Le Dyson V8 Origin reste un aspirateur classique avec son format stick et son poids de quatre kilos reste assez contenu et permet à l'appareil d'être porté pour être passé sur un meuble ou jusqu'au plafond. Par ailleurs, un accessoire est fourni pour passer dans les creux de votre canapé ou le long des plinthes.

Côté puissance, il faudra compter 130 AirWatts et un mode MAX est présent pour davantage d'efficacité notamment sur les tapis. La brosse dispose d'un système démêlant nommée Motorbar pour éviter que les poils de vos animaux ou les cheveux longs viennent s'emmêler autour de la brosse.