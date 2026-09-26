Une semaine après la sortie de l’iPhone 18 Pro, son prédécesseur coûte 250 € de moins chez RED by SFR à conditions égales, et descend à 1 038,99 € avec le forfait 60 Go et la reprise d’un ancien téléphone. Puce A20 Pro, ouverture variable, recharge plus rapide : les nouveautés du 18 Pro sont réelles, mais ciblées.
Remplacé en septembre par l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 17 Pro a quitté la boutique en ligne d’Apple. Chez RED by SFR, la version 256 Go orange cosmique revient à 1 038,99 € au lieu de 1 329 €, grâce à une remise immédiate, une offre de remboursement et un bonus reprise de 100 € chacun.
Ce montant inclut aussi le premier mois du forfait RED 60 Go, facturé 9,99 € par mois et sans engagement. L’offre vise celles et ceux qui ont un ancien téléphone à céder et veulent un iPhone Pro de 6,3 pouces.
L’iPhone 17 Pro 256 Go orange revient à 1 038,99 € au lieu de 1 329 € chez RED by SFR, avec le forfait 60 Go et le bonus reprise.
Pourquoi choisir l’iPhone 17 Pro ?
- Un trio photo sans maillon faible : ses trois capteurs de 48 Mpx, dont un téléobjectif 4x stabilisé, livrent une qualité d’image que notre test juge remarquable en toutes situations.
- Une puissance qui chauffe moins : la puce A19 Pro et ses 12 Go de mémoire vive profitent d’une chambre à vapeur qui stabilise les performances lors des sessions de jeu ou de tournage 4K.
- Un écran lisible en plein soleil : la dalle OLED de 6,3 pouces grimpe à 3 000 nits en pointe et rafraîchit l’affichage à 120 Hz, pour un défilement fluide et une lecture confortable en extérieur.
Un iPhone Pro de poche, taillé pour la photo
Avec son téléobjectif 4x stabilisé, l’iPhone 17 Pro permet de cadrer un concert ou un match depuis les gradins sans sacrifier la netteté. Dans notre test de l’iPhone 17 Pro, le module principal, réglable en 24, 28 ou 35 mm, produit des photos regorgeant de détails et à l’exposition parfaite. Certifié IP68, il supporte une immersion de 30 minutes jusqu’à 6 mètres, de quoi l’emporter au bord d’une piscine. Avec un chargeur de 65 W, 30 minutes rendent 68 % de batterie, mais aucun adaptateur n’est fourni.
Ce format vise celles et ceux qui veulent la photo et la puissance d’un modèle Pro sans la carrure du 17 Pro Max. Avec 206 g pour 8,8 mm d’épaisseur, il reste toutefois un peu lourd et épais en main. L’autonomie devient juste quand il est très sollicité : en usage professionnel ou sur les réseaux sociaux à haute dose, prévoyez un appoint en fin de journée. Loin d’une prise toute la journée, vous serez plus serein avec le 17 Pro Max.
iPhone 18 Pro : 442€ de plus pour des gains ciblés
Chez RED, l’iPhone 18 Pro 256 Go coûte 442 € de plus chez Apple, soit 1479 €. Cet écart paie une puce A20 Pro jusqu’à 20 % plus rapide côté CPU, 50 % de batterie en 15 minutes au lieu de 20, trois heures de lecture vidéo en plus et une ouverture variable qui, comme nous l’expliquions, ne rendra pas toutes vos photos meilleures.
Ces gains servent surtout la vidéo, les réglages manuels et les usages très intensifs, dans un design quasi inchangé. Au-delà d’Apple, notre comparatif des meilleurs smartphones rappelle qu’il partage l’essentiel du 17 Pro Max, l’une de ses références.
✅ Les points forts
- Trois capteurs de 48 Mpx, dont un téléobjectif 4x stabilisé
- Écran OLED 120 Hz de 6,3 pouces, jusqu’à 3 000 nits
- Puce A19 Pro et chambre à vapeur pour les charges prolongées
- Châssis aluminium IP68, avec plus de vis et moins de colle pour faciliter la réparation
❌ Les limites
- Prix final lié au forfait RED, à une reprise et à un avoir sur facture
- Forfait 60 Go en 4G, la 5G coûte 3 € de plus par mois
- Arêtes du module photo sensibles aux éclats, plus visibles en orange selon iFixit
L’offre de remboursement court jusqu’au 5 octobre : estimez la reprise de votre ancien téléphone avant de valider l’iPhone 17 Pro chez RED by SFR.
À 1 038,99 €, l’iPhone 17 Pro est un choix plus raisonnable que le 18 Pro pour la plupart des acheteurs : l’écart paie surtout des gains en vidéo, en photo manuelle et en usage très intensif. Vous profitez d’un smartphone noté 9/10 dans notre test, avec un trio photo polyvalent et un écran très lumineux. L’avoir de 100 € équivaut d’ailleurs à une dizaine de mois de forfait.
Sans ancien téléphone à céder, ou si vous tenez à votre opérateur actuel, l’intérêt se réduit nettement : le même modèle revient à 1 229 € sans forfait chez RED. Pensez à demander le remboursement dans les 30 jours suivant l’achat et à régler vos trois premières factures, faute de quoi l’avoir ne sera pas versé. En orange cosmique, une coque protégera les arêtes du module photo, où iFixit a relevé des éclats du revêtement.
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