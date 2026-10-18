L’iPhone Duo inaugure le format pliable chez Apple : un écran externe de 5,4 pouces pour le quotidien, un écran interne de 7,6 pouces une fois déplié. C’est aussi l’iPhone le plus cher jamais lancé par la marque, à partir de 2 339 € en 256 Go.

Jusqu’au 26 octobre, RED by SFR rembourse 200 € sur sa précommande, à condition de l’associer à un forfait RED sans engagement, en nouvelle ligne comme en renouvellement. Le modèle 256 Go revient alors à 2 139 €, pour qui est décidé à adopter ce nouveau format dès sa sortie.