À peine officialisé, l’iPhone 18 Pro profite déjà d’une offre de précommande qui RAMène sa version 256 Go à 1 279 € après remboursement chez RED by SFR. Une baisse précoce à considérer si vous aviez déjà prévu de passer au nouveau modèle Pro.
Apple vient d’ouvrir les précommandes de l’iPhone 18 Pro, lancé en France à 1 479 € en 256 Go. RED by SFR réduit déjà son coût final de 200 € pour les nouveaux clients mobiles éligibles via cette offre de précommande sur l’iPhone 18 Pro 256 Go.
La remise n’est pas immédiate : le téléphone est payé 1 479€, puis 200€ sont remboursés après achat si les conditions sont remplies. L’opération vise donc surtout ceux qui comptaient de toute façon rejoindre RED et acheter le nouveau Pro dès sa sortie.
Pourquoi choisir l’iPhone 18 Pro ?
- Une remise dès la précommande : Le prix de lancement de 1 479 € est ramené à 1 279 € après remboursement. L’écart de 200 € est notable quelques jours seulement après la présentation officielle.
- Un format Pro de 6,3 pouces : L’écran Super Retina XDR OLED conserve ProMotion jusqu’à 120 Hz et peut atteindre 3 000 nits en extérieur. Il permet de profiter de la gamme Pro sans adopter le format plus imposant du Pro Max.
- Photo et puissance revues : La puce A20 Pro réunit un CPU 6 cœurs, un GPU 7 cœurs et deux Neural Engine 16 cœurs. La caméra principale Fusion 48 MP gagne une ouverture variable, avec un zoom de qualité optique jusqu’à 8x.
Un modèle Pro pour la photo, la vidéo et les usages exigeants
Cette génération mise surtout sur des évolutions internes : A20 Pro, gestion thermique revue, ouverture variable sur la caméra principale et recharge filaire accélérée. L’iPhone 18 Pro annonce jusqu’à 34 heures de lecture vidéo et jusqu’à 50 % de charge en environ 15 minutes avec un adaptateur compatible de 60 W ou plus, vendu séparément. Le système Pro Fusion 48 MP et la caméra avant Center Stage 18 MP renforcent sa polyvalence pour la photo, la vidéo et les appels. Pour comparer ce positionnement avec les autres modèles haut de gamme, notre sélection des meilleurs smartphones en 2026 offre un point de repère utile.
Une ODR qui change l’équation du prix de lancement
Clubic relevait après la keynote que l’iPhone 18 Pro conserve l’essentiel du design précédent tout en faisant évoluer les performances, la photo et l’endurance, avec un tarif de départ de 1 479 €, soit 130 € de plus que l’iPhone 17 Pro à son lancement. Les 200 € remboursés RAMènent ici le coût final à 1 279 €, mais l’offre reste moins simple qu’une remise immédiate puisqu’elle impose d’avancer le prix complet et de respecter les conditions de l’ODR.
✅ Les points forts
- 200 € remboursés pendant la précommande, pour un coût final de 1 279 €.
- Écran OLED 6,3 pouces avec ProMotion jusqu’à 120 Hz.
- Puce A20 Pro et caméra principale Fusion 48 MP à ouverture variable.
- Zoom de qualité optique jusqu’à 8x et caméra avant Center Stage 18 MP.
❌ Les limites
- Les 200 € ne sont pas déduits immédiatement : 1 479 € sont d’abord à régler.
- L’offre dépend d’un forfait RED éligible et des conditions de remboursement.
- À 1 279 € après ODR, le budget reste très élevé.
- Depuis un iPhone 17 Pro, le renouvellement n’est pas indispensable pour tous les usages.
RED by SFR affiche cette ODR de 200 € jusqu’au 21 septembre : vérifiez son éligibilité et ses modalités avant de précommander l’iPhone 18 Pro 256 Go.
L’intérêt de cette offre tient surtout à son timing : l’iPhone 18 Pro vient d’être annoncé et son prix Apple de 1 479 € sert encore de référence au lancement. Pour un nouvel abonné RED qui visait déjà le modèle Pro 256 Go, récupérer 200 € après achat RAMène le coût du téléphone à 1 279 € sans attendre plusieurs mois de promotions. Le produit cible particulièrement ceux qui veulent un iPhone compact mais très équipé, avec écran 120 Hz, puce A20 Pro et système photo 48 MP plus flexible.
Cette opération reste toutefois une offre de remboursement, pas une baisse de prix en caisse. Vous devez avancer 1 479 €, choisir une offre RED éligible et suivre la procédure prévue pour récupérer les 200 €, ce qui la rend moins pertinente si vous ne souhaitez pas changer de forfait. Les propriétaires d’un iPhone 17 Pro peuvent aussi attendre les tests complets, tandis que ceux qui viennent d’un modèle plus ancien et visaient déjà la gamme Pro disposent ici d’une première façon de réduire la facture de lancement.
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