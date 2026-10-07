Le Samsung 990 Pro 4 To combine une grande capacité de stockage à des débits élevés, ce qui le rend adapté à l’installation de jeux et au stockage de lourds fichiers. Jusqu’à la fin des Jours Flash Prime, Amazon le propose à 549,99 € au lieu de 625 €.
Les Jours Flash Prime se déroulent jusqu’à ce soir sur Amazon, et, si vous cherchez à étendre la capacité de stockage de votre PC, vous pouvez notamment vous tourner vers le SSD Samsung 990 Pro 4 To disponible à 549,99 € au lieu de 625 €. Il s’agit d’un SSD interne au format M.2 2280, utilisant une interface PCIe 4.0. Point important, il s’agit d’un modèle sans dissipateur et il ne peut donc pas être utilisé tel quel dans une PS5.
Le SSD Samsung 990 Pro 4 To est à 549,99 € au lieu de 625 € chez Amazon via une offre réservée aux membres Prime.
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Pourquoi choisir le SSD Samsung 990 Pro 4 To ?
- Pour sa capacité : les 4 To permettent de conserver une bibliothèque de jeux conséquente, mais aussi des projets vidéo et d’autres gros fichiers au même endroit.
- Pour ses débits rapides : Samsung annonce jusqu’à 7 450 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture séquentielles.
- Pour son logiciel : Samsung Magician permet de surveiller l’état du SSD et de mettre à jour son micrologiciel.
De la place pour installer vos jeux Steam, GOG, Epic…
Les jeux PC prennent toujours plus de place, entre leur installation de base, leurs patchs et leurs DLC. Ce SSD Samsung de 4 To peut vous éviter bien des séances d’arbitrage et de désinstallation pour libérer de l’espace. Quant aux débits annoncés par la marque, ils ont surtout un intérêt pour les transferts de gros fichiers. Notre test du SSD Samsung 990 Pro, réalisé sur la version 1 To, a accordé la note de 9 sur 10 à ce modèle. Pour en exploiter tout le potentiel, il faut néanmoins l’installer dans un emplacement M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 compatible.
Une configuration réservée aux usages gourmands
Ce Samsung 990 Pro s’avère donc performant, notamment grâce à sa mémoire TLC et son cache DRAM dédié. Cependant, c’est un fait, son coût reste élevé malgré l’offre d’Amazon : les hausses tarifaires mondiales sont passées par là ! Son achat se justifie si vos besoins sont en accord avec ses performances.
✅ Les points forts
- Capacité de 4 To.
- Débits séquentiels annoncés élevés en PCIe 4.0.
- Logiciel Samsung Magician pour le suivi du SSD.
❌ Les limites
- Dissipateur thermique non fourni.
- Budget conséquent malgré la réduction.
Le SSD Samsung 990 Pro 4 To est proposé à 549,99 € sur Amazon, jusqu’à ce soir.
Si vous êtes à la recherche d’un SSD NVMe doté de beaucoup d’espace de stockage et de débits rapides, le Samsung NVMe SSD 990 Pro se présente comme un choix adapté.
En revanche, pour un usage bureautique, un modèle avec des débits moins élevés, une capacité inférieure et, surtout, un tarif plus accessible, peut s’avérer plus en accord avec vos besoins.
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