Amazon ouvre ce mardi 6 octobre ses Jours Flash Prime, l’édition d’automne de ses promotions que beaucoup appellent le Prime Day d’octobre. Sur 200 offres présélectionnées, nous en avons gardé 50, en comparant chaque prix au plus bas affiché par Amazon sur les 30 derniers jours plutôt qu’au prix barré.
Les Jours Flash Prime durent 48 heures, du mardi 6 octobre à 00h01 au mercredi 7 octobre 2026 à 23 h 59, et la plupart des remises sont réservées aux membres Prime. L’événement mêle les appareils d’Amazon et des références de grandes marques, avec des baisses qui vont de 5 % à 69 % dans notre sélection. Un prix barré élevé ne dit rien de ce que coûtait réellement le produit la semaine précédente : c’est ce point que nous avons contrôlé en priorité.
Notre top 50 couvre les liseuses, les smartphones, les PC portables, l’audio, la télévision, la maison connectée, l’entretien des sols et la cuisine. Notre méthode de calcul donne des pourcentages plus modestes que ceux des étiquettes, mais plus fiables. Nous indiquons dans la liste les prix réservés aux abonnés Prime et les offres dont la durée diffère du reste de l’événement.
Jours Flash Prime : notre top 50 des offres Amazon, par catégorie
La plupart de ces prix sont réservés aux membres Prime. Amazon propose aux clients éligibles un essai gratuit de 30 jours, puis l’abonnement coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.
Les petits prix, moins de 50 € 🔥
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99 € au lieu de 69,99 € (jusqu’au 12 octobre)
- Pack Ring sonnette vidéo sans fil et caméra intérieure à 49,99 € au lieu de 149,98 € 🔥
- Caméra Blink Mini 2K+ à 34,99 € au lieu de 79,99 € (jusqu'au 12 octobre) 🔥
- Interphone vidéo Ring Intercom Video à 48,99 € au lieu de 99,99 € (jusqu'au 12 octobre) 🔥
- Caméra intérieure Ring Indoor Camera (2e gén.) à 24,99 € au lieu de 49,99 € (jusqu’au 12 octobre) 🔥
- Souris Razer DeathAdder Essential à 15,09 € au lieu de 22,99 € (réservé aux membres Prime)
Appareils Amazon : Kindle et Fire TV 📦
- Liseuse Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99 € au lieu de 299,99 €
- Liseuse Amazon Kindle Scribe 64 Go avec stylet Premium à 259,99 € au lieu de 479,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99 € au lieu de 69,99 € (jusqu’au 12 octobre)
- Amazon Fire TV Cube à 109,99 € au lieu de 159,98 € (jusqu'au 12 octobre)
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Smartphones, tablettes et montres 📱⌚
- Smartphone Google Pixel 10 Pro XL 256 Go à 899 € au lieu de 998,98 € (réservé aux membres Prime)
- Smartphone Google Pixel 10 128 Go à 579 € au lieu de 629 € (réservé aux membres Prime)
- Smartphone Google Pixel 11 256 Go à 849 € au lieu de 899 € (réservé aux membres Prime)
- Tablette Samsung Galaxy Tab S11 5G 512 Go à 1 199 € au lieu de 1 799 € (réservé aux membres Prime)
- Montre connectée Amazfit Balance 46 mm à 122,46 € au lieu de 145,38 € (réservé aux membres Prime)
- Chargeur UGREEN Nexode 100 W GaN avec induction Qi2 à 65,99 € au lieu de 109,99 € (réservé aux membres Prime)
PC portables 💻
- Microsoft Surface Pro 12 pouces Snapdragon X Plus 8 Go / 256 Go à 649 € au lieu de 849 € (réservé aux membres Prime)
- PC portable Samsung Galaxy Book5 360 15,6 pouces à 1 129 € au lieu de 1 949 € (réservé aux membres Prime)
- PC portable Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC à 999 € au lieu de 1 349,99 € (réservé aux membres Prime)
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 à 429,99 € au lieu de 779,99 € (réservé aux membres Prime)
- PC portable Dell XPS 13 à 1 249 € au lieu de 1 799 € (réservé aux membres Prime)
- PC portable gamer ASUS TUF Gaming A16 Ryzen 7 260 / RTX 5060 à 1 099 € au lieu de 1 275,56 € (réservé aux membres Prime)
- PC portable Lenovo Chromebook à 199,99 € au lieu de 349,99 € (réservé aux membres Prime)
Écrans et périphériques PC 🖥️
- Clavier gamer sans fil Logitech G PRO X TKL Lightspeed à 109,99 € au lieu de 149,99 € (réservé aux membres Prime)
- Écran gaming MSI MAG 274QPA QD-OLED X24 26,5 pouces à 399,99 € au lieu de 499,99 € (réservé aux membres Prime)
- Clavier sans fil Logitech MX Mechanical à 99,99 € au lieu de 145,49 € (réservé aux membres Prime)
- Casque gamer sans fil Logitech G733 Lightspeed à 74,99 € au lieu de 108,70 € (réservé aux membres Prime)
- Souris Razer DeathAdder Essential à 15,09 € au lieu de 22,99 € (réservé aux membres Prime)
Audio : casques, écouteurs et enceintes 🎧
- Écouteurs Bowers & Wilkins Pi8 à 299,99 € au lieu de 419 € (réservé aux membres Prime)
- Casque Bose QuietComfort Headphones à 189,99 € au lieu de 249,99 € (réservé aux membres Prime)
- Casque Nothing Headphone (1) à 169,14 € au lieu de 189,05 €
- Casque Beats Solo 4 à 129 € au lieu de 169,95 € (réservé aux membres Prime)
- Casque Skullcandy Crusher ANC 2 à 119,99 € au lieu de 229,99 € (réservé aux membres Prime)
- Enceinte Sony ULT Tower 9 à 749 € au lieu de 999 € (réservé aux membres Prime)
- Casque Skullcandy Crusher Evo à 79,99 € au lieu de 119,99 € (réservé aux membres Prime)
TV, photo et vidéo 📺
- TV Philips 55MLED810 Mini LED 4K 55 pouces à 449 € au lieu de 599 € (réservé aux membres Prime)
- TV Hisense 40A4Q 40 pouces à 149 € au lieu de 255,21 € (réservé aux membres Prime)
- TV Xiaomi TV Pro 32 pouces QLED 2026 à 149 € au lieu de 229 € (réservé aux membres Prime)
- Appareil photo hybride Sony Alpha 6400 à 749 € au lieu de 898,92 € (réservé aux membres Prime)
- Stabilisateur DJI RS 4 à 369 € au lieu de 469 €
Sécurité et maison connectée 🔒
- Pack de 4 caméras Blink Outdoor 4 avec module de synchronisation à 84,99 € au lieu de 274,99 € (jusqu’au 12 octobre) 🔥
- Caméra Blink Mini 2K+ à 34,99 € au lieu de 79,99 € (jusqu'au 12 octobre) 🔥
- Pack Ring sonnette vidéo sans fil et caméra intérieure à 49,99 € au lieu de 149,98 € 🔥
- Interphone vidéo Ring Intercom Video à 48,99 € au lieu de 99,99 € (jusqu'au 12 octobre) 🔥
- Contrôleur de climatisation connecté tado° à 69,99 € au lieu de 105,59 € (réservé aux membres Prime)
- Thermostat connecté tado° X filaire (2ᵉ gén.) à 99,99 € au lieu de 119,99 € (réservé aux membres Prime)
- Caméra intérieure Ring Indoor Camera (2e gén.) à 24,99 € au lieu de 49,99 € (jusqu’au 12 octobre) 🔥
Aspirateurs et robots 🤖
- Robot aspirateur laveur roborock Qrevo Edge 2 à 549,99 € au lieu de 899,99 € (réservé aux membres Prime)
- Robot aspirateur laveur DJI Romo A à 749 € au lieu de 837 €
- Robot aspirateur laveur Ecovacs T90 Pro Omni à 479 € au lieu de 599 € (réservé aux membres Prime)
- Robot aspirateur laveur Tapo RV20 Max Plus à 149,99 € au lieu de 247,47 € (réservé aux membres Prime)
- Aspirateur balai Rowenta X-Force Flex 9.80 à 179,99 € au lieu de 249,99 € (réservé aux membres Prime)
- Aspirateur laveur roborock F25 LT à 159 € au lieu de 219,99 € (réservé aux membres Prime)
Cuisine ☕
- Friteuse sans huile Ninja Air Fryer MAX PRO 6,2 L à 99,59 € au lieu de 148,01 € (réservé aux membres Prime)
- Multicuiseur Panasonic NF-GM600 6-en-1 à 149 € au lieu de 269 € (réservé aux membres Prime, jusqu’au 8 octobre)
- Machine à café Nescafé Dolce Gusto Krups Neo à 74,99 € au lieu de 109,99 € (réservé aux membres Prime)
Quatre offres passées au crible
Parmi ces 50 offres, quatre méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles portent sur des produits que nous avons testés ou sur des baisses qui changent l’équation. Nous avions attribué 6/10 à la Kindle Colorsoft dans notre test, en lui reprochant surtout un prix deux fois plus élevé que celui des liseuses concurrentes : à 199,99 €, soit 100 € de moins qu’à son lancement, cet argument perd une partie de son poids.
- Kindle Colorsoft Signature Edition : son écran couleur de 7 pouces affiche 300 ppp en noir et blanc et 150 ppp en couleur, avec éclairage automatique, recharge sans fil et étanchéité IPX8. Elle hérite des défauts habituels des dalles couleur Kaleido 3 et vous garde dans l’écosystème Amazon.
- Google Pixel 10 Pro XL 256 Go : lancé à 1 299 €, il descend à 899 €. Nous lui avions donné 8/10 pour son écran OLED de 6,8 pouces, son zoom optique 5x et ses sept ans de mises à jour. Nous avions aussi relevé une tendance à chauffer, des performances en retrait pour ce prix et une autonomie juste. La remise reste limitée à 10 %.
- roborock Qrevo Edge 2 : ce robot aspirateur laveur annonce 25 000 Pa d’aspiration et ne mesure que 7,98 cm de haut grâce à son LiDAR rétractable, de quoi passer sous les meubles bas. Sa station vide le bac, lave les serpillières à 80 °C et les sèche à l’air chaud. Nous l’avions relayé à 589,98 € pendant les French Days : il passe ici à 549,99 €, vendu par la boutique officielle Roborock.
- Pack de 4 caméras Blink Outdoor 4 : c’est la plus forte remise de la liste, à -69 %. Le lien mène à un pack de quatre caméras avec module de synchronisation, et non à une caméra seule. Chaque caméra filme en 1080p avec un champ de 143° et fonctionne sur deux piles AA lithium, annoncées pour deux ans avec les réglages par défaut. L’enregistrement dans le cloud demande un abonnement Blink, vendu séparément.
Prime Day d’octobre : ce que disent vraiment ces remises
Les plus fortes baisses touchent les appareils d’Amazon, caméras Blink et Ring, Fire TV Stick 4K Plus et Kindle Scribe, ainsi que des PC portables comme le Galaxy Book5 360 ou l’IdeaPad Slim 3, tous au-delà de 40 %. Les smartphones Google bougent beaucoup moins, de 5 % à 10 %. Mesurées contre le plus bas des 30 derniers jours, ces remises restent réelles : 28 offres dépassent 30 %, et pour 35 des 50 produits, le prix est aussi le plus bas que nous ayons relevé depuis le début de l’année.
Côté conditions, 38 prix sur 50 sont réservés aux membres Prime. La plupart des offres prennent fin le 7 octobre à 23 h 59, mais celles sur les Fire TV, Blink et Ring courent jusqu’au 12 octobre. Si vous hésitez entre les deux Kindle de la sélection et une liseuse d’une autre marque, notre comparatif des meilleures liseuses passe en revue les modèles que nous avons testés.
Jours Flash Prime : vos questions
Quand ont lieu les Jours Flash Prime 2026 ?
Ils se tiennent du mardi 6 octobre à 0 h 01 au mercredi 7 octobre 2026 à 23 h 59, soit 48 heures. Certaines offres sur les appareils Amazon restent valables jusqu’au 12 octobre.
Faut-il être abonné Prime pour profiter des offres ?
Pour la majorité d’entre elles, oui : 38 des 50 prix de notre sélection sont réservés aux membres Prime, et nous le signalons dans la liste. Les 12 autres, dont les deux Kindle et plusieurs caméras Blink et Ring, sont accessibles sans abonnement.
Comment savoir si une remise du Prime Day est réelle ?
Amazon affiche sur la fiche produit le prix le plus bas pratiqué sur les 30 derniers jours : c’est la référence que nous retenons, plutôt que le prix conseillé. Un comparateur de prix permet en complément de consulter l’historique sur plusieurs mois.
Comment profiter des Jours Flash Prime Amazon ?
Afin de profiter du Prime Day d’automne d’Amazon, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69,90 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-24 ans)