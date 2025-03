Les batteries externes utilisent majoritairement la technologie lithium-ion, qui influence considérablement leur taille mais également leur poids. Pour faire simple : plus une batterie est grande, plus elle peut stocker d'énergie. Si votre batterie annonce une capacité importante (500 000 mAh, par exemple) mais qu'elle est compacte et ne pèse pas bien lourd, méfiance : il est probable qu'il s'agisse d'une contrefaçon.