Le Dyson V8 Origin est un aspirateur complet avec une puissance de 130 AirWatts et un système anti-emmêlant pour une aspiration encore plus efficace. Sur Amazon, il passe sous les 250 euros.
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Pourquoi choisir le Dyson V8 Origin ?
- Un aspirateur qui résiste aux poils et aux cheveux : Grâce à la technologie Radial Root Cyclone, ce Dyson V8 Origin ne sera pas embêté par les poils et les cheveux longs lors de son passage.
- Deux modes d'aspiration : Un mode MAX est présent pour une aspiration encore plus efficace même si celle-ci drainera plus rapidement l'autonomie.
- Une prise en main agréable : Le format stick offre une bonne maniabilité tandis que son poids contenu lui permet d'être porté pour passer sur un meuble ou au plafond.
Une expérience efficace
Le Dyson V8 Origin reste un aspirateur classique avec son format stick et son poids de quatre kilos reste assez contenu et permet à l'appareil d'être porté pour être passé sur un meuble ou jusqu'au plafond. Par ailleurs, un accessoire est fourni pour passer dans les creux de votre canapé ou le long des plinthes.
Côté puissance, il faudra compter 130 AirWatts et un mode MAX est présent pour davantage d'efficacité notamment sur les tapis. La brosse dispose d'un système démêlant nommée Motorbar pour éviter que les poils de vos animaux ou les cheveux longs viennent s'emmêler autour de la brosse.
Une autonomie à revoir
Si la puissance est au rendez-vous, l'autonomie laisse à désirer. Sur le mode standard, il offre 40 minutes de survie, ce qui devrait convenir pour la plupart des intérieurs. Avec le mode MAX, le total chutera aux alentours d'une dizaine de minutes.
Par ailleurs, il est préférable d'aspirer tout son intérieur en une seule fois puisque la charge s'avère longue avec cinq heures d'attente pour que le Dyson V8 Origin retrouve toute son autonomie.
✅ Les points forts
- Une puissance de 130 AirWatts
- Un système anti-enchevêtrement pour les poils et les cheveux longs
- Deux modes de puissance
❌ Les limites
- Une autonomie limitée qui baisse encore plus avec le mode Boost
- Une capacité de stockage limitée
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Malgré le poids des années, le Dyson V8 Origin reste pertinent avec cette promotion d'Amazon. Son format discret et maniable reste efficace, tout comme sa puissance d'aspiration.
Seule l'autonomie fera défaut et même cette réduction peine à faire oublier ce total assez léger et cette recharge trop longue.
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