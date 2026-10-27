Hors de l’Union européenne, la data de votre forfait français peut vite faire grimper la facture, et le Wi-Fi des hôtels reste un pari. Avec le code CLUBIC, Saily, l’eSIM de voyage de l’éditeur de NordVPN, retire 10 % sur tous ses forfaits, mais ne fournit que de la data, sans appels ni SMS.
Saily vend des forfaits de données mobiles pour plus de 200 destinations, pour un pays, une région ou le monde entier. Le service est édité par Nord Security, la société derrière NordVPN, et s’achète sur saily.com ou dans l’application iOS et Android. Sur les deux, le code CLUBIC retire 10 % sur tous les forfaits Saily, y compris ceux déjà affichés en promotion et les abonnements Ultra.
Il se saisit à la page de paiement, dans le champ « Vous avez un code promo ? ». L’offre s’adresse d’abord à ceux qui partent hors de l’Union européenne sans vouloir changer de carte SIM.
Sur saily.com comme dans l’application, le code CLUBIC déduit 10 % du prix de chaque forfait eSIM Saily avant le paiement, quelle que soit la destination.
Pourquoi choisir l’eSIM Saily ?
- Une installation avant le départ : Vous achetez le forfait dans l’application et l’installez chez vous : la connexion démarre à l’arrivée, sans toucher à votre carte SIM physique. Le forfait Monde s’active seul dans le premier pays visité, ou 30 jours après l’achat.
- Des forfaits taillés pour le séjour : Vous choisissez un pays, une région ou le forfait Monde valable dans 121 pays, puis le volume et la durée. Les formules illimitées offrent 5 Go par jour en haut débit, puis un débit réduit à 1 Mb/s.
- Une protection héritée de NordVPN : Un bloqueur de publicités, une protection contre les sites malveillants et plus de 115 emplacements virtuels sont inclus sans surcoût. Selon Saily, le bloqueur économise jusqu’à 28,6 % de data.
Du séjour aux États-Unis au tour du monde, ce que change une eSIM
Fin septembre, nous relevions 10 Go valables 30 jours aux États-Unis à 19,84 €, soit 17,86 € avec le code, et le forfait Monde de 10 Go sur 180 jours passait de 49,18 € à 44,26 €. Le partage de connexion est possible, pratique pour dépanner un ordinateur portable. Dans notre avis sur Saily, nous saluions aussi une application simple à prendre en main et une assistance joignable par chat 24 h/24.
Le service vise d’abord le voyageur qui sort de l’Union européenne, où la data du forfait français devient vite coûteuse, et celui qui enchaîne les pays avec une seule eSIM. Les crédits de fidélité, 3 % de chaque achat réutilisables sur un prochain forfait, récompensent ceux qui repartent souvent. Saily convient moins si vous avez besoin d’un numéro pour appeler ou recevoir un SMS de vérification sur place, puisque le service ne fournit que de la data. Il faut enfin un smartphone compatible eSIM, et une connexion Internet au moment de l’activation.
Saily face à Airalo, Holafly et Ubigi
Toutes ces eSIM promettent de la data dès l’arrivée, sans carte physique. Dans notre comparatif des meilleures eSIM internationales, Saily arrive en tête pour son rapport qualité-prix, avec des tarifs presque toujours inférieurs à ceux d’Airalo. Holafly reste plus indiqué pour la data illimitée, Ubigi pour la 5G incluse, et Airalo propose avec Discover+ une formule dotée d’un numéro, ce que Saily n’offre pas. Saily est aussi le seul des quatre à ne pas préciser l’opérateur local utilisé, quand ses concurrents l’indiquent.
✅ Les points forts
- Code CLUBIC valable sur tous les forfaits, y compris en promotion et Ultra
- Plus de 200 destinations, du pays unique au forfait Monde
- Bloqueur de publicités et emplacements virtuels inclus sans surcoût
- Installation avant le départ, connexion dès l’arrivée
- 3 % de chaque achat rendus en crédit pour le forfait suivant
❌ Les limites
- Data uniquement, sans appels ni SMS
- Opérateur local non précisé avant l’achat
- Volume de data limité sur certaines offres
- Activation impossible sans connexion Internet
Avant votre prochain départ, les forfaits Saily se commandent en quelques clics, et le code CLUBIC s’ajoute aux remises déjà affichées.
Avec 10 % de remise, Saily devient une option sérieuse pour ne plus subir le hors forfait en dehors de l’Union européenne. La remise reste modeste en valeur, deux euros environ sur un forfait de 10 Go aux États-Unis, mais elle s’applique partout et se cumule avec les promotions du moment. Les outils de protection hérités de NordVPN font la différence face à des concurrents qui vendent seulement de la data.
Ceux qui ont besoin d’un numéro local ou d’appels sur place regarderont plutôt du côté d’Airalo et de sa formule Discover+. Même chose si vous tenez à savoir quel réseau vous utiliserez avant de payer. Et si vous restez dans l’Union européenne, vérifiez d’abord ce que prévoit votre forfait français. Pour tous les autres, mieux vaut installer l’eSIM la veille du départ, tant que le Wi-Fi de la maison est là.
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