L'Alienware AW2725D est un écran bien fini avec une dalle de 27 pouces qui dispose de bordures fines. Seule la bordure inférieure est plus imposante pour laisser apparaître la mention Alienware. À l'arrière, on retrouve deux ports HDMI 2.1 pour pouvoir brancher une PlayStation 5 et une Xbox Series X/S.

Maintenant que l'écran est installé, il faut se pencher sur ses spécificités. Il offre une image en QHD avec une résolution de 2 560 x 1 440 pixels. Cet écran brille par sa réactivité mesurée à 0,03 ms avec un taux de rafraîchissement qui peut grimper à 280 Hz.

L'écran est aussi compatible avec le HDR10 pour obtenir des noirs plus profonds et des contrastes améliorés. Côté luminosité, le pic est mesuré à 1 000 nits, mais il n'y a pas d'anti-reflet, ce qui peut être gênant si vous jouez dans une pièce exposée au soleil.