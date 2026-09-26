Avec son téléobjectif 4x stabilisé, l’iPhone 17 Pro permet de cadrer un concert ou un match depuis les gradins sans sacrifier la netteté. Dans notre test de l’iPhone 17 Pro, le module principal, réglable en 24, 28 ou 35 mm, produit des photos regorgeant de détails et à l’exposition parfaite. Certifié IP68, il supporte une immersion de 30 minutes jusqu’à 6 mètres, de quoi l’emporter au bord d’une piscine. Avec un chargeur de 65 W, 30 minutes rendent 68 % de batterie, mais aucun adaptateur n’est fourni.

Ce format vise celles et ceux qui veulent la photo et la puissance d’un modèle Pro sans la carrure du 17 Pro Max. Avec 206 g pour 8,8 mm d’épaisseur, il reste toutefois un peu lourd et épais en main. L’autonomie devient juste quand il est très sollicité : en usage professionnel ou sur les réseaux sociaux à haute dose, prévoyez un appoint en fin de journée. Loin d’une prise toute la journée, vous serez plus serein avec le 17 Pro Max.