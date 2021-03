Apple va traquer la contrefaçon sur Instagram avec une équipe dédiée

La firme de Cupertino a donc dédié une équipe d'experts dont les effectifs n'ont pas été communiqués à nos confrères de Bloomberg. En pleine expansion des commerces en ligne depuis un an, Facebook Marketplace, Instagram Shopping et Amazon en particulier sont le théâtre de cette vente de contrefaçons et les cibles principales d'Apple. En effet, les vendeurs de produits contrefaits sévissent depuis un long moment sur ces plateformes et ce marché générerait plusieurs millions de dollars en Occident.