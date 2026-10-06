Amazon ouvre ce mardi 6 octobre ses Jours Flash Prime, l’édition d’automne de ses promotions que beaucoup appellent le Prime Day d’octobre. Sur 200 offres présélectionnées, nous en avons gardé 50, en comparant chaque prix au plus bas affiché par Amazon sur les 30 derniers jours plutôt qu’au prix barré.

© clubic
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Les Jours Flash Prime durent 48 heures, du mardi 6 octobre à 00h01 au mercredi 7 octobre 2026 à 23 h 59, et la plupart des remises sont réservées aux membres Prime. L’événement mêle les appareils d’Amazon et des références de grandes marques, avec des baisses qui vont de 5 % à 69 % dans notre sélection. Un prix barré élevé ne dit rien de ce que coûtait réellement le produit la semaine précédente : c’est ce point que nous avons contrôlé en priorité.

Notre top 50 couvre les liseuses, les smartphones, les PC portables, l’audio, la télévision, la maison connectée, l’entretien des sols et la cuisine. Notre méthode de calcul donne des pourcentages plus modestes que ceux des étiquettes, mais plus fiables. Nous indiquons dans la liste les prix réservés aux abonnés Prime et les offres dont la durée diffère du reste de l’événement.

VOIR LES OFFRES DES JOURS FLASH PRIME

Jours Flash Prime : notre top 50 des offres Amazon, par catégorie

La plupart de ces prix sont réservés aux membres Prime. Amazon propose aux clients éligibles un essai gratuit de 30 jours, puis l’abonnement coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.

Les petits prix, moins de 50 € 🔥

Appareils Amazon : Kindle et Fire TV 📦

VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment

Smartphones, tablettes et montres 📱⌚

PC portables 💻

Écrans et périphériques PC 🖥️

Audio : casques, écouteurs et enceintes 🎧

TV, photo et vidéo 📺

Sécurité et maison connectée 🔒

Aspirateurs et robots 🤖

Cuisine ☕

Quatre offres passées au crible

Parmi ces 50 offres, quatre méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles portent sur des produits que nous avons testés ou sur des baisses qui changent l’équation. Nous avions attribué 6/10 à la Kindle Colorsoft dans notre test, en lui reprochant surtout un prix deux fois plus élevé que celui des liseuses concurrentes : à 199,99 €, soit 100 € de moins qu’à son lancement, cet argument perd une partie de son poids.

  • Kindle Colorsoft Signature Edition : son écran couleur de 7 pouces affiche 300 ppp en noir et blanc et 150 ppp en couleur, avec éclairage automatique, recharge sans fil et étanchéité IPX8. Elle hérite des défauts habituels des dalles couleur Kaleido 3 et vous garde dans l’écosystème Amazon.
  • Google Pixel 10 Pro XL 256 Go : lancé à 1 299 €, il descend à 899 €. Nous lui avions donné 8/10 pour son écran OLED de 6,8 pouces, son zoom optique 5x et ses sept ans de mises à jour. Nous avions aussi relevé une tendance à chauffer, des performances en retrait pour ce prix et une autonomie juste. La remise reste limitée à 10 %.
  • roborock Qrevo Edge 2 : ce robot aspirateur laveur annonce 25 000 Pa d’aspiration et ne mesure que 7,98 cm de haut grâce à son LiDAR rétractable, de quoi passer sous les meubles bas. Sa station vide le bac, lave les serpillières à 80 °C et les sèche à l’air chaud. Nous l’avions relayé à 589,98 € pendant les French Days : il passe ici à 549,99 €, vendu par la boutique officielle Roborock.
  • Pack de 4 caméras Blink Outdoor 4 : c’est la plus forte remise de la liste, à -69 %. Le lien mène à un pack de quatre caméras avec module de synchronisation, et non à une caméra seule. Chaque caméra filme en 1080p avec un champ de 143° et fonctionne sur deux piles AA lithium, annoncées pour deux ans avec les réglages par défaut. L’enregistrement dans le cloud demande un abonnement Blink, vendu séparément.

Prime Day d’octobre : ce que disent vraiment ces remises

Les plus fortes baisses touchent les appareils d’Amazon, caméras Blink et Ring, Fire TV Stick 4K Plus et Kindle Scribe, ainsi que des PC portables comme le Galaxy Book5 360 ou l’IdeaPad Slim 3, tous au-delà de 40 %. Les smartphones Google bougent beaucoup moins, de 5 % à 10 %. Mesurées contre le plus bas des 30 derniers jours, ces remises restent réelles : 28 offres dépassent 30 %, et pour 35 des 50 produits, le prix est aussi le plus bas que nous ayons relevé depuis le début de l’année.

Côté conditions, 38 prix sur 50 sont réservés aux membres Prime. La plupart des offres prennent fin le 7 octobre à 23 h 59, mais celles sur les Fire TV, Blink et Ring courent jusqu’au 12 octobre. Si vous hésitez entre les deux Kindle de la sélection et une liseuse d’une autre marque, notre comparatif des meilleures liseuses passe en revue les modèles que nous avons testés.

Jours Flash Prime : vos questions

Quand ont lieu les Jours Flash Prime 2026 ?

Ils se tiennent du mardi 6 octobre à 0 h 01 au mercredi 7 octobre 2026 à 23 h 59, soit 48 heures. Certaines offres sur les appareils Amazon restent valables jusqu’au 12 octobre.

Faut-il être abonné Prime pour profiter des offres ?

Pour la majorité d’entre elles, oui : 38 des 50 prix de notre sélection sont réservés aux membres Prime, et nous le signalons dans la liste. Les 12 autres, dont les deux Kindle et plusieurs caméras Blink et Ring, sont accessibles sans abonnement.

Comment savoir si une remise du Prime Day est réelle ?

Amazon affiche sur la fiche produit le prix le plus bas pratiqué sur les 30 derniers jours : c’est la référence que nous retenons, plutôt que le prix conseillé. Un comparateur de prix permet en complément de consulter l’historique sur plusieurs mois.

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Prime Day

Comment profiter des Jours Flash Prime Amazon ?

Afin de profiter du Prime Day d’automne d’Amazon, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :

  • Amazon Prime à 69,90 € par an
  • Amazon Prime à 6,99 €/mois
  • Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-24 ans)
Si vous n’avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.