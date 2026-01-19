Depuis le 15 janvier 2026, toutes les compagnies du groupe allemand Lufthansa ont tourné le dos aux recharges en altitude, autrement dit à la batterie externe, comme l'a annoncé l'entreprise. Brussels Airlines, Swiss, Edelweiss, Austrian Airlines et consorts appliquent désormais la même règle inflexible : vos power banks doivent rester dans votre poche, point final. Vous ne pouvez ni alimenter votre téléphone avec, ni les brancher sur les prises USB intégrées aux sièges. Vous ne pourrez donc plus faire qu'avec le seul port de votre siège directement.