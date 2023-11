Les batteries au lithium sont-elles vraiment si dangereuses en avion ? Oui, malheureusement...

Il y a de cela pratiquement un an jour pour jour, un Airbus A320 d'Air France achevait son vol entre Malaga et Paris, et amorçait son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle quand un incident potentiellement dramatique vint affoler les passagers et l'équipage.

En effet, la cigarette électronique d'une des personnes présentes explosait soudainement dans sa poche, à quelque 2 000 pieds du sol. Un membre de l'équipage réussi à éteindre rapidement l'incendie grâce à un extincteur, mais le passager était par contre grièvement blessé.