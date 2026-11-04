Premier smartphone pliant d’Apple, l’iPhone Duo se referme sur un écran de 5,4 pouces et s’ouvre sur une dalle de 7,6 pouces. Bouygues Telecom le propose en 256 Go à 699 € à la commande, puis 36 mensualités de 54,31 €, avec un forfait Confort 130 Go et un engagement de 24 mois. Ce tarif intègre 50 € de remise immédiate sur le prix public de 2 339 €, soit 2 289 € au comptant.

Le forfait affiche 14,99 € par mois avec la remise B.iG, liée à une Bbox, et 19,99 € sans box. L’offre vise donc surtout les abonnés Bbox et les propriétaires d’un iPhone récent à revendre.