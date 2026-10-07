À ce tarif, cette batterie INIU constitue une réserve utile pour les utilisateurs réguliers de smartphones et de tablettes, avec un câble toujours disponible. Et elle est compatible avec les consoles portables !

Cependant, si vous désirez simplement prolonger l’autonomie de votre smartphone en rentrant chez vous après une journée de travail, vous pouvez aussi opter pour une batterie avec une capacité plus réduite, et donc plus facile à transporter.