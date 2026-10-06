Les Jours Flash Prime durent 48 heures, du mardi 6 octobre à 00h01 au mercredi 7 octobre 2026 à 23 h 59, et la plupart des remises sont réservées aux membres Prime. L’événement mêle les appareils d’Amazon et des références de grandes marques, avec des baisses qui vont de 5 % à 69 % dans notre sélection. Un prix barré élevé ne dit rien de ce que coûtait réellement le produit la semaine précédente : c’est ce point que nous avons contrôlé en priorité.

Notre top 50 couvre les liseuses, les smartphones, les PC portables, l’audio, la télévision, la maison connectée, l’entretien des sols et la cuisine. Notre méthode de calcul donne des pourcentages plus modestes que ceux des étiquettes, mais plus fiables. Nous indiquons dans la liste les prix réservés aux abonnés Prime et les offres dont la durée diffère du reste de l’événement.