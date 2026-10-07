La G502 X PLUS garde la silhouette qui a fait le succès de la gamme : une forme ergonomique pour main droite, un repose-pouce marqué et une molette double mode. Elle se destine aux joueurs de toutes sortes, du FPS aux jeux de stratégie ou d'aventure, et elle sert aussi bien au bureau pour naviguer ou travailler. Ses nombreux boutons programmables se règlent avec le logiciel G HUB, avec jusqu'à cinq profils enregistrés dans la souris.

Son format est généreux : 131,4 mm de long pour 106 g. Cela plaira aux grandes mains, mais déplaira aux joueurs qui cherchent une souris ultra-légère , ou qui ont de petites mains. La connexion se fait par dongle 2,4 GHz, sans Bluetooth, et la souris n'existe pas pour les gauchers .