Moins de deux semaines après sa sortie, le premier iPhone pliant reste difficile à obtenir : Free se disait en rupture fin octobre et SFR promettait ses modèles 256 Go pour décembre. Bouygues Telecom propose l’iPhone Duo 256 Go à 699 € à la commande puis 54,31 € par mois avec forfait, une somme à peser, car la remise réelle sur le téléphone se limite à 50 €.
Premier smartphone pliant d’Apple, l’iPhone Duo se referme sur un écran de 5,4 pouces et s’ouvre sur une dalle de 7,6 pouces. Bouygues Telecom le propose en 256 Go à 699 € à la commande, puis 36 mensualités de 54,31 €, avec un forfait Confort 130 Go et un engagement de 24 mois. Ce tarif intègre 50 € de remise immédiate sur le prix public de 2 339 €, soit 2 289 € au comptant.
Le forfait affiche 14,99 € par mois avec la remise B.iG, liée à une Bbox, et 19,99 € sans box. L’offre vise donc surtout les abonnés Bbox et les propriétaires d’un iPhone récent à revendre.
L’iPhone Duo 256 Go est à 699 € à la commande puis 54,31 € par mois sur 36 mois chez Bouygues Telecom, avec forfait.
Pourquoi choisir l’iPhone Duo ?
- Deux formats en un : Replié, il se manie comme un iPhone compact. Ouvert, sa dalle de 7,6 pouces est 50 % plus grande que celle de l’iPhone 18 Pro Max.
- Deux applications côte à côte : Chaque moitié de l’écran intérieur reprend à peu près le format de l’écran externe, et vos paires d’applications se sauvegardent.
- La puissance des Pro : Il reprend la puce A20 Pro des iPhone 18 Pro, avec 12 Go de RAM, et Apple annonce 50 % de batterie en 20 minutes environ.
Lire, travailler, regarder : ce que change l’écran de 7,6 pouces
Une fois plié, l’iPhone Duo pèse 254 g pour 11,3 mm d’épaisseur. Déplié, deux applications s’y partagent l’écran à parts égales, à la verticale comme à l’horizontale, et Messages peut rester ouvert pendant que vous consultez un autre contenu. Posé en chevalet sur une table, il active le mode StandBy. Apple annonce 44 heures de lecture vidéo sur l’écran externe, mais 31 heures sur le grand écran.
Ce format parle à ceux qui veulent réunir un iPhone et une petite tablette dans un seul appareil. Il convient moins aux amateurs de photo : pas de téléobjectif, un zoom de qualité optique 2x contre 4x sur les iPhone 18 Pro, ni ProRAW ni ProRes. Face ID laisse sa place à Touch ID, et le téléphone fonctionne uniquement en eSIM. Nous n’avons pas encore publié de test de l’iPhone Duo : ces éléments viennent des annonces d’Apple.
Plus cher qu’un iPhone 18 Pro et qu’un pliant Android
À 256 Go, l’iPhone Duo coûte 860 € de plus que l’iPhone 18 Pro, pour une photo moins polyvalente. Face au Galaxy Z Fold 8, il oppose un écran intérieur plus défini et une certification IP68 contre IP48, mais 12 Go de RAM contre 16 Go sur les versions 512 Go et 1 To du Samsung. Dans notre comparatif des meilleurs smartphones, le Honor Magic V6 reste notre pliant de référence, noté 9/10 et affiché sous les 1 600 €. L’iPhone Duo se justifie donc surtout si vous voulez rester sur iOS.
✅ Les points forts
- Grand écran de 7,6 pouces dans un téléphone de 5,4 pouces une fois plié
- Puce A20 Pro, identique à celle des iPhone 18 Pro
- Certification IP68, face à l’IP48 du Galaxy Z Fold 8
- Forfait de 130 Go utilisable en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse
- Jusqu’à 650 € de moins dans l’exemple de reprise de Bouygues
❌ Les limites
- 2 654,16 € au total à crédit, dont 365,16 € d’intérêts
- Forfait à 19,99 € sans Bbox, et non 14,99 €
- Mensualités sur 36 mois pour un engagement de 24 mois
- Fissures de l’écran intérieur signalées par certains propriétaires, cause non établie
Un iPhone récent dans un tiroir ? Estimez sa reprise chez Bouygues et contrôlez la livraison, annoncée à partir du 22 novembre pour le 256 Go.
Cette offre n’est pas une vraie promotion sur le téléphone : la remise immédiate se limite à 50 €, et les 699 € sont un apport. Le crédit Younited porte sur 1 590 €, pour 1 955,16 € dus hors assurance facultative, avec un TAEG fixe de 14,89 % et un taux débiteur fixe de 13,96 %. Attention, un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé. L’intérêt tient surtout à la reprise : 650 € de moins avec un iPhone 16 Pro 128 Go estimé 500 €, bonus de 100 € et remise immédiate compris, sous réserve d’un renvoi sous 30 jours.
Si vous êtes client Bbox, avec un mobile récent à revendre, le calcul devient défendable. Si vous pouvez payer comptant, les 2 289 € vous épargnent 365,16 € d’intérêts. Si la charnière vous inquiète, patientez jusqu’à un test approfondi : Apple reconnaît qu’un petit nombre d’appareils présente des fissures le long du pli. La garantie légale de conformité de deux ans s’applique aussi chez l’opérateur.
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