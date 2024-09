Ccts

C’est toujours et uniquement les grandes marques qui rappellent. Et c’est pour « un risque de » donc c’est encore assez safe. Les sous marques à pas cher devraient être bien plus encadrées légalement sur la sécurité et les normes. On nous bassine avec le cout écologique des batteries et la pénuries de composants mais il y a une quantité enormissime de batteries de m**** en vente partout. Surtout les batteries de remplacement « compatibles » où on te vends des « encore plus puissantes que l’originale » et qui surchauffent ou tombent en panne au bout de quelques mois direction la poubelle. Anker est une bonne marque, c’est bien qu’ils rappellent et fassent un bon suivi de leurs fournisseurs.