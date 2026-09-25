Autre nouveauté majeure, Code doit permettre de créer de petits logiciels sans passer par un environnement de développement classique. Il suffit de décrire son besoin en langage naturel pour demander à Copilot de concevoir un tableau de bord, un outil de suivi, une automatisation, un widget de bureau ou une application interne à partager avec une équipe. L’assistant choisit ensuite la méthode adaptée et s’exécute.

Code repose sur la même technologie sous-jacente que GitHub Copilot, mais ne cible plus seulement les développeurs. Les programmes créés pourront fonctionner dans un environnement isolé et être hébergés au sein du tenant Microsoft 365 de l’entreprise grâce à Copilot Managed Runtime. Cette nouvelle infrastructure permet d’exécuter les applications conçues avec Cowork, Code ou Copilot Studio, de les connecter aux données de l’entreprise et de les partager avec d’autres utilisateurs, tout en restant sous le contrôle des équipes informatiques. Copilot Managed Runtime est proposé en préversion publique et sera également accessible directement depuis Code.

À terme, Microsoft veut aussi éviter aux utilisateurs et utilisatrices d’avoir à choisir eux-mêmes entre Chat, Cowork ou Code. Il leur faudra formuler leur requête, et Copilot sélectionnera la capacité adaptée à la tâche.