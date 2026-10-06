Le Note 17 Pro Max assume son format imposant : ses 6,83 pouces favorisent la lecture, les vidéos et la navigation, plutôt que l’utilisation à une main. Son écran AMOLED haute définition à 120 Hz en fait un appareil agréable pour consommer du contenu, tandis que les 512 Go évitent de devoir trier rapidement sa photothèque .

Il faut néanmoins distinguer confort et performances haut de gamme. Le Snapdragon 6 Gen 5 convient à un usage quotidien, mais les tests du modèle soulignent des compromis face à des concurrents plus puissants. Ce Redmi parle donc davantage aux utilisateurs qui privilégient l’endurance qu’aux joueurs à la recherche des performances maximales.