La division gaming de Logitech met à jour son milieu de gamme G3 avec deux nouveaux périphériques pensés pour les joueurs qui veulent du sérieux sans y laisser un rein. La G305 X SUPERLIGHT reprend une formule déjà connue et très populaire auprès des joueurs, celle d'une souris sans fil simple, légère et efficace, tandis que le G316 X veut rendre le clavier mécanique plus accessible, avec un format compact, du 8 kHz et une frappe plus travaillée. Deux produits qui rejoignent le nouveau casque G325 Lightspeed dans la gamme G3 du fabricant vaudois.

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G305 X SUPERLIGHT : elle perd du poids, pas ses ambitions

La souris gamer G305 avait déjà trouvé son public grâce à une forme simple, symétrique et efficace, capable de convenir à beaucoup de mains et de prises en main. Logitech ne réinvente pas la roue, mais procède par petites touches. Ainsi la forme symétrique, plutôt classique, de la souris reste d'actualité, mais ses entrailles a été retravaillées pour pouvoir descendre son poids autour des ±59 grammes.