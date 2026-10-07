Si vous êtes à la recherche d’un SSD NVMe doté de beaucoup d’espace de stockage et de débits rapides, le Samsung NVMe SSD 990 Pro se présente comme un choix adapté.

En revanche, pour un usage bureautique, un modèle avec des débits moins élevés, une capacité inférieure et, surtout, un tarif plus accessible, peut s’avérer plus en accord avec vos besoins.