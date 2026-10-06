Les Jours Flash Prime se tiennent le mardi 6 et le mercredi 7 octobre, mais Amazon a commencé à baisser ses propres gammes avant l’événement. Particularité de cette sélection : sur les 16 offres retenues, une seule est réservée aux membres Prime, le support Blink à projecteurs. Treize d’entre elles restent valables jusqu’au lundi 12 octobre à 23 h 59, selon les dates affichées au moment de notre sélection.

La sélection réunit douze produits Ring et Blink, deux liseuses Kindle et deux lecteurs Fire TV. Plusieurs offres sont des packs : vérifiez le nombre de caméras indiqué sur chaque ligne. Les remises sont calculées à partir du prix le plus bas que nous avons relevé sur les 30 jours précédents.