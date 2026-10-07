La batterie externe INIU permet de recharger smartphone, tablette et console portable où que vous soyez. Jusqu’à ce soir, les membres Prime peuvent l’obtenir à 26,99 € chez Amazon, contre 36,99 € en temps normal.
Les dernières heures des Jours Flash Prime se déroulent en ce moment même. Si vous cherchez à vous équiper d’une batterie externe afin de pouvoir recharger facilement vos appareils portables, vous pouvez opter pour la Power Bank INIU de 20 000 mAh, disponible à 26,99 € chez Amazon. Ce modèle délivre jusqu’à 45 W et intègre un câble USB-C directement dans son boîtier. Il s’adresse aux voyageurs, aux étudiants et aux personnes qui utilisent beaucoup leur smartphone (ou leur Nintendo Switch) loin d’une prise.
La batterie externe INIU 20 000 mAh 45 W est à 26,99 € chez Amazon pour les membres Prime jusqu’à ce soir.
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Pourquoi choisir cette batterie externe INIU ?
- Pour sa capacité : les 20 000 mAh constituent une réserve pour plusieurs recharges de smartphone, trois à quatre fois en moyenne selon le modèle.
- Pour son câble intégré : vous pouvez brancher directement un appareil USB-C sans emporter de cordon supplémentaire.
- Pour sa charge rapide : elle fournit jusqu’à 45 W à un appareil compatible, avec la prise en charge des protocoles PD et PPS.
Un accessoire pratique pour les longues journées
Que vous soyez du genre à oublier de recharger votre smartphone la nuit ou que vous aimiez jouer à des jeux mobiles gourmands dans les transports en commun, cette batterie peut vous offrir plusieurs heures d’utilisation supplémentaire au quotidien. Son affichage numérique indique le niveau de charge restant, ce qui évite d’être pris au dépourvu lorsqu’elle est presque vide. En complément du câble intégré, elle dispose d’un port USB-C et d’un port USB-A pour alimenter jusqu’à trois appareils simultanément. Attention cependant : INIU indique une puissance totale limitée à 15 W en charge simultanée, contre 45 W au maximum sur une seule sortie USB-C.
Une réserve généreuse qui peut nécessiter une grande poche
Une capacité de 20 000 mAh assure plusieurs charges de smartphone et de tablette, et la batterie est autorisée dans les cabines des avions. En revanche, avec environ 326 g et 2,9 cm d’épaisseur, elle sera moins discrète dans une poche qu’une petite batterie de dépannage.
✅ Les points forts
- Capacité de 20 000 mAh.
- Câble USB-C intégré.
- Jusqu’à 45 W pour un appareil compatible.
❌ Les limites
- Puissance totale réduite à 15 W en charge multiple.
- Poids d’environ 326 g.
Pratique et endurante, cette batterie INIU noire coûte 26,99 € aujourd’hui chez Amazon.
À ce tarif, cette batterie INIU constitue une réserve utile pour les utilisateurs réguliers de smartphones et de tablettes, avec un câble toujours disponible. Et elle est compatible avec les consoles portables !
Cependant, si vous désirez simplement prolonger l’autonomie de votre smartphone en rentrant chez vous après une journée de travail, vous pouvez aussi opter pour une batterie avec une capacité plus réduite, et donc plus facile à transporter.
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