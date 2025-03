Des compagnies asiatiques adoptent des mesures similaires, et certaines vont même plus loin. Korean Air et Asiana, par exemple, imposent même des restrictions plus sévères en exigeant carrément que ces appareils soient placés dans des sachets en plastique et transportés sur la personne, plutôt que dans les bagages à main. Des mesures qui visent à réduire les risques d'incendie en vol.