Microsoft revoit Copilot en profondeur avec Home, Code et Autopilot. L’assistant ne veut plus seulement répondre à vos questions, mais créer des outils, exécuter des tâches complètes et poursuivre ses missions sans attendre de nouvelles instructions.
Microsoft vient de dévoiler une nouvelle version de son assistant professionnel, pensée pour réunir dans un même environnement les échanges avec l’IA, le travail délégué, la création de fichiers et le développement de petits logiciels. L’évolution s’articule autour de trois nouveautés pour Copilot, Home, Code et Autopilot, qui s’appuient sur Microsoft 365, les données de l’entreprise et une nouvelle infrastructure chargée d’héberger et d’exécuter les applications créées avec Copilot.
Un même Copilot pour discuter, déléguer et créer
La nouvelle page Home constitue le point de départ de cette refonte. Microsoft y regroupe Chat, destiné aux questions, recherches ou rédactions rapides, et Cowork, pensé pour les tâches que l’on préfère déléguer à l’IA. Vous pouvez par exemple lui confier la préparation d’une réponse à un appel d’offres, d’un dossier client ou d’un kit de lancement, et le laisser enchaîner les différentes étapes. Home affiche aussi les activités récentes, propose des suggestions et permet de reprendre un travail commencé auparavant.
Microsoft rapproche également Copilot de sa suite Office. Depuis Home, l’assistant pourra créer ou modifier directement de vrais fichiers Word, Excel et PowerPoint, éditables et synchronisés avec les applications Microsoft 365. Une demande de budget pourra ainsi produire un classeur Excel, tandis qu’un brief marketing pourra prendre la forme d’un document Word ou d’une présentation PowerPoint. Plusieurs personnes pourront travailler sur ces fichiers, les modifications étant répercutées dans Copilot comme dans les applications Office.
Autre nouveauté majeure, Code doit permettre de créer de petits logiciels sans passer par un environnement de développement classique. Il suffit de décrire son besoin en langage naturel pour demander à Copilot de concevoir un tableau de bord, un outil de suivi, une automatisation, un widget de bureau ou une application interne à partager avec une équipe. L’assistant choisit ensuite la méthode adaptée et s’exécute.
Code repose sur la même technologie sous-jacente que GitHub Copilot, mais ne cible plus seulement les développeurs. Les programmes créés pourront fonctionner dans un environnement isolé et être hébergés au sein du tenant Microsoft 365 de l’entreprise grâce à Copilot Managed Runtime. Cette nouvelle infrastructure permet d’exécuter les applications conçues avec Cowork, Code ou Copilot Studio, de les connecter aux données de l’entreprise et de les partager avec d’autres utilisateurs, tout en restant sous le contrôle des équipes informatiques. Copilot Managed Runtime est proposé en préversion publique et sera également accessible directement depuis Code.
À terme, Microsoft veut aussi éviter aux utilisateurs et utilisatrices d’avoir à choisir eux-mêmes entre Chat, Cowork ou Code. Il leur faudra formuler leur requête, et Copilot sélectionnera la capacité adaptée à la tâche.
Autopilot continuera à travailler quand vous aurez fermé Copilot
Avec Autopilot, anciennement Scout, Microsoft veut aussi faire de Copilot un agent capable de poursuivre une mission dans le temps sans attendre de nouvelles instructions à chaque étape. Vous lui attribuez un nom, un rôle et un objectif, puis l’agent pourra surveiller des canaux Teams, suivre des discussions, exécuter des tâches récurrentes, relancer les personnes concernées ou reprendre un projet plusieurs jours plus tard.
Dans le cadre d’une évaluation de fournisseurs, Autopilot pourra par exemple préparer le calendrier, organiser les différentes étapes, suivre les réunions et contacter les différents interlocuteurs pour récupérer les informations manquantes. Hébergé dans le cloud, l’agent peut continuer à travailler lorsque votre PC est éteint ou que vous êtes occupé à autre chose.
Autopilot dispose pour cela de sa propre identité, d’une mémoire, d’un espace de travail et même d’un ordinateur dédié. Il peut intervenir dans Teams, Outlook, les conversations, les canaux ou les documents de l’entreprise, selon les droits qui lui ont été accordés, et être mentionné comme n’importe quel collègue dans les espaces de travail concernés. Les administrateurs pourront définir ses permissions, auditer ses actions et encadrer les tâches qu’il est autorisé à effectuer.
En parallèle, Microsoft élargit le contexte auquel Copilot et ses agents peuvent accéder grâce à Microsoft IQ. Cette plateforme s’appuie notamment sur Fabric IQ, qui leur ouvre les données issues de Microsoft Fabric, et Work IQ, qui doit progressivement intégrer celles de Dynamics 365 ainsi que les processus gérés dans Power Platform. Un commercial pourra par exemple rédiger une proposition tenant compte de l’historique d’un client ou de ses précédents tickets de support, sans aller chercher lui-même ces informations dans plusieurs logiciels.
Microsoft prépare enfin un registre unifié de plugins réunissant ses propres extensions, celles de partenaires et les outils développés en interne par les entreprises. Les administrateurs pourront choisir ceux auxquels leurs équipes auront accès.
Un déploiement par étapes et une facturation à l’usage
Sans grande surprise, pour profiter de ce nouveau Copilot, il faudra y mettre le prix. Les fonctions classiques continueront de relever d’une licence utilisateur, mais Microsoft compte facturer à l’usage les fonctions agentiques comme Cowork, Code et Autopilot. Les entreprises pourront suivre les crédits consommés, limiter les familles de modèles accessibles et appliquer leurs propres règles de dépenses.
Home commencera son déploiement dans le programme Frontier au cours des prochaines semaines, tandis que Code doit y arriver dès la fin du mois, avant une disponibilité plus large dans les semaines suivantes. Autopilot étendra de son côté sa préversion privée à la fin du mois. Une préversion destinée aux abonnés Microsoft 365 Premium et Pro est prévue plus tard cette année.
Microsoft a enfin confirmé plancher sur la suite avec Today, un tableau de bord personnalisé qui puisera dans les mails, le calendrier, les réunions, les tâches et les discussions Teams pour repérer ce que vous avez manqué, ce qu’il faut traiter en priorité et ce qui peut attendre. Copilot pourra aussi préparer une partie du travail en amont et proposer, par exemple, une réponse déjà rédigée, un changement de planning ou une relance prête à envoyer. Today entrera en préversion privée en octobre avant de débarquer également dans Outlook et Teams.
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