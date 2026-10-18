Le premier iPhone pliable d’Apple est en précommande depuis le 16 octobre, au même tarif que chez Apple : 2 339 € en 256 Go. RED by SFR y ajoute 200 € remboursés avec un forfait sans engagement, versés en avoir sur facture, ce qui change la manière de compter l’économie.
L’iPhone Duo inaugure le format pliable chez Apple : un écran externe de 5,4 pouces pour le quotidien, un écran interne de 7,6 pouces une fois déplié. C’est aussi l’iPhone le plus cher jamais lancé par la marque, à partir de 2 339 € en 256 Go.
Jusqu’au 26 octobre, RED by SFR rembourse 200 € sur sa précommande, à condition de l’associer à un forfait RED sans engagement, en nouvelle ligne comme en renouvellement. Le modèle 256 Go revient alors à 2 139 €, pour qui est décidé à adopter ce nouveau format dès sa sortie.
L’iPhone Duo 256 Go revient à 2 139 € au lieu de 2 339 € chez RED by SFR, une fois les 200 € remboursés après un achat avec forfait RED.
Pourquoi choisir l’iPhone Duo ?
- Deux apps sur un grand écran : Déplié, l’écran de 7,6 pouces affiche deux applications côte à côte, en portrait comme en paysage. Vous pouvez enregistrer des paires d’apps pour les rouvrir ensemble plus tard.
- Un vrai téléphone une fois plié : Fermé, il s’utilise avec son écran externe de 5,4 pouces, OLED et à 120 Hz comme l’écran interne. Répondre à un message ne demande donc pas de l’ouvrir.
- La puce des iPhone 18 Pro : Il embarque l’A20 Pro et le modem C2, comme les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Le format pliable ne vous fait pas redescendre d’une génération de processeur.
Un téléphone qui se déplie pour travailler à deux fenêtres
Le grand écran sert d’abord le multitâche. Déplié, l’iPhone Duo partage l’affichage en deux moitiés égales, la séparation restant fixée là où passe le pli : une messagerie à côté d’un document, un plan à côté d’une conversation. Vous pouvez ouvrir deux fenêtres d’une même app, et une vidéo garde son format même posée par-dessus une autre application. La fiche RED annonce jusqu’à 37 heures de lecture vidéo sur l’écran externe.
Ce format vise ceux qui lisent, écrivent ou comparent beaucoup sur leur téléphone, et qui emportent aujourd’hui une tablette en plus. Il convient moins si la photo passe avant tout : sans téléobjectif, le zoom optique s’arrête à 2x, et le LiDAR comme le ProRAW sont absents. Le Touch ID logé dans le bouton latéral remplace Face ID, et la carte SIM physique cède la place à l’eSIM. À 254 g, il pèse enfin 43 g de plus qu’un iPhone 18 Pro.
Forfait 5G RED by SFR 120Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
120Go
12,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
120Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
120Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Face à Orange, Sosh et aux pliables Android
Chez Apple, Amazon ou Boulanger, l’iPhone Duo reste au prix public de 2 339 € au moment où nous écrivons. Orange propose une remise immédiate de 150 €, avec ou sans forfait, et Sosh 100 € avec un code promo : RED rembourse davantage, mais en avoir, qui n’arrive qu’après plusieurs mois. Android propose de son côté des pliables rodés sur plusieurs générations, à l’image du Honor Magic V6, retenu comme meilleur smartphone pliant dans notre comparatif des meilleurs smartphones.
✅ Les points forts
- Écran interne de 7,6 pouces pour deux apps côte à côte
- Écran externe de 5,4 pouces utilisable sans déplier
- Puce A20 Pro, la même que sur les iPhone 18 Pro
- 200 € remboursés en nouvelle ligne comme en renouvellement
- Forfait associé sans engagement, 120 Go en 5G à 12,99 € par mois
❌ Les limites
- Remboursement en avoir sur facture, perdu en cas de résiliation
- Prix plein de 2 339 € à régler à la commande
- Zoom optique limité à 2x, sans téléobjectif
- Touch ID à la place de Face ID, eSIM uniquement
La précommande chez RED by SFR ouvre droit aux 200 € remboursés jusqu’au 26 octobre, avec une expédition annoncée à partir du 22 octobre.
Les 200 € de RED by SFR forment la plus forte réduction parmi les offres de précommande que nous avons relevées chez les opérateurs et les enseignes, mais leur forme compte autant que leur montant. Vous réglez 2 339 € à la commande, payez vos trois premières factures, puis l’avoir arrive dans un délai pouvant atteindre seize semaines après votre demande. Au tarif affiché de 12,99 € par mois, ces 200 € représentent un peu plus de quinze mois de forfait, et ils ne se convertissent jamais en argent.
L’offre s’adresse donc à ceux qui comptent rester chez RED, ou qui y sont déjà et veulent renouveler leur mobile avec le premier iPhone pliable. Si vous préférez une remise visible dès le paiement, celle d’Orange est plus simple à suivre. Et si la photo passe avant le format, un iPhone 18 Pro reste plus complet pour 860 € de moins. Dans tous les cas, déposez votre demande sur le site de remboursement de RED dans les 30 jours suivant l’achat.
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