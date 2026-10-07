Durant ces Jours Flash Prime, les JBL Waves Buds sont disponibles à prix cassé puisqu'ils perdent plus de 60 %. Une remise XXL qui s'explique par la sortie depuis plus d'un an de la deuxième génération.
Sur le marché des écouteurs connectés, vous pouvez trouver votre bonheur sans débourser plus de 100 euros et parfois même sans dépenser plus de 25 euros puisque les JBL Waves Buds sont en réduction durant les Jours Flash Prime. L'occasion d'acquérir de petites oreillettes qui ne paient pas de mine, mais qui sont remplis de qualité comme cette autonomie de 32 heures.
Durant les Jours Flash Prime, les JBL Waves Buds passent de 59,99 euros à 22,99 euros
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Pourquoi choisir les JBL Wave Buds ?
- La technologie Smart Ambient : À défaut d'avoir une vraie réduction de bruit, les JBL Wave Buds arrivent à atténuer légèrement les bruits extérieurs pour une écoute plus confortable.
- 32 heures d'autonomie : En une seule charge, les JBL Wave Buds tiendront huit heures, mais avec le boîtier, le total grimpe à 32 heures, ce qui est largement suffisant pour vos séances de sport ou vos voyages les plus longs.
- Pour leur prix : Si les JBL Wave Buds présentent des défauts, il faut souligner qu'ils sont proposés pour seulement 22 euros, un prix que peu d'écouteurs sans fil peuvent offrir aujourd'hui.
Des petits écouteurs remplis de qualités
Pour 22 euros, il faut avoir à l'esprit que certains attendus concernant des écouteurs connectés ne sont pas remplis avec ces JBL Wave Buds. Par exemple, il n'y a aucun contrôle sur les oreillettes, mais est-ce réellement un problème lorsque même les AirPods n'en ont pas ? À vous de juger.
La réduction de bruit est aussi absente, mais JBL essaie tout de même de proposer une expérience immersive avec le Smart Ambient. Il essaie de réduire les bruits extérieurs pour une meilleure écoute. La technologie TalkThru est aussi de la partie pour entendre ce que dit votre interlocuteur sans avoir à retirer les oreillettes.
Du côté de l'écoute, cela reste correct avec l'accent mis sur les basses particulièrement identifiables.
Parfait pour le sport
Parmi les quelques problèmes qui découlent des écouteurs connectés, il y a le maintien surtout lors d'efforts physiques. Il n'est pas rare que certains écouteurs tombent de vos oreilles parce que l'embout n'est pas adapté à vos esgourdes. Avec les JBL Wave Buds, ce problème n'existe pas puisqu'ils sont livrés avec trois embouts.
Ainsi, vous pourrez faire votre séance de sport sans souci. Autre bonne nouvelle : ils sont certifiés IP54 et ne seront donc pas fragilisés par votre transpiration. Enfin, du côté de l'autonomie, ils tiennent huit heures en une seule charge et si vous partez avec le boîtier, ils pourront tenir 32 heures sans recharge.
✅ Les points forts
- Pas de réduction de bruit, mais le Smart Ambient
- Étanche pour le sport
- Jusqu'à 32 heures d'autonomie
❌ Les limites
- Pas de réduction de bruit
- Pas de contrôle de sur les oreillettes
Durant les Jours Flash Prime, les JBL Waves Buds passent de 59,99 euros à 22,99 euros
Les JBL Waves Buds sont des écouteurs petits, mais efficaces et surtout vendus à un prix abordable. Pour ceux qui cherchent des oreillettes simples pour écouter de la musique dans la rue ou dans les transports en commun alors la copie proposée par ces JBL Waves Buds sera satisfaisante.
Les plus pointilleux seront gênés par l'absence de réduction de bruit, ce qui peut être gênant dans les endroits bruyants comme le métro
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