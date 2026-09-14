L’intérêt de cette offre tient surtout à son timing : l’iPhone 18 Pro vient d’être annoncé et son prix Apple de 1 479 € sert encore de référence au lancement. Pour un nouvel abonné RED qui visait déjà le modèle Pro 256 Go, récupérer 200 € après achat RAMène le coût du téléphone à 1 279 € sans attendre plusieurs mois de promotions. Le produit cible particulièrement ceux qui veulent un iPhone compact mais très équipé, avec écran 120 Hz, puce A20 Pro et système photo 48 MP plus flexible.

Cette opération reste toutefois une offre de remboursement, pas une baisse de prix en caisse. Vous devez avancer 1 479 €, choisir une offre RED éligible et suivre la procédure prévue pour récupérer les 200 €, ce qui la rend moins pertinente si vous ne souhaitez pas changer de forfait. Les propriétaires d’un iPhone 17 Pro peuvent aussi attendre les tests complets, tandis que ceux qui viennent d’un modèle plus ancien et visaient déjà la gamme Pro disposent ici d’une première façon de réduire la facture de lancement.