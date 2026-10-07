Pour 22 euros, il faut avoir à l'esprit que certains attendus concernant des écouteurs connectés ne sont pas remplis avec ces JBL Wave Buds. Par exemple, il n'y a aucun contrôle sur les oreillettes, mais est-ce réellement un problème lorsque même les AirPods n'en ont pas ? À vous de juger.

La réduction de bruit est aussi absente, mais JBL essaie tout de même de proposer une expérience immersive avec le Smart Ambient. Il essaie de réduire les bruits extérieurs pour une meilleure écoute. La technologie TalkThru est aussi de la partie pour entendre ce que dit votre interlocuteur sans avoir à retirer les oreillettes.

Du côté de l'écoute, cela reste correct avec l'accent mis sur les basses particulièrement identifiables.