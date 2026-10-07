À ce tarif, le Lenovo Yoga Slim 7 est parfaitement adapté aux étudiants et aux actifs qui cherchent un ordinateur compact doté d’un écran agréable et de fonctions IA optimisées.

Les utilisateurs de logiciels créatifs lourds gagneront à choisir un modèle équipé de davantage de mémoire, et les joueurs risquent fort de ne pas y trouver leur compte. Avant de commander, prévoyez aussi un chargeur USB-C Power Delivery compatible de 65 W, car Lenovo n’en fournit pas.