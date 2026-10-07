Avec son taux de rafraîchissement de 280 Hz et son temps de réponse de 0,03 ms, l'Alienware AW2725D conviendra à tous les joueurs pour un prix réduit puisqu'il perd un peu plus de 100 euros à l'occasion des Jours Flash d'Amazon.
Sur Amazon, l'Alienware AW2725D est disponible à 452,77 euros au lieu de 599 euros
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Pourquoi choisir l'Alienware AW2725D ?
- Pour sa réactivité : Les joueurs compétitifs seront ravis puisque l'écran possède un taux de rafraîchissement de 280 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms.
- Pour la QHD sur un écran de 26,7 pouces : Les joueurs solo pourront profiter d'une belle image avec une résolution en QHD et une compatibilité avec le HDR10.
- Pour tous les joueurs : Les deux ports HDMI 2.1 permettent de jouer aux consoles les plus récentes en 144 Hz.
Adapté aux joueurs les plus nerveux
L'Alienware AW2725D est un écran bien fini avec une dalle de 27 pouces qui dispose de bordures fines. Seule la bordure inférieure est plus imposante pour laisser apparaître la mention Alienware. À l'arrière, on retrouve deux ports HDMI 2.1 pour pouvoir brancher une PlayStation 5 et une Xbox Series X/S.
Maintenant que l'écran est installé, il faut se pencher sur ses spécificités. Il offre une image en QHD avec une résolution de 2 560 x 1 440 pixels. Cet écran brille par sa réactivité mesurée à 0,03 ms avec un taux de rafraîchissement qui peut grimper à 280 Hz.
L'écran est aussi compatible avec le HDR10 pour obtenir des noirs plus profonds et des contrastes améliorés. Côté luminosité, le pic est mesuré à 1 000 nits, mais il n'y a pas d'anti-reflet, ce qui peut être gênant si vous jouez dans une pièce exposée au soleil.
Un prix vraiment attractif
Avec cette réduction, cet écran d'Alienware flirte avec les 450 euros. Un prix bien plus attractif surtout lorsque l'on prend en compte la présence du QD-OLED qui permet justement d'obtenir cette luminosité plus éclatante.
Un argument de poids sur cette gamme de prix puisque les téléviseurs vendus pour moins de 500 euros qui disposent de l'OLED sont légion, mais ceux qui proposent une fiche technique si complète avec l'ajout du QD-OLED sont moins nombreux.
✅ Les points forts
- Du 280 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms
- Le QHD et la compatibilité avec le HDR10
- Deux ports HDMI 2.1 pour la PS5 et les dernières Xbox
❌ Les limites
- Pas d'enceinte intégrée
- Des reflets trop présents
Sur Amazon, l'Alienware AW2725D est disponible à 452,77 euros au lieu de 599 euros
Avec cette réduction d'Amazon, l'Alienware AW2725D est un écran vraiment intéressant que satisfera les joueurs compétitifs, mais aussi les joueurs de jeux solo qui aiment profiter de jolis paysages comme cela peut être le cas sur des titres comme Ghost of Yotei. Avec GTA VI qui approche, c'est le moment de déjà préparer l'arrivée du jeu le plus attendu de l'année.
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