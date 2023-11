AirPods Pro 2 : des contrefaçons des écouteurs Apple passées aux rayons X révèlent leurs vilains petits secrets

Le passage aux rayons X est sans appel pour les copies. Il révèle une conception bien moins élaborée que celle des AirPods Pro originaux, et le recours à des matériaux et composants bas de gamme. « […] Les deux modèles d'AirPods contrefaits contiennent des batteries lithium-ion à pochettes qui sont non seulement moins sophistiquées dans leur construction, mais aussi potentiellement moins sûres », révèle Lumafield.