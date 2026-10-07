Le PC portable Lenovo Yoga Slim 7 bénéficie de 330 € de réduction jusqu’à ce soir sur Amazon, dans le cadre des Jours Flash Prime. Ce modèle embarque un écran OLED de 14 pouces ainsi qu’une configuration adaptée au travail et aux loisirs.
Pour les Jours Flash Prime, Amazon passe le prix du PC portable Lenovo Yoga Slim 7 de 1 199 € à 869 €. Cela représente 28 % d’économies sur ce modèle qui embarque un processeur AMD Ryzen AI 7 345, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Cette configuration sous Windows 11 convient aux travailleurs mobiles, aux étudiants ainsi qu’aux personnes qui désirent s’offrir une machine polyvalente sans dépasser la barre symbolique des 900 €.
Le Lenovo Yoga Slim 7 OLED est à 869,99 € chez Amazon pour les membres Prime, mais l’offre n’est valable que jusqu’à ce soir.
Pour profiter des Jours Flash Prime n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir le Lenovo Yoga Slim 7 ?
- Pour son écran OLED : la dalle de 14 pouces offre des noirs profonds, appréciables pour regarder des films et des séries.
- Pour sa configuration polyvalente : le Ryzen AI 7 345 et les 16 Go de RAM permettent de travailler efficacement en multitâche.
- Pour son format transportable : ce PC ne pèse que 1,19 kg, ce qui le rend très facile à transporter.
Un écran confortable et des fonctionnalités IA
L’écran OLED de 14 pouces qui équipe le Yoga Slim 7 affiche une définition de 1 920 × 1 200 pixels au format 16:10. Cela le rend confortable pour consulter des documents, surfer sur Internet ou encore regarder des vidéos. Par ailleurs, son processeur AMD Ryzen AI 7 intègre un NPU qui accélère l’utilisation de l’intelligence artificielle en local. Ce PC est labellisé Copilot+, ce qui indique qu’il prend en charge les fonctions d’IA intégrées à Windows 11. La machine embarque également un clavier AZERTY rétroéclairé et une webcam Full HD avec obturateur de confidentialité. Sa connectique comprend une sortie HDMI, deux ports USB-C USB4 et un port USB-A.
Un ultraportable dont la mémoire ne peut pas évoluer
Ce Yoga Slim 7 privilégie la mobilité et le confort d’affichage, ce qui le rend adapté à un usage bureautique poussé, même en déplacement. Cependant, sa puce graphique intégrée n’est pas assez puissante pour faire tourner des jeux exigeants. Lenovo précise également que la mémoire est soudée, ce qui bloque le PC à ses 16 Go de RAM de base.
✅ Les points forts
- Écran OLED de 14 pouces au format 16:10.
- Ryzen AI 7 et 16 Go de RAM.
- Connectique USB4, USB-A et HDMI.
❌ Les limites
- Mémoire vive non extensible.
Chargeur non fourni.
Pendant encore quelques heures, le Lenovo Yoga Slim 7 est disponible à 869,99 € au lieu de 1 199 € sur Amazon.
À ce tarif, le Lenovo Yoga Slim 7 est parfaitement adapté aux étudiants et aux actifs qui cherchent un ordinateur compact doté d’un écran agréable et de fonctions IA optimisées.
Les utilisateurs de logiciels créatifs lourds gagneront à choisir un modèle équipé de davantage de mémoire, et les joueurs risquent fort de ne pas y trouver leur compte. Avant de commander, prévoyez aussi un chargeur USB-C Power Delivery compatible de 65 W, car Lenovo n’en fournit pas.
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