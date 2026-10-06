Liseuses Kindle, lecteurs Fire TV, caméras Blink et sonnettes Ring : Amazon profite de ses Jours Flash Prime pour baisser le prix de ses propres appareils. Sur la sécurité de la maison, le prix d’achat ne dit pas tout, et nous détaillons aussi ce que coûte l’abonnement.
Les Jours Flash Prime se tiennent le mardi 6 et le mercredi 7 octobre, mais Amazon a commencé à baisser ses propres gammes avant l’événement. Particularité de cette sélection : sur les 16 offres retenues, une seule est réservée aux membres Prime, le support Blink à projecteurs. Treize d’entre elles restent valables jusqu’au lundi 12 octobre à 23 h 59, selon les dates affichées au moment de notre sélection.
La sélection réunit douze produits Ring et Blink, deux liseuses Kindle et deux lecteurs Fire TV. Plusieurs offres sont des packs : vérifiez le nombre de caméras indiqué sur chaque ligne. Les remises sont calculées à partir du prix le plus bas que nous avons relevé sur les 30 jours précédents.
Tous les appareils Amazon en promotion
Pour profiter du Prime Day, n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
- Liseuse Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99 € au lieu de 299,99 €
- Liseuse Amazon Kindle Scribe 64 Go avec stylet premium à 259,99 € au lieu de 479,99 €
- Pack 4 caméras Blink Outdoor 4 et sonnette vidéo 2K+ à 84,99 € au lieu de 274,99 €
- Pack 4 caméras extérieures Blink 2K+ et sonnette vidéo 2K+ à 107,99 € au lieu de 309,99 €
- Support Blink avec projecteurs Arc et 2 caméras Mini 2K+ (réservé aux membres Prime) à 59,99 € au lieu de 149,99 €
- Caméra Ring Spotlight Cam Plus sans fil à 69,99 € au lieu de 149,99 €
- Sonnette vidéo Ring Battery Video Doorbell Pro 4K à 149,99 € au lieu de 249,99 €
- Caméra extérieure avec projecteur Blink (nouvelle génération) à 37,99 € au lieu de 94,99 €
- Interphone connecté Ring Intercom Video (nouvelle génération) à 48,99 € au lieu de 99,99 €
- Sonnette vidéo sans fil Ring et caméra intérieure Ring à 49,99 € au lieu de 99,99 €
- Caméra extérieure Ring Stick Up Cam sans fil et caméra intérieure Ring à 34,99 € au lieu de 79,99 €
- Lot de 2 caméras Blink Mini 2K+ à 34,99 € au lieu de 79,99 €
- Sonnette vidéo filaire Ring Video Doorbell Wired (nouvelle génération) à 39,99 € au lieu de 79,99 €
- Amazon Fire TV Cube à 109,99 € au lieu de 159,98 €
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99 € au lieu de 69,99 €
- Caméra intérieure Ring Indoor Cam (2e génération) à 24,99 € au lieu de 49,99 €
Six offres passées au crible
Sur ces appareils, le prix affiché n’est qu’une partie du coût. Les caméras et sonnettes Ring et Blink ont besoin d’un abonnement pour conserver les vidéos, quand les Kindle et les Fire TV s’appuient sur les services d’Amazon. Voici ce qu’il faut savoir sur six offres de la liste.
- Pack Blink Outdoor 4 à 84,99 € : quatre caméras extérieures, une sonnette vidéo et le module de synchronisation, pour 69 % de moins que le prix de référence. La Blink Outdoor 4 filme en 1080p avec un angle de 143 degrés et tient jusqu’à deux ans sur deux piles AA, selon Blink. Sans abonnement, vous recevez les alertes de mouvement et la vue en direct, mais rien n’est enregistré : comptez 3 € par mois et par appareil avec Blink Basic, ou 10 € par mois pour tous vos appareils avec Blink Plus.
- Lot de 2 Blink Mini 2K+ à 34,99 € : soit 17,50 € la caméra, moins que les 19,99 € de l’offre à l’unité que nous avons relayée le 5 octobre. Cette petite caméra d’intérieur filme en 2 560 x 1 440 pixels. Sans abonnement, les vidéos ne sont pas sauvegardées dans le cloud, mais un Sync Module 2 associé à une clé USB permet de les stocker localement.
- Ring Battery Video Doorbell Pro à 149,99 € : c’est la seule sonnette 4K de la sélection, avec un zoom jusqu’à 10x selon Ring. Alimentée par batterie, elle se passe de câblage. Comme les autres produits Ring, elle dépend de l’abonnement Ring pour conserver l’historique des vidéos ; la fiche mentionne un essai gratuit de 30 jours.
- Ring Intercom Video à 48,99 € : il s’adresse aux habitants d’immeuble. Branché sur l’interphone existant, il permet de voir qui sonne, de parler au visiteur et d’ouvrir la porte du hall depuis le smartphone, y compris avec des clés virtuelles pour les proches. Vérifiez la compatibilité de votre interphone avant d’acheter.
- Kindle Colorsoft Signature Edition à 199,99 € : c’est la liseuse couleur d’Amazon, avec recharge sans fil, certification IPX8 et éclairage à réglage automatique. Notre test lui a attribué 6/10 : rendu des couleurs réussi et rémanence quasi absente, mais un écran de 7 pouces trop petit pour la BD et un prix élevé face à la concurrence. Elle revient ici au prix que nous avions déjà relevé à la rentrée.
- Fire TV Cube à 109,99 € : dans notre test du Fire TV Cube, nous lui avions attribué 8/10 pour sa connectique complète, avec port Ethernet et entrée HDMI, son Wi-Fi 6E et sa commande vocale Alexa. Nous le réservions toutefois aux installations home cinéma. Pour un usage courant, notre test orientait vers un Fire TV Stick 4K, bien moins cher : le modèle 4K Plus de la sélection est à 37,99 €.
Ring ou Blink : lequel choisir ?
Les deux marques appartiennent à Amazon et fonctionnent avec Alexa, mais elles ne visent pas tout à fait le même usage. Blink mise sur des caméras sur piles et un module de synchronisation qui relaie le Wi-Fi : ses packs offrent ici le plus de caméras pour le prix, jusqu’à quatre caméras et une sonnette pour 84,99 €. Ring propose des sonnettes plus complètes, jusqu’à la 4K, et un interphone connecté pensé pour les immeubles.
Dans les deux cas, l’abonnement fait partie du budget, puisque sans lui les vidéos ne sont pas conservées dans le cloud. Si vous voulez éviter tout frais mensuel, des caméras à carte microSD existent chez d’autres marques, et notre comparatif des meilleures caméras de surveillance distingue les modèles qui fonctionnent sans abonnement.
Appareils Amazon et Jours Flash Prime : vos questions
Faut-il être membre Prime pour profiter de ces offres ?
Non, sauf pour le support Blink avec projecteurs Arc, réservé aux membres Prime. Les 15 autres offres de la sélection s’affichent au même prix pour tous les clients.
Les caméras Blink et Ring fonctionnent-elles sans abonnement ?
Oui, mais de façon limitée, car les vidéos ne sont alors pas enregistrées dans le cloud. Chez Blink, vous gardez les alertes de mouvement et la vue en direct, et un Sync Module 2 avec une clé USB permet un stockage local ; chez Ring, l’abonnement est quasi indispensable pour conserver l’historique.
Jusqu’à quand durent ces promotions ?
Les deux Kindle et le support Blink sont remisés jusqu’au mercredi 7 octobre à 23 h 59. Les treize autres offres courent jusqu’au lundi 12 octobre à 23 h 59, selon les dates affichées sur les fiches au moment de notre sélection.
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Comment profiter des Jours Flash Prime Amazon ?
Afin de profiter du Prime Day d’automne d’Amazon, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)