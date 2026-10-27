Saily vend des forfaits de données mobiles pour plus de 200 destinations, pour un pays, une région ou le monde entier. Le service est édité par Nord Security, la société derrière NordVPN, et s’achète sur saily.com ou dans l’application iOS et Android. Sur les deux, le code CLUBIC retire 10 % sur tous les forfaits Saily, y compris ceux déjà affichés en promotion et les abonnements Ultra.

Il se saisit à la page de paiement, dans le champ « Vous avez un code promo ? ». L’offre s’adresse d’abord à ceux qui partent hors de l’Union européenne sans vouloir changer de carte SIM.