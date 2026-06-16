Avec la souris G305 X SUPERLIGHT et le clavier G316 X, Logitech G fait évoluer sa série G3 sans faire exploser les prix. Capteur Hero 44K, clavier mécanique à 8 kHz, personnalisation RGB... La marque vise le setup gaming sérieux tout en restant relativement abordable.
La division gaming de Logitech met à jour son milieu de gamme G3 avec deux nouveaux périphériques pensés pour les joueurs qui veulent du sérieux sans y laisser un rein. La G305 X SUPERLIGHT reprend une formule déjà connue et très populaire auprès des joueurs, celle d'une souris sans fil simple, légère et efficace, tandis que le G316 X veut rendre le clavier mécanique plus accessible, avec un format compact, du 8 kHz et une frappe plus travaillée. Deux produits qui rejoignent le nouveau casque G325 Lightspeed dans la gamme G3 du fabricant vaudois.
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G305 X SUPERLIGHT : elle perd du poids, pas ses ambitions
La souris gamer G305 avait déjà trouvé son public grâce à une forme simple, symétrique et efficace, capable de convenir à beaucoup de mains et de prises en main. Logitech ne réinvente pas la roue, mais procède par petites touches. Ainsi la forme symétrique, plutôt classique, de la souris reste d'actualité, mais ses entrailles a été retravaillées pour pouvoir descendre son poids autour des ±59 grammes.
Sous le capot de la G305 X SUPERLIGHT, on retrouve un capteur optique Hero 44K capable de monter jusqu'à 44 000 DPI (accélération max. 40G, vitesse max. 678 IPS). De quoi satisfaire les joueurs qui veulent une souris rapide, précise et suffisamment légère pour les FPS, sans tomber dans les tarifs XXL des modèles esport.
Les deux finitions de la G305 X SUPERLIGHT qui sera disponible à partir du 30 juin. ©Logitech
La connexion gagne elle aussi en souplesse. La souris peut aussi bien fonctionner en Lightspeed qu'en Bluetooth et en filaire (USB Type-C). Son taux d’interrogation est de 1 kHz par défaut, mais il peut grimper jusqu'à 8 kHz avec le récepteur PRO LIGHTSPEED vendu séparément (environ 30 dollars US, le prix pour l'Europe n'a pas été communiqué lors de la présentation à la presse). Logitech promet plus de 130 heures d'autonomie en mouvement continu, avec une charge rapide capable d'offrir jusqu'à 3,5 heures de jeu en deux minutes. Idéal pour les étourdis comme votre hôte qui ne pensent jamais à recharger leur souris.
Sur la G305 X SUPERLIGHT, on retrouve aussi un éclairage RGB, la personnalisation selon des profils de jeux (via G HUB), une fonction de calibration capable de reproduire la sensibilité d'une ancienne souris et un démontage simplifié grâce à des vis… apparentes. Les plastiques intègrent quant à eux au minimum 51% de matière recyclée. Passons maintenant à l'addition. La souris G305 X SUPERLIGHT sera disponible à partir du 30 juin prochain, en noir ou en blanc, au prix de 80 euros. Tout juste raisonnable.
G316 X, le clavier mécanique qui veut faire comme les grands
Le clavier G316 X joue une autre partition, celle du clavier mécanique prêt à l'emploi, mais inspiré de l'univers des claviers custom. Son format 98% conserve le pavé numérique et les touches essentielles, tout en restant plus compact qu'un plein format classique. Comme les modèles plus haut de gamme de la marque, il bénéficie d'un taux d’interrogation à 8 000 Hz avec une latence de scan annoncée à 0,125 ms.
Ce clavier veut aussi soigner la frappe. Sa construction multicouche à joints, clipsée sans vis selon une logique inspirée de l'assemblage bois, vise à produire un son plus feutré. On retrouve des touches en PBT double injection, des switches mécaniques linéaires ou tactiles, remplaçables à chaud, ainsi qu'une compatibilité avec les keycaps (capuchons de touche) au format MX. Logitech G ajoute un écran Led matriciel, une molette de contrôle et une barre lumineuse RGB à 30 zones.
Volume, luminosité, médias ou fréquence de rafraîchissement peuvent être ajustés directement depuis le clavier, même si l'appli G HUB reste nécessaire pour aller plus loin dans les macros et les profils de jeux. Disponible lui aussi en noir ou en blanc à partir du 30 juin 2026, le G316 X sera lancé à 120 euros.