9,99 €/mois sur un réseau moins étendu, et qui cherchent la qualité réseau d'Orange sans en payer le prix fort.
- Les abonnés Orange qui paient trop cher : même réseau, deux à trois fois moins cher
- Les voyageurs fréquents en Europe : 25 Go inclus sans option ni configuration
- Les utilisateurs en zones rurales : réseau Orange, meilleur en couverture et débit hors des grandes villes
✅ Notre verdict sur ce forfait sans engagement Sosh
Sosh est la seule façon d'accéder au réseau Orange, premier en qualité selon l'ARCEP 2025, à moins de 12 €/mois, sans engagement et sans hausse automatique dans le temps. À 11,99 €/mois pour 150 Go, avec 25 Go en Europe et la 5G incluse, le forfait Sosh mars 2026 est l'une des offres les plus solides du moment pour ceux qui refusent de choisir entre qualité réseau et prix maîtrisé.
FAQ - toutes les réponses sur ce forfaits Sosh
Le prix de 11,99 €/mois est-il garanti dans le temps ?
Oui, Sosh ne pratique pas la hausse automatique après 12 mois. Le tarif reste stable tant que vous restez abonné.
Sosh utilise-t-il vraiment le même réseau qu'Orange ?
Oui, Sosh est la marque low cost d'Orange et fonctionne sur le même réseau 4G/5G, sans différence de couverture ni de qualité.
Peut-on garder son numéro en passant chez Sosh ?
Oui, la portabilité est gratuite et gérée lors de la souscription en ligne.
L'eSIM est-elle disponible sur ce forfait ?
Oui, activation immédiate après souscription, sans attendre une SIM physique.
Peut-on résilier à tout moment sans frais ?
Oui, le forfait est sans engagement. Résiliation gratuite à tout moment, sans préavis.
