Logitech G voit sa G502 X PLUS LIGHTSPEED baisser de 69,44 € chez Amazon. Cette souris sans fil reprend la forme de la G502 et ajoute le capteur HERO 25K, des switches hybrides et un éclairage RVB.
La G502 est l'une des souris gaming les plus populaires de Logitech. Sa version X PLUS passe au sans fil, avec la technologie LIGHTSPEED et des boutons hybrides optique-mécanique. Elle est affichée à 80,55 € au lieu de 149,99 € pendant les Jours Flash Prime. C'est une belle remise sur une souris haut de gamme, pour jouer comme pour travailler.
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Pourquoi choisir cette souris gaming Logitech ?
- Un capteur optique HERO 25K, jusqu'à 25 600 DPI
- La technologie sans fil LIGHTSPEED, annoncée comme 68% plus rapide que la génération précédente
- Des switches hybrides LIGHTFORCE, qui allient la rapidité de l'optique et le toucher du mécanique
- Un éclairage LIGHTSYNC RVB à 8 LED, personnalisable
- Jusqu'à 130 heures d'autonomie sans éclairage RVB, et 37 heures avec
Une icône du gaming sans fil
La G502 X PLUS garde la silhouette qui a fait le succès de la gamme : une forme ergonomique pour main droite, un repose-pouce marqué et une molette double mode. Elle se destine aux joueurs de toutes sortes, du FPS aux jeux de stratégie ou d'aventure, et elle sert aussi bien au bureau pour naviguer ou travailler. Ses nombreux boutons programmables se règlent avec le logiciel G HUB, avec jusqu'à cinq profils enregistrés dans la souris.
Son format est généreux : 131,4 mm de long pour 106 g. Cela plaira aux grandes mains, mais déplaira aux joueurs qui cherchent une souris ultra-légère, ou qui ont de petites mains. La connexion se fait par dongle 2,4 GHz, sans Bluetooth, et la souris n'existe pas pour les gauchers.
Des clics hybrides, entre optique et mécanique
La vraie nouveauté de cette génération se trouve sous les boutons principaux. Les switches LIGHTFORCE combinent une détection optique, rapide et sans rebond, avec un mécanisme physique qui garde un clic net et satisfaisant. Ils réagissent vite et ne s'usent pas comme un switch mécanique classique.
Ce choix change l'expérience au quotidien. Les clics sont précis en jeu, et plus agréables qu'avec un simple capteur optique, notamment pour les jeux où l'on clique en rafale. Il s'accompagne d'un capteur HERO 25K, sans lissage ni accélération, pour un suivi fiable à toutes les sensibilités.
✅ Les points forts
- Capteur HERO 25K précis et connexion LIGHTSPEED très réactive
- Switches hybrides LIGHTFORCE, clics rapides et nets
- Grande autonomie (jusqu'à 130 h sans RVB), éclairage RVB personnalisable et boutons programmables
❌ Les limites
- Poids de 106 g et gabarit imposant, peu adaptés aux petites mains et aux joueurs FPS cherchant la légèreté
- Réservée aux droitiers, sans Bluetooth, et autonomie réduite à 37 h avec le RVB
Faut-il craquer pour la G502 X PLUS ?
Cette baisse met la G502 X PLUS à un tarif plus raisonnable pour une souris gaming sans fil haut de gamme. Elle conviendra aux joueurs aux mains moyennes à grandes qui veulent de la précision et de nombreux boutons. Les amateurs de souris très légères devront regarder ailleurs.
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